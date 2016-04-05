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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 05 чер, 2023 13:46
detroytred написав:
Хоч когось переконав?
Тебе з Ладом перейти на українську.
Те що ти цього не признаєш - не заперечує того факту що ти перейшов
і коли вивчити причинно-наслідковий звязок то виявиться
Спочатку я наїхав на любителів спілкуватись російською
через місяць на українську перейшов ти
ще через три , частково перейшов Лад
От тобі і вплив єралашика...а ти й далі читай кіосакі.
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Додано: Пон 05 чер, 2023 13:49
budivelnik написав: vitaliian написав: budivelnik написав:
Кожен з нас тим чи іншим чином впливає як на своє майбутнє, так і на майбутнє світу.
Твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Влиять на весь мир ты сможешь, подавив личную свободу каждого.
Ні
твоя свобода - це вже якась величина впливу
Так само як і свобода когось - це його величина
1 Ви можете бути вільними, але не можете не впливати один на одного
Природа пустоти не терпить
vitaliian написав:
Я бы не хотел того будущего, которое видишь ты, где будивельнык будет главный. Сталин мягкой игрушкой покажется.
2 Будівельник кричить .. - старайтесь максимально впливати на своє життя - щоб в можновладців залишалось якнайменше інструментів щоб на вас впливати..
але при цьому -ти генериш що Будівельник за Сталіна.
Сам хоч читав що написав?
Це у всіх любителів совка така манера? перекрутити те що опонент не говорив..щоб потім його в цьому звинуватити?
Так ти і є Сталін.
Сам визначаєш і вказуєш хто за срібники, хто шкодить країні (будує Кацапію).
Пальчиком вказуєш. Безпідставно, на основі єралашиків своїх.
Типовий сталінчик.
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Додано: Пон 05 чер, 2023 13:52
budivelnik написав: detroytred написав:
Хоч когось переконав?
Тебе з Ладом перейти на українську.
Те що ти цього не признаєш - не заперечує того факту що ти перейшов
і коли вивчити причинно-наслідковий звязок то виявиться
Спочатку я наїхав на любителів спілкуватись російською
через місяць на українську перейшов ти
ще через три , частково перейшов Лад
От тобі і вплив єралашика...а ти й далі читай кіосакі.
Не бреши.
Я тебе в це вже макав.
Що перейшов, як тільки ввели мову обов'язково в магазинах і т.д.
Тому й перейшов.
Можновладці ввели-то.
Це факт, а не твоя казка.
Твого впливу в цьому нуль.
Навіщо наявне вигадуєш? Поясни-то.
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Додано: Пон 05 чер, 2023 13:53
budivelnik написав: flyman написав:
якщо умовний ФОП виготовляє умовно на $1500, а споживає на $150, то Х10 молодець?
Так
Тільки покажіть мені такого ФОПа...
Для інших
каша в головах між
створив
і продав...
Чомусь коли продав на суму 1500 і витратив на себе 150 - це не Х10..адже є ще купив на 1350..
От і виходить - створив на 150 , зїв на 150 - нуль.
Фейслес коли мова про з.п. згідно Держстата, посилається на дохід ФОПа і каже що це "прихована зарплата, яка не попадає в статистику середньої зарпалати"
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Додано: Пон 05 чер, 2023 13:56
Hotab написав:ЛАД
, за волонтерів рашистів точно не знаю, але авто з позашляховими якостями русняві прекрасно віджимали на окупованих територіях. У живих людей, не кинуті навіть. Знаю багато таких випадків від знайомих на Чернігівщині та в Херсоні.
Отжимали. И не только внедорожники. Порой и обычные легковушки.
Ну так почему бы не пограбить?
"Отжимали" и ТВ с унитазами. Но это всё же о другом.
А в селах Чернігівщини алкаші та інша злидота з радістю показували рашистам пальцем на тих, у кого є «велика машина», чи просто надто зажиточні.
Этого не знаю, но могу поверить.
P.s. Кстати, о мародёрстве.
На днях прочитал, что в Харькове в условиях войны украли 40 км контактных сетей электротранспорта (не помню, за 2022 или до сегодняшнего дня).
По-моему, вполне заслуживает расстрела.
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Додано: Пон 05 чер, 2023 13:57
detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав:
Хоч когось переконав?
Тебе з Ладом перейти на українську.
Те що ти цього не признаєш - не заперечує того факту що ти перейшов
і коли вивчити причинно-наслідковий звязок то виявиться
Спочатку я наїхав на любителів спілкуватись російською
через місяць на українську перейшов ти
ще через три , частково перейшов Лад
От тобі і вплив єралашика...а ти й далі читай кіосакі.
Не бреши.
Я тебе в це вже макав.
Що перейшов, як тільки ввели мову обов'язково в магазинах і т.д.
Тому й перейшов.
Можновладці ввели-то.
Це факт, а не твоя казка.
Твого впливу в цьому нуль.
Навіщо наявне вигадуєш? Поясни-то.
Я ж не винуватий що в тебе одна звилина й та від фуражки..
Ти навіть усвідомити не можеш
Я писав у відповіді віталіану
Вплив форума на рішення - 1%
вплив влади на рішення - 5%
вплив особи на своє рішення - 94%
Ти ж так і зробив..
І як подальший приклад
Лад не перейшов повністю звідки випливає що вплив Лада на його рішення вищі ніж вплив форума+вплив влади
Чи будеш заперечувати й це примітивне рівняння?
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Додано: Пон 05 чер, 2023 14:00
detroytred написав:
Так ти і є Сталін.
Сам визначаєш і вказуєш хто за срібники, хто шкодить країні (будує Кацапію).
Пальчиком вказуєш. Безпідставно, на основі єралашиків своїх.
Типовий сталінчик.
Є різниця
Я припускаю....але в мене немає влади щоб замість ткнути пальчиком - поставити до стінки.
Тому й пояснюю таким як ти
Ви з одного боку кричите дайте більше владі влади...
А з другого тих хто змушує вас переглядати ці погляди в протилежну сторону( менше влади владі - більше влади особистості) - ви звинувачуєте в тому що вони автократи і сталіністи
Труси/хрестик??? Нє ?
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Додано: Пон 05 чер, 2023 14:02
Будівельник
Ти не розумієш текст?
На моє рішення вплинуло на 100% виключно постанова влади для магазинів і т.д.
Нові умови, які створила влада. В країні, в ринку.
Давай ще приклади.
Бо якось смішна твоя кіпуча діяльність --. лише навіть вигадка, щоб мене або ЛАДа на мову перейти.
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Додано: Пон 05 чер, 2023 14:03
Спочатку я наїхав на любителів спілкуватись російською
через місяць на українську перейшов ти
ще через три , частково перейшов Лад
От тобі і вплив єралашика...а ти й далі читай кіосакі.
Читая такое, возникает единственное желание - никогда этого не делать.
Если бы я очень ценил такое мнение, так бы и поступал.
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Додано: Пон 05 чер, 2023 14:04
budivelnik написав: detroytred написав:
Так ти і є Сталін.
Сам визначаєш і вказуєш хто за срібники, хто шкодить країні (будує Кацапію).
Пальчиком вказуєш. Безпідставно, на основі єралашиків своїх.
Типовий сталінчик.
Є різниця
Я припускаю....але в мене немає влади щоб замість ткнути пальчиком - поставити до стінки.
Тому й пояснюю таким як ти
Ви з одного боку кричите дайте більше владі влади...
А з другого тих хто змушує вас переглядати ці погляди в протилежну сторону( менше влади владі - більше влади особистості) - ви звинувачуєте в тому що вони автократи і сталіністи
Труси/хрестик??? Нє ?
Різниця?
Тобто ти сам визнав, що ти той же Сталін без влади.
Не вигадуй про більше влади владі.
Мова йде тільки про виконання визначених обов'язків посадовцями.
Все в тебе на брехні...
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