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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4287428842894290
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 02:08

Россия до конца 2024 года продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Об этом 4 июня заявил вице-премьер Александр Новак, пишет РИА Новости.

Аналогичное решение на заседании ОПЕК+ приняла Саудовская Аравия.

Также сегодня стало известно, что участники ОПЕК+ договорились о снижении общего уровня добычи нефти с 2024 года до 40,46 млн баррелей в сутки. Россия со следующего года должна скорректировать добычу нефти до 9,828 млн баррелей в сутки.

«Ведомости» отмечают, что в середине марта ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти (с учетом газового конденсата) в России в 2023 году до 10,28 млн баррелей в сутки.

В апреле страны ОПЕК+ объявили о дополнительном сокращении добычи нефти в качестве превентивной меры для поддержания стабильности рынка.

https://www.fontanka.ru/2023/06/04/72368177/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 04:20

  ЛАД написав:
  mephala написав:.........
не знаю насколько правда, но вроде помощь которую нам дают - нельзя направлять на з/п военным.

Насколько знаю, так и есть.
и если это так то з/п военным обеспечивает так названный вами балласт.

Балласт ничего не обеспечивает. Только лишние проблемы и затраты.
Доказывать не буду. Долго и лень.


а вы уж потрудитесь. поясните.
а то такое впечатление что вы считаете что доходная часть бюджета обеспечивается непонятно кем. или вы из тех кто считает что правительство берет деньги из тумбочки?
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 04:47

  mephala написав:Успіх
чого ви до форумчан чіпляєтеся?

Бо долярчик чим був тим і залишився.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 06:13

  Starikan написав:
  Hotab написав: Не. Я на H145 пока. Теж через це місце постійно. З бажанням ополуснити лопаті в фонтані на річці.

Не читали случайно "Уловку-22", как ам.летчик, расслабляясь после боевого вылета, разрубил винтом своего коллегу на пляже?

- вы инструкцию экипажу читали?!!!
- нет, жду когда фильм выйдет.


Уловка-22 смотрел. Хороший фильм (книга) , и не только для авиаторов. Но я скорее юморил, чем имел какие-либо намеренья хулиганить. Давно перерос эти детские штанишки.

Ему от форумчан нужно только одно - признание проблемы.
Ну, может, ещё толику сочувствия.



«Все женщины хотят одного…»(с) А потом другого)))
Можно конечно проверить, но по-моему мнений будет вторая серия «так якщо ви згодні і це розумієте, то чому ви (далі що завгодно… «не тут»…. «Не пишете листи керівництву держави»… «не підписуєте петиції» )…
Все це було на гілці 100к.
- ви що, не розумієте, що гроші не беруться з нізвідки?? Ха-ха, розові поні
- ми це розуміємо (далі йдуть пояснення, чому ця схема може працювати і які ризики)
Через кілька днів:
- ну , що тут?? а, все розові поні ?? Хахаха… єдинороги, наївні… Ви так і не зрозуміли?? Смішні! Ха-ха-ха.
В житі таких швидко прорубають і вони вчаться себе вести. Тут - можна, особово якщо є не до кінця розтрачений кредит захисника.
Hotab
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