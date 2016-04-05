Starikan написав: Hotab написав:
Не. Я на H145 пока. Теж через це місце постійно. З бажанням ополуснити лопаті в фонтані на річці.
Не читали случайно "Уловку-22", как ам.летчик, расслабляясь после боевого вылета, разрубил винтом своего коллегу на пляже?
- вы инструкцию экипажу читали?!!!
- нет, жду когда фильм выйдет.
Уловка-22 смотрел. Хороший фильм (книга) , и не только для авиаторов. Но я скорее юморил, чем имел какие-либо намеренья хулиганить. Давно перерос эти детские штанишки.
Ему от форумчан нужно только одно - признание проблемы.
Ну, может, ещё толику сочувствия.
«Все женщины хотят одного…»(с) А потом другого)))
Можно конечно проверить, но по-моему мнений будет вторая серия «так якщо ви згодні і це розумієте, то чому ви (далі що завгодно… «не тут»…. «Не пишете листи керівництву держави»… «не підписуєте петиції» )…
Все це було на гілці 100к.
- ви що, не розумієте, що гроші не беруться з нізвідки?? Ха-ха, розові поні
- ми це розуміємо (далі йдуть пояснення, чому ця схема може працювати і які ризики)
Через кілька днів:
- ну , що тут?? а, все розові поні ?? Хахаха… єдинороги, наївні… Ви так і не зрозуміли?? Смішні! Ха-ха-ха.
В житі таких швидко прорубають і вони вчаться себе вести. Тут - можна, особово якщо є не до кінця розтрачений кредит захисника.