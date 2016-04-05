Додано: Пон 05 чер, 2023 12:44

Hotab написав: Від нього вимагається набагато менше. Якраз абсолютно підсилуІ ще багато вільного часу. Від нього вимагається набагато менше. Якраз абсолютно підсилуІ ще багато вільного часу.

Тут навіть не в цьому справа...Справа в майбутньомуДавайте покроковоДесять років тому назад , простий власник(продавець) ятки з продажу велозапчастин заробив на цій ятці 1,5 однокімнатних квартири( не просто заробив - заробив більше , а відклав на 1,5 квартири)Як повинен був вести себе такий підприємець?Розуміти що йому повезло..але везе тим хто сам собі допомагає - а значить треба й далі рухатись в тому ж напрямку( Ви ж розумієте що не кожен власник ятки на базарі відкладає на квартиру з нуля на протязі десятка років)Ні , він почав шукати піраміди , де б можна було нічого не робити але заробити більше ніж він вже заробляв..Дива не сталосьВ піраміді він втратив, але й бізнес занепав...І тут його мобілізують...дають 100 000 в місяць і 15 місяців цей персонаж отримуючи по 100 000 і НІЧОГО не ЗБИРАЮЧИСЬ НІКОМУ ВІДДАТИ , навіть на СЕБЕ - знову починає нити...і це його ниття вміло підживлює дейтройт...типуний долярчик, ний сильніше , бо тебе не міняють бо можновладці...завтра в тебе грошей не буде - бо можновладці..і так далі..Що отримаємо після перемоги?Розгромлених кацапів і тисячі долярчиків яким всі винні?І за що я тоді заробляючи плюс/мінмус однаково з долярчиком - віддавав 30% від заробленого ? за відновлення проекту Українія, в якій дейтройтам як було зле так і буде , але й долярчикам краще не стане..мені як не як 57..міг би вже й забити на всіх і вся....