ЛАД , за волонтерів рашистів точно не знаю, але авто з позашляховими якостями русняві прекрасно віджимали на окупованих територіях. У живих людей, не кинуті навіть. Знаю багато таких випадків від знайомих на Чернігівщині та в Херсоні. А в селах Чернігівщини алкаші та інша злидота з радістю показували рашистам пальцем на тих, у кого є «велика машина», чи просто надто зажиточні.
budivelnik написав:а мені пофігу кому ти довіряєш Я будую свою діяльність таким чином , щоб ти довіряи мені більше ніж ладу. Якщо це виходить - я молодець , проект Кацапія програє
к сожалению, такой зависимости нет, на кацапию ты влияешь примерно как я на погоду.
1 Кожен з нас тим чи іншим чином впливає як на своє майбутнє, так і на майбутнє світу. 2 При цьому Чим ближче до нас ті/те на що ми впливаєм - тим сильніший наш вплив . От і виходить Наше життя нам найближче тому ми в десятки разів сильніше на нього впливаєм ніж будь-який світовий можновладець 3 Якщо Ви знаходитесь на форумі 10% від свого активного життя...то вплив форума на Ваше майбутнє десь в межах1% ( тобто в 5 разів менше ніж те кого ви оберете наступним Президентом)
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 05 чер, 2023 13:34, всього редагувалось 2 разів.
Faceless написав:........ Станом на 2022 рік навіть Вікі пише про 700000 активних військовослужбовців і близько 1млн весь сектор безпеки та оборони, зараз думаю кількість активних військовослужбовців ще зросла. Це цифри одного порядку з США наразі.
«Мы люди свободного мира с настоящим чувством справедливости и свободы. У нас около 700 000 человек в вооруженных силах, а если добавить национальную гвардию, полицию, пограничную службу, то нас будет около миллиона».
Вы воспринимаете это всерьёз? 700 000 даже без Нацгвардии? В 2 с лишним раза (а то и в 3 раза) больше, чем росс. войск ещё в начале июля 2022? Это были слова политика. Вполне оправданные и объяснимые, но очень вряд ли соответствующие реальности.
vitaliian написав:тогда ты получается герой, а не условный долярчик с нуля, птамушо съел на 3кг колбасы меньше, чем до войны.
будівельник настільки впевнений що тільки завдяки ньому орки не під Львовом (а Успіхи і Хотаби тут не причому), що я теж починаю в це вірити))
Я хоч десь обговорював військові здобутки хоча б когось? Ні То ти сам придумав - сам потім свою ж брехню ретранслював, в надії що в неї повірять? І навіщо так примітивно себе підставляти? Чи разом з ладом/дейтройтом - срібляники відробляєш?
Знов класичне твоє: коли навіть єралашики не додають тобі впевненості, ти скочуєшся до "підробляють срібляники" і "я добився, мільйнер", а усі інші у злиднях. І виключно на цьому стверджуєш, що правий, так будується вільна Україна тощо. А опоненти хочуть Кацапію.
Ходи до дружини, нехай розтулмачить в чому ти наявне дуркуєш. І замість теорії давай в студію практику -- про дзеркало і про перевпевнених твоєю методою райони, міста, країни.
Бо я про реформаторів бальцеровичей чув і результати бачу, а от від твоїх співів тільки один результат -- постійне спростування твоїх помилок і брехні на адресу опонентів. Все.
budivelnik написав:Кожен з нас тим чи іншим чином впливає як на своє майбутнє, так і на майбутнє світу.
Твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Влиять на весь мир ты сможешь, подавив личную свободу каждого. Я бы не хотел того будущего, которое видишь ты, где будивельнык будет главный. Сталин мягкой игрушкой покажется.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 05 чер, 2023 13:39, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Кожен з нас тим чи іншим чином впливає як на своє майбутнє, так і на майбутнє світу.
Твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Влиять на весь мир ты сможешь, подавив личную свободу каждого.
Ні твоя свобода - це вже якась величина впливу Так само як і свобода когось - це його величина 1 Ви можете бути вільними, але не можете не впливати один на одного Природа пустоти не терпить
vitaliian написав:Я бы не хотел того будущего, которое видишь ты, где будивельнык будет главный. Сталин мягкой игрушкой покажется.
2 Будівельник кричить .. - старайтесь максимально впливати на своє життя - щоб в можновладців залишалось якнайменше інструментів щоб на вас впливати.. але при цьому -ти генериш що Будівельник за Сталіна. Сам хоч читав що написав?
Це у всіх любителів совка така манера? перекрутити те що опонент не говорив..щоб потім його в цьому звинуватити?
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 05 чер, 2023 13:44, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:а мені пофігу кому ти довіряєш Я будую свою діяльність таким чином , щоб ти довіряи мені більше ніж ладу. Якщо це виходить - я молодець , проект Кацапія програє
к сожалению, такой зависимости нет, на кацапию ты влияешь примерно как я на погоду.
1 Кожен з нас тим чи іншим чином впливає як на своє майбутнє, так і на майбутнє світу. 2 При цьому Чим ближче до нас ті/те на що ми впливаєм - тим сильніший наш вплив . От і виходить Наше життя нам найближче тому ми в десятки разів сильніше на нього впливаєм ніж будь-який світовий можновладець 3 Якщо Ви знаходитесь на форумі 10% від свого активного життя...то вплив форума на Ваше майбутнє десь в межах1% ( тобто в 5 разів менше ніж те кого ви оберете наступним Президентом)
Звідки ти єралашиш такі залежності?
Твої або чиїсь співи і форум впливають на форумчан мізерно... Хоч когось переконав? Назви.
А от той же аромвір від можновладців вплинув на мільйони. Ще й як.