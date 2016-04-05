Faceless написав:Окрім цифр варто дивитися на той асортимент, що можуть забезепечити волонтери і не може держава. Так, вартість снарядів і ракет, наприклад, по сумі буде просто колосальною. Але міноборони не взмозі забезпечити військових необхідною кількістю дронів, а цілком цивільні дрони типу Мавіків грають величезну роль у наших спроможностях, для розвідки, коригування і безпосереднього покращення кацапів за домовогою скидів. Така ж ситуація і з транспортом - роль "цивільних" пікапів/бусів так й просто автівок важко переоцінити. Авто військового призначення в такій кількості просто немає в природі, організувати поставки тисяч (якщо не десятків тисяч) корчів міноборони просто неможливо. Ці сегменти тримаються в першу чергу на волонтерах
Чому це не в змозі забезпечити дронами? В чому проблема? Якщо Китай не продає Міноборони (припустимо), то може купити, наприклад, мінторг. Мавікі для безпосереднього покращення кацапів за допомогою скидів, наскільки розумію не використовуються, для розвідки і коригування - так, можна. Немає достатньої кількості авто військового призначення - можливо, хоча слабо віриться, що армія США розраховує на громадянські авто. І я також не чув, щоб в рос. армію постачали громадянські авто. Як вони обходяться? Але то таке. Чому не може постачати авто міноборони?
Пробачте, не знаю, що таке корчі. Перекладіть, будь ласка. Або поясніть як-небудь інакше.
Щодо цивільних дронів для міноборони, думаю, тут більше бюрократичних перепон, це як провести через держзакупівлі по покупку іграшок на мільйони доларів. Мавіки теж використовуються для скидів, пристосували для легких гранат. Армія США може і не розраховує, але, по-перше, вся армія США усіх родів військ близько 1млн, десь як і у нас, але вони активних бойових дій на суходолі не ведуть, і їм в принципі немає потреби в такій кількості транспорту; по друге, у них були десятиліття озброєння і переозброєння. У нас же чисельність боєздатної армії зросла в десятки разів за відносно короткий строк і з дуже обмеженими можливостями фінансування й забезпечення. Не можу сказати на 100%,але думаю, на всьому світовому ринку військових транспортних засобів зараз немає достатньо машин, щоб забезпечити наші потреби. Тому в хід йдуть цивільні б/в авто. росіяни теж по повній юзать цивільні авто. За пропорції цивільні/військові сказати не можу, в мене цифр немає. Але ті ж відео зі скидами з дронів є в тому числі на цивільні авто, якими користуються кацапи. Корч - побутова назва "сильно вживаного" авто. Саме такі зазвичай і їдуть на фронт. По-перше, середня тривалість життя авто на фронті вкрай невелика. Нові авто для цього брати, мабуть, не дуже доцільно. По-друге, сумніваюся, що нові авто взагалі виробляють такими темпами, якими їх знищують на фронті. Чи реально організувати закупівлю від міноборони десятків тисяч авто всіх видів від тисяч і тисяч продавців? Навряд. Так само як нереально закупити такі об'єми нових.
ЛАД написав:Но я когда-то просил сравнить цифры помощи армии, оказанной волонтёрами, и затратами государства. Цифры не сравнимые. Ещё можно сравнить с помощью партнёров.
Ясно , порівнювати вартість Петріота чи Леопарда...з вартістю набору продуктів - вийде не ахті...але якби пару тон продуктів не завезли в Бучу, то до смертей від агресора додались би смерті від голоду - це як рахувати? по вартості крупи? Чи як рахувати роботу по перевезенню 3-5 млн біженців наприклад з Львівського вокзалу до Рави руської..якихось 60 км...
Так що заткни підрахунки тих хто тобі рахував туди де їм треба бути.
ПС Долярчик, щось я не бачив коло Терміналу А жодного твого родича, а ми там десяток візків/ліжок розвантажили , кадік з розсувними дверима на фронт відправили , Ман з причепом від ДойчеПошти , який це все привіз - у волонтерський фонд пішов..правда спочатку пішов на Ман Сервіс під Городком, де його ретельно підрихтують( і безкоштовно у вигляді волонтерської допомоги)
ЛАД написав:Чому це не в змозі забезпечити дронами? В чому проблема? Якщо Китай не продає Міноборони (припустимо), то може купити, наприклад, мінторг.
Для цього треба мати а - гроші б - бажаючих працювати безкоштовно , щоб за менші суми - більше купити в - тоді не потрібно буде прокуратуру годувати , яка буде визначати наскільки правильно купили і як правильно розділили... От і виходить Навітть волонтер притула купує Спартани в рази дорожче ніж ГО Справа громад А якби купували чиновники..то ....
mephala написав:Успіх ті хто самі пішли добровольцями ті й мають моральне право інших агітувати стати добровольцями. ви такого морального права не маєте - ви пішли на війну тільки після отримання повістки. от і пишіть у військкомати що не задоволені їхньою роботою. чого ви до форумчан чіпляєтеся?
От писем в военкоматы что-то изменится? Ему от форумчан нужно только одно - признание проблемы. Ну, может, ещё толику сочувствия. А не такой реакции, как у Василя. Думаю, если бы было так, Успіх писал бы об этом значительно меньше.
кожен сам воює за себе а не за когось. як я вже казав - захищати він нас може, а воювати за нас ні.
В теории верно. А на практике воюют одни и те же с пополнением взамен ушедших. И хорошо известно, что широко распространено нарушение порядка учёта военнообязанных. уклонение от службы разными методами и способами. Здесь много раз выкладывали сообщения о том, как военкоматы "ловят" мужчин, как раздают повестки на дорогах, в магазинах. Причём всё это осуждалось. Так, может, Успіх хоть отчасти прав и таки воюет "за того парня"?
я чогось думаю що таких гарантій немає. його призвали раніше, когось призвуть пізніше.
Возможно. Но у нас именно в армии где-то тысяч 300. Сколько лет должна продолжаться война, чтобы через армию прошло хотя бы 20% мужчин? Разговоры о волонтёрах, налогах и донатах это отговорки. В условиях такой войны, когда речь идёт о существовании государства, тыл важен, но тогда, когда он работает на фронт. К нас к этой категории можно отнести работников с/х и рабочих немногих работающих оборонных заводов. Не знаю, естественно, количество таких людей, но, подозреваю, что это меньшинство населения (даже оставшегося). Остальные на сегодня просто балласт. Понимаю, что несколько огрубляю ситуацию. Можно/нужно было бы добавить ещё людей, работающих на экспорт. Вероятно, ещё кого-то. Но всё это не сильно изменит картину.
mephala написав:тому кожен сам воює за себе а не за когось. як я вже казав - захищати він нас може, а воювати за нас ні.
С момента когда людям запретили выезд из страны по половому признаку, фраза "он воюет за тебя" потеряла свой смысл, все в мышеловках только границы их разные - когото успели ограничить окопом, кого-то частью, а кого-то пока только страной.
ЛАД написав:В условиях такой войны, когда речь идёт о существовании государства, тыл важен, но тогда, когда он работает на фронт. К нас к этой категории можно отнести работников с/х и рабочих немногих работающих оборонных заводов. Не знаю, естественно, количество таких людей, но, подозреваю, что это меньшинство населения (даже оставшегося). Остальные на сегодня просто балласт.
не знаю насколько правда, но вроде помощь которую нам дают - нельзя направлять на з/п военным. и если это так то з/п военным обеспечивает так названный вами балласт. если же исключить население которое вы называете балластом - то он должен воевать тогда за еду. кстати если бы вернули назад 100К большему количеству военных - то может бы и ротация пошла живее и те кто там не так бы требовали ротацию. но где же деньги взять как не с балласта?
Faceless написав:.......... Щодо цивільних дронів для міноборони, думаю, тут більше бюрократичних перепон, це як провести через держзакупівлі по покупку іграшок на мільйони доларів.
В условиях войны допускается уже много нарушений привычного хода событий. Достаточно несложно (при необходимости и желании) преодолеть эти бюрократические препоны (если они и есть). Это как раз то, о чём говорит detroytred - невыполнение работы чиновниками подменяется работой волонтёров. При этом, если верить Успіх (а оснований не верить не вижу), тех же Мавиков сильно не хватает и их намного меньше, чем у врага. Возможно, более сложная проблема, о которой я писал:
26 апреля 2022 года DJI приостановила продажу дронов в Россию и Украину, чтобы предотвратить использование своих дронов в боевых действиях[10][11]. 2 марта 2023 года AliExpress заблокировал продажу дронов DJI в Россию
Мавіки теж використовуються для скидів, пристосували для легких гранат.
Используется. Не знаю, насколько это эффективно (какая точность сброса).
Армія США може і не розраховує, але, по-перше, вся армія США усіх родів військ близько 1млн, десь як і у нас, але вони активних бойових дій на суходолі не ведуть, і їм в принципі немає потреби в такій кількості транспорту; по друге, у них були десятиліття озброєння і переозброєння. У нас же чисельність боєздатної армії зросла в десятки разів за відносно короткий строк і з дуже обмеженими можливостями фінансування й забезпечення. Не можу сказати на 100%,але думаю, на всьому світовому ринку військових транспортних засобів зараз немає достатньо машин, щоб забезпечити наші потреби. Тому в хід йдуть цивільні б/в авто. росіяни теж по повній юзать цивільні авто. За пропорції цивільні/військові сказати не можу, в мене цифр немає. Але ті ж відео зі скидами з дронів є в тому числі на цивільні авто, якими користуються кацапи.
У нас армия не 1 млн. Максимум 300-400 тыс. Остальное полиция, СБУ, всякие военизированные формирования. Согласен, США не ведут, но наверняка такие действия предусмотрены. Соответственно, транспорт предусмотрен. Россияне, возможно, и юзают, но я писал не об этом. Нигде и никто не писал о поставках таких авто в армию волонтёрами. Если бы это происходило, кричали бы об этом и у нас, и у них.
Чи реально організувати закупівлю від міноборони десятків тисяч авто всіх видів від тисяч і тисяч продавців? Навряд.
Было бы желание.
Интересно, я как-то не слышал о массовом обеспечении армии волонтёрами во время 2 мировой. Хотя, конечно, были случаи постройки самолётов, танков за донаты (выражаясь современным языком). Ещё, вроде, бывали сборы тёплой одежды. Было массовое привлечение плавсредств при эвакуации английской армии в 1940, но это была действительно экстремальная ситуация. Как-то решали эти вопросы государства.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 05 чер, 2023 02:10, всього редагувалось 1 раз.
mephala написав:тому кожен сам воює за себе а не за когось. як я вже казав - захищати він нас може, а воювати за нас ні.
С момента когда людям запретили выезд из страны по половому признаку, фраза "он воюет за тебя" потеряла свой смысл, все в мышеловках только границы их разные - когото успели ограничить окопом, кого-то частью, а кого-то пока только страной.
Есть "небольшая" разница в ограничении окопом и страной (к примеру, где-нибудь в Закарпатье да и вообще).
mephala написав:......... не знаю насколько правда, но вроде помощь которую нам дают - нельзя направлять на з/п военным.
Насколько знаю, так и есть.
и если это так то з/п военным обеспечивает так названный вами балласт.
Балласт ничего не обеспечивает. Только лишние проблемы и затраты. Доказывать не буду. Долго и лень.
если же исключить население которое вы называете балластом - то он должен воевать тогда за еду.
Простите, не понял. "Он" это кто? Успіх?
кстати если бы вернули назад 100К большему количеству военных - то может бы и ротация пошла живее и те кто там не так бы требовали ротацию. но где же деньги взять как не с балласта?
100к действовало год. Ротация живее не шла. И Успіх регулярно и до проблемы "100к" писал о том, что согласен на 20 тыс в тылу и может "уступить место" за 100к желающим, но их что-то не видно. Денег у государства, действительно, не хватает. Думаю, в этом как раз и проблема с решением вопроса о ротации. Более того, уже, видимо, острая проблема с выплатой зарплат существующей армии, а для ротации её надо увеличить. Деньги берутся не с балласта, а в основном с тех, кто работает на фронт.
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