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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 428742884289429042914292>
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 13:21

  budivelnik написав:а мені пофігу кому ти довіряєш
Я будую свою діяльність таким чином , щоб ти довіряи мені більше ніж ладу.
Якщо це виходить - я молодець , проект Кацапія програє
к сожалению, такой зависимости нет, на кацапию ты влияешь примерно как суслик на погоду.
  budivelnik написав:А от тобі вирішувати де ти завтра будеш жити
повіриш мені і в Україні
чи повіриш Ладу і в українії....
а трава зелёная.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 05 чер, 2023 15:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 13:24

ЛАД , за волонтерів рашистів точно не знаю, але авто з позашляховими якостями русняві прекрасно віджимали на окупованих територіях. У живих людей, не кинуті навіть. Знаю багато таких випадків від знайомих на Чернігівщині та в Херсоні.
А в селах Чернігівщини алкаші та інша злидота з радістю показували рашистам пальцем на тих, у кого є «велика машина», чи просто надто зажиточні.
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 13:32

  vitaliian написав:
  budivelnik написав:а мені пофігу кому ти довіряєш
Я будую свою діяльність таким чином , щоб ти довіряи мені більше ніж ладу.
Якщо це виходить - я молодець , проект Кацапія програє
к сожалению, такой зависимости нет, на кацапию ты влияешь примерно как я на погоду.
1 Кожен з нас тим чи іншим чином впливає як на своє майбутнє, так і на майбутнє світу.
2 При цьому
Чим ближче до нас ті/те на що ми впливаєм - тим сильніший наш вплив .
От і виходить
Наше життя нам найближче тому ми в десятки разів сильніше на нього впливаєм ніж будь-який світовий можновладець
3 Якщо Ви знаходитесь на форумі 10% від свого активного життя...то вплив форума на Ваше майбутнє десь в межах1% ( тобто в 5 разів менше ніж те кого ви оберете наступним Президентом)
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 05 чер, 2023 13:34, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 13:32

  Faceless написав:........
Станом на 2022 рік навіть Вікі пише про 700000 активних військовослужбовців і близько 1млн весь сектор безпеки та оборони, зараз думаю кількість активних військовослужбовців ще зросла. Це цифри одного порядку з США наразі.

Пишет.
Со ссылкой на статью "The Sunday Times" от Sunday July 10 2022, 6.00pm - https://archive.ph/20220710213957/https://www.thetimes.co.uk/article/ukraine-has-one-million-ready-for-fightback-to-recapture-south-3rhkrhstf#selection-835.0-835.27, где приведены слова Резникова:
«Мы люди свободного мира с настоящим чувством справедливости и свободы. У нас около 700 000 человек в вооруженных силах, а если добавить национальную гвардию, полицию, пограничную службу, то нас будет около миллиона».

Вы воспринимаете это всерьёз?
700 000 даже без Нацгвардии? В 2 с лишним раза (а то и в 3 раза) больше, чем росс. войск ещё в начале июля 2022?
Это были слова политика. Вполне оправданные и объяснимые, но очень вряд ли соответствующие реальности.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 13:36

  budivelnik написав:
  Letusrock написав:
  vitaliian написав:тогда ты получается герой, а не условный долярчик с нуля, птамушо съел на 3кг колбасы меньше, чем до войны.
будівельник настільки впевнений що тільки завдяки ньому орки не під Львовом (а Успіхи і Хотаби тут не причому), що я теж починаю в це вірити))
Я хоч десь обговорював військові здобутки хоча б когось?
Ні
То ти сам придумав - сам потім свою ж брехню ретранслював, в надії що в неї повірять?
І навіщо так примітивно себе підставляти?
Чи разом з ладом/дейтройтом - срібляники відробляєш?

Знов класичне твоє: коли навіть єралашики не додають тобі впевненості, ти скочуєшся до "підробляють срібляники" і "я добився, мільйнер", а усі інші у злиднях.
І виключно на цьому стверджуєш, що правий, так будується вільна Україна тощо.
А опоненти хочуть Кацапію.

Ходи до дружини, нехай розтулмачить в чому ти наявне дуркуєш.
І замість теорії давай в студію практику -- про дзеркало і про перевпевнених твоєю методою райони, міста, країни.

Бо я про реформаторів бальцеровичей чув і результати бачу, а от від твоїх співів тільки один результат -- постійне спростування твоїх помилок і брехні на адресу опонентів. Все.
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 13:37

  budivelnik написав:Кожен з нас тим чи іншим чином впливає як на своє майбутнє, так і на майбутнє світу.
Твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Влиять на весь мир ты сможешь, подавив личную свободу каждого. Я бы не хотел того будущего, которое видишь ты, где будивельнык будет главный. Сталин мягкой игрушкой покажется.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 05 чер, 2023 13:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 13:37

  budivelnik написав:..........
А от тобі вирішувати де ти завтра будеш жити
повіриш мені і ...

на Диком Западе. :)
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 13:38

  flyman написав:
  ЛАД написав:
1 Будь хто , хто споживає менше ніж виготовляє у країні де війна - молодець

якщо умовний ФОП виготовляє умовно на $1500, а споживає на $150, то Х10 молодець?

Если этот ФОП сделает хотя бы 777, то да.
Или принесёт в госбюджет такую сумму от экспорта.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 05 чер, 2023 13:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 13:41

  vitaliian написав:
  budivelnik написав:Кожен з нас тим чи іншим чином впливає як на своє майбутнє, так і на майбутнє світу.
Твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Влиять на весь мир ты сможешь, подавив личную свободу каждого.
Ні
твоя свобода - це вже якась величина впливу
Так само як і свобода когось - це його величина
1 Ви можете бути вільними, але не можете не впливати один на одного
Природа пустоти не терпить
  vitaliian написав:Я бы не хотел того будущего, которое видишь ты, где будивельнык будет главный. Сталин мягкой игрушкой покажется.

2 Будівельник кричить .. - старайтесь максимально впливати на своє життя - щоб в можновладців залишалось якнайменше інструментів щоб на вас впливати..
але при цьому -ти генериш що Будівельник за Сталіна.
Сам хоч читав що написав?

Це у всіх любителів совка така манера? перекрутити те що опонент не говорив..щоб потім його в цьому звинуватити?
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 05 чер, 2023 13:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 13:42

  budivelnik написав:
  vitaliian написав:
  budivelnik написав:а мені пофігу кому ти довіряєш
Я будую свою діяльність таким чином , щоб ти довіряи мені більше ніж ладу.
Якщо це виходить - я молодець , проект Кацапія програє
к сожалению, такой зависимости нет, на кацапию ты влияешь примерно как я на погоду.
1 Кожен з нас тим чи іншим чином впливає як на своє майбутнє, так і на майбутнє світу.
2 При цьому
Чим ближче до нас ті/те на що ми впливаєм - тим сильніший наш вплив .
От і виходить
Наше життя нам найближче тому ми в десятки разів сильніше на нього впливаєм ніж будь-який світовий можновладець
3 Якщо Ви знаходитесь на форумі 10% від свого активного життя...то вплив форума на Ваше майбутнє десь в межах1% ( тобто в 5 разів менше ніж те кого ви оберете наступним Президентом)

Звідки ти єралашиш такі залежності?

Твої або чиїсь співи і форум впливають на форумчан мізерно...
Хоч когось переконав?
Назви.

А от той же аромвір від можновладців вплинув на мільйони. Ще й як.
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