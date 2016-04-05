Додано: Пон 05 чер, 2023 10:25

ЛАД написав: Faceless написав: ..........

Щодо цивільних дронів для міноборони, думаю, тут більше бюрократичних перепон, це як провести через держзакупівлі по покупку іграшок на мільйони доларів. ..........Щодо цивільних дронів для міноборони, думаю, тут більше бюрократичних перепон, це як провести через держзакупівлі по покупку іграшок на мільйони доларів.

В условиях войны допускается уже много нарушений привычного хода событий.

Достаточно несложно (при необходимости и желании) преодолеть эти бюрократические препоны (если они и есть).

Это как раз то, о чём говорит detroytred - невыполнение работы чиновниками подменяется работой волонтёров. При этом, если верить Успіх (а оснований не верить не вижу), тех же Мавиков сильно не хватает и их намного меньше, чем у врага.

Возможно, более сложная проблема, о которой я писал:

26 апреля 2022 года DJI приостановила продажу дронов в Россию и Украину, чтобы предотвратить использование своих дронов в боевых действиях[10][11]. 2 марта 2023 года AliExpress заблокировал продажу дронов DJI в Россию



Мавіки теж використовуються для скидів, пристосували для легких гранат.

Используется. Не знаю, насколько это эффективно (какая точность сброса).



Армія США може і не розраховує, але, по-перше, вся армія США усіх родів військ близько 1млн, десь як і у нас, але вони активних бойових дій на суходолі не ведуть, і їм в принципі немає потреби в такій кількості транспорту; по друге, у них були десятиліття озброєння і переозброєння. У нас же чисельність боєздатної армії зросла в десятки разів за відносно короткий строк і з дуже обмеженими можливостями фінансування й забезпечення. Не можу сказати на 100%,але думаю, на всьому світовому ринку військових транспортних засобів зараз немає достатньо машин, щоб забезпечити наші потреби. Тому в хід йдуть цивільні б/в авто.

росіяни теж по повній юзать цивільні авто. За пропорції цивільні/військові сказати не можу, в мене цифр немає. Але ті ж відео зі скидами з дронів є в тому числі на цивільні авто, якими користуються кацапи.

У нас армия не 1 млн. Максимум 300-400 тыс. Остальное полиция, СБУ, всякие военизированные формирования.

Согласен, США не ведут, но наверняка такие действия предусмотрены. Соответственно, транспорт предусмотрен.

Россияне, возможно, и юзают, но я писал не об этом. Нигде и никто не писал о поставках таких авто в армию волонтёрами . Если бы это происходило, кричали бы об этом и у нас, и у них.



Чи реально організувати закупівлю від міноборони десятків тисяч авто всіх видів від тисяч і тисяч продавців? Навряд.

Было бы желание.



Интересно, я как-то не слышал о массовом обеспечении армии волонтёрами во время 2 мировой. Хотя, конечно, были случаи постройки самолётов, танков за донаты (выражаясь современным языком). Ещё, вроде, бывали сборы тёплой одежды. Было массовое привлечение плавсредств при эвакуации английской армии в 1940, но это была действительно экстремальная ситуация.

Как-то решали эти вопросы государства. В условиях войны допускается уже много нарушений привычного хода событий.Достаточно несложно (при необходимости и желании) преодолеть эти бюрократические препоны (если они и есть).Это как раз то, о чём говорит- невыполнение работы чиновниками подменяется работой волонтёров. При этом, если верить(а оснований не верить не вижу), тех же Мавиков сильно не хватает и их намного меньше, чем у врага.Возможно, более сложная проблема, о которой я писал:Используется. Не знаю, насколько это эффективно (какая точность сброса).У насне 1 млн. Максимум 300-400 тыс. Остальное полиция, СБУ, всякие военизированные формирования.Согласен, США не ведут, но наверняка такие действия предусмотрены. Соответственно, транспорт предусмотрен.Россияне, возможно, и юзают, но я писал не об этом. Нигде и никто не писалтаких авто в армию. Если бы это происходило, кричали бы об этом и у нас, и у них.Было бы желание.Интересно, я как-то не слышал о массовом обеспечении армии волонтёрами во время 2 мировой. Хотя, конечно, былипостройки самолётов, танков за донаты (выражаясь современным языком). Ещё, вроде, бывали сборы тёплой одежды. Было массовое привлечение плавсредств при эвакуации английской армии в 1940, но это была действительно экстремальная ситуация.Как-то решали эти вопросы государства.

о поставках

волонтёрами

Станом на 2022 рік навіть Вікі пише про 700000 активних військовослужбовців і близько 1млн весь сектор безпеки та оборони, зараз думаю кількість активних військовослужбовців ще зросла. Це цифри одного порядку з США наразі.Я й не сперечався, що провтики на рівні держави (і законодавчі, і бюрократичні, і банально нерадивість чиновників) і призводить до такої ситуації, от тільки вирішується вона роками системної роботи, що мала бути проведена заздалегідь, а не раптовим бажанням зараз. Міноборони страшна бюрократична машина. Одного "желанія" не досить, принаймні це "желаніє" має бути у критичної маси людей у відомстві. Я навіть прецедентів таких не знаю, щоби на державному рівні пилососили ринки цивільних авто, техніки, електроніки по всьому світу.Друга світова тут взагалі не порівняння. срср і Німеччина - тоталітарні країни, панькатися з населенням, в якого ще залишалося б на донати, в таких режимах не прийнято, особливо в срср. В принципі був відсутній ринок, з якого могли б щось брати волонтери. Геть інший технологічний рівень тих часів, і в плані екіпування, і техніки, і фактично відсутність електроніки як такої. Якби вже скоро як століття пройде з тих часів, світ геть інший, який сенс шукати аналогії."Нигде и никто не писалтаких авто в армию. Если бы это происходило, кричали бы об этом и у нас, и у них."- ви тут про що, яких саме авто, хто має кричати?