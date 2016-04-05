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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 05 чер, 2023 11:45
alibob
, навіщо?
Близько 130 тисяч щороку по 130-й попадає (оформлений) . Хай хтось в судах порішає (дуже невеликий відсоток, бо зараз вже термін рік є, щоб винести рішення по синьолобому, не 3 місяці) , основна маса по 17 т.грн. , а є хто і 34 тисячі. Потім хтось з них сідає за кермо без посвідчення. Це ще 20т грн. Ви розумієте масштаб зібраних штрафів?? Це не 50 автомобілів , для яких ще і закону нема для конфіскації . Принаймні за перші зальоти.
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Додано: Пон 05 чер, 2023 12:01
Hotab написав:
...як відомо перший етап наступу найкривавіший. Тому коментарів від наших буде мінімум, щоб не травмувати.
В одном канале Telegram появилось видео, в котором отображалось оказание помощи двум военным. Очень тяжёлое видео, но остальное население благодаря этому видео должно понимать, что страна платить очень большую цену для её защиты и вернуть мир на наши территории. И необходимо с уважением относиться к военнослужащим, особенно тем, кто получил травмы. Стараться их хотя бы постараться их понять.
Востаннє редагувалось Howl
в Пон 05 чер, 2023 12:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 05 чер, 2023 12:07
Howl , от я б зрозумів піхотинця під майже постійними обстрілами. Або того, хто виходить з захищених місць і йде (або їде в ББМ) на прорив. Вірячи, що по ньому не влучать. Там нерви нєфпес*у. Таким і 120к не в радість.
Але ж не о це все … цілими днями відписувати «ідіть мене міняти , або дайте 100500 грн щоб я заткнувся». За 10-20 км від нуля, і «інколи буваю за 5».
Зараз важкі бої . Тримаємо кулаки. Момент істини.
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Додано: Пон 05 чер, 2023 12:23
detroytred написав: ЛАД написав:
- невыполнение работы чиновниками подменяется
Ключовий момент.
Чиновники, управлінці, можновладці.
Вони виникли, як елемент розвитку, збільшення ефективності роботи виконавців.
Вони безпосередньо виконують загальну справу в загальному процесі виробництва.
Є по суті втіленням розподілу праці.
І тут опа -- будівельник пропонує: да ну їх (да ну нафіг розподіл праці, їх труд, їх внесок), а давайте, ЛОХИ виконавці, працюйте самі. І більше працюйте, щоб компенсувати виключення з загального процесу цих управлінців, можновладців.
Зате будете не залежати від чиїхсь рішень. При цьому ще й сподівається, що ефективність праці залишиться на високому рівні.
Бо виконавці свідомими стануть.
Увесь світ розвивається через збільшення ефективності управлінських рішень, через реформи від управлінців, через ускладнення та поглиблення взаємозв'язків, взаємозалежностей, а тут ноу-хау -- кожен підійде до дзеркала і вуаля стане свідомим будівельником розвитку країни, ринку, міста, села.
Не зампотил і Ко повинен згідно своїх прямих обов'язків забезпечити "каскою", а боєць купити собі або волонтер йому доставити.
І маємо - один купив *каску* собі, а другий авто для усього підрозділу, третьому волонтери надали, четвертому - не надали.
Зампотил і Ко вище й далі в уса не дують. Мінімальний рівень-то є.
Ефективність просто зашкалює))
Невдала спроба маніпульнути
1 Будівельник не закликає винищити під корінь ВСІХ керівників
2 Будівельник закликає привести у відповідність до реального результату інструменти впливу
3 Будівельник вважає що керівник(чиновник) впливає на кінцевий результат не більше ніж на 5%.. , тому й інструменти впливу якими володіє цей керівник повинні бути в межах 5-15%...щоб керівник не перетворився на самодура
Творці совка вважали що керівник впливає на кінцевий результат на 10%
Як приклад
Якщо бригада була до 8 осіб - то бригадир крім того що керував-і сам займався роботою
Якщо ж бригада була більше 7 осіб , то бригадир був звільнений від роботи...
3 Заклики до Долярчиків більше дбати про себе ніж вони це роблять зараз - це якраз та вакцина від отрути дейтройтів які кажуть
Долярчики , сидіть на дупі і вимагайте щоб для вас щось покращили..але ви ж розумієте що можновладці можуть вам покращити тільки при двох умовах
а - вони повинні бути хороші
б - ви повинні делегувати їм більше повноважень...
і після того , як отрута подіяла і Долярчики погодились віддати можновладцям всі важелі - виявляється що можновладці погані...
і знову вилізає дейтройт і сичить - виберіть іншого можновладця...але кого б не обрали , набір повноважень прямо показує наскільки швидко поїде клепка в можновладця.
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Додано: Пон 05 чер, 2023 12:25
Hotab написав:Howl
, от я б зрозумів піхотинця під майже постійними обстрілами. Або того, хто виходить з захищених місць і йде (або їде в ББМ) на прорив. Вірячи, що по ньому не влучать. Там нерви нєфпес*у. Таким і 120к не в радість.
Але ж не о це все … цілими днями відписувати «ідіть мене міняти , або дайте 100500 грн щоб я заткнувся». За 10-20 км від нуля, і «інколи буваю за 5».
Зараз важкі бої . Тримаємо кулаки. Момент істини.
стань на його місце, ти ж професійний воїн, а хочеш від мобілізованого у 40+ цивільного який (продавав бабське споднє на Шуварі і ніколи зброї не тримав у руках) щоб він був як Роккі в "Першій крові", фу бля (як пише аірмакс)
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 05 чер, 2023 12:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 05 чер, 2023 12:26
Hotab написав:
...я б зрозумів піхотинця під майже постійними обстрілами. Або того, хто виходить з захищених місць і йде (або їде в ББМ) на прорив. Вірячи, що по ньому не влучать. Там нерви нєфпес*у. Таким і 120к не в радість.
Це зрозуміло. Але там повинні бути наймотивовані + періодично їх змінювати. Дуже сподіваюся, що це так і є.
Оскільки ризики вижити й стати калікою дуже й дуже великі.
Hotab написав:
Але ж не о це все … цілими днями відписувати «ідіть мене міняти , або дайте 100500 грн щоб я заткнувся».
Ну з таким ставленням і відношення є відповідне. Я розумію, що відносини чоловіків у тилу пригнічують, але це не повинно тебе робити слабкішим. Треба вірити в хороше.
Hotab написав:
Зараз важкі бої . Тримаємо кулаки. Момент істини.
Молитися і вірити в наші сили, що вдача й успіх буде на нашій стороні.
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Додано: Пон 05 чер, 2023 12:33
flyman
,
стань на його місце, ти ж професійний воїн,
Коли у тебе в айтішному офісі рве каналізацію, ти ж не йдеш паяти труби, бо ти профі айтішник і офіс айтішний? Чи йдеш?
«Фупля , муха».
щоб він був як Роккі в "Першій крові"
Від нього вимагається набагато менше. Якраз вимоги абсолютно під силу і ще багато вільного часу.
А «Роккі» підготовлені інакше, ризикують інакше, і отримують за це трохи більше.
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Додано: Пон 05 чер, 2023 12:44
Hotab написав:
Від нього вимагається набагато менше. Якраз абсолютно підсилуІ ще багато вільного часу.
Тут навіть не в цьому справа...
Справа в майбутньому
Давайте покроково
Десять років тому назад , простий власник(продавець) ятки з продажу велозапчастин заробив на цій ятці 1,5 однокімнатних квартири( не просто заробив - заробив більше , а відклав на 1,5 квартири)
Як повинен був вести себе такий підприємець?
Розуміти що йому повезло..але везе тим хто сам собі допомагає - а значить треба й далі рухатись в тому ж напрямку( Ви ж розумієте що не кожен власник ятки на базарі відкладає на квартиру з нуля на протязі десятка років)
Ні , він почав шукати піраміди , де б можна було нічого не робити але заробити більше ніж він вже заробляв..
Дива не сталось
В піраміді він втратив, але й бізнес занепав...
І тут його мобілізують...дають 100 000 в місяць і 15 місяців цей персонаж отримуючи по 100 000 і НІЧОГО не ЗБИРАЮЧИСЬ НІКОМУ ВІДДАТИ , навіть на СЕБЕ - знову починає нити...
і це його ниття вміло підживлює дейтройт...типу
ний долярчик, ний сильніше , бо тебе не міняють бо можновладці...завтра в тебе грошей не буде - бо можновладці..і так далі..
Що отримаємо після перемоги?
Розгромлених кацапів і тисячі долярчиків яким всі винні?
І за що я тоді заробляючи плюс/мінмус однаково з долярчиком - віддавав 30% від заробленого ? за відновлення проекту Українія, в якій дейтройтам як було зле так і буде , але й долярчикам краще не стане..
мені як не як 57..міг би вже й забити на всіх і вся....
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