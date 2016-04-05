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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4289429042914292>
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 14:06

  ЛАД написав:
Спочатку я наїхав на любителів спілкуватись російською
через місяць на українську перейшов ти
ще через три , частково перейшов Лад

От тобі і вплив єралашика...а ти й далі читай кіосакі.

Читая такое, возникает единственное желание - никогда этого не делать. :mrgreen:
Если бы я очень ценил такое мнение, так бы и поступал. :)

Так так і роблять...

З-за таких будівельників дурні.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 14:08

  detroytred написав:Будівельник
Ти не розумієш текст?
На моє рішення вплинуло на 100% виключно постанова влади для магазинів і т.д.
Нові умови, які створила влада. В країні, в ринку.

Давай ще приклади.
Бо якось смішна твоя кіпуча діяльність --. лише навіть вигадка, щоб мене або ЛАДа на мову перейти.
Це ти не розумієш тексту...
На твоє рішення переходити по світлофору на зелений на 100% не впливає колір світлофору який горить.
Спочатку в садочку тебе вчили ( і ти звідти щось запамятав)
потім ти підріс , навчився читати і почитав правила дорожнього руху
потім випадково побачив аварію і море крові...
і ці всі варіанти і створили в тебе враження переходити по зеленому...
але деколи , інші чинники , наприклад запізнюєшся на роботу, чи пари алкоголю ..і ще сотні й десятки інших - дають тобі можливість не виконати 100% правило зеленого і перебігати на жовтий/червоний, або не шукати зебру...

а так можеш й далі вважати що твоїм життям на 100% керують рептилоїди з марса , які зайняли місце правильних можновладців і тому замість 3% кефіру тобі приходиться купувати 1%
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 14:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:З-за таких будівельників дурні.
А от тут питання
лади розумні- будівельники дурні
лади російською - будівельники за українську
ладів бомблять - будівельників ні...при чому поляки вважались ворогами століттями на відміну від москалів..

То може треба ладам почати більше слухати будівельників і менше настоювати на своїх помилках?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 14:11

Россия до конца 2024 года продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Об этом 4 июня заявил вице-премьер Александр Новак, пишет РИА Новости.

Аналогичное решение на заседании ОПЕК+ приняла Саудовская Аравия.

Также сегодня стало известно, что участники ОПЕК+ договорились о снижении общего уровня добычи нефти с 2024 года до 40,46 млн баррелей в сутки. Россия со следующего года должна скорректировать добычу нефти до 9,828 млн баррелей в сутки.

«Ведомости» отмечают, что в середине марта ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти (с учетом газового конденсата) в России в 2023 году до 10,28 млн баррелей в сутки.

В апреле страны ОПЕК+ объявили о дополнительном сокращении добычи нефти в качестве превентивной меры для поддержания стабильности рынка.

https://www.fontanka.ru/2023/06/04/72368177/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 14:12

Закінчуй з єралашиками.
Давай вже про дзеркало і реформовані ним країни.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 14:12

  budivelnik написав:
  detroytred написав:З-за таких будівельників дурні.
А от тут питання
лади розумні- будівельники дурні
лади російською - будівельники за українську
ладів бомблять - будівельників ні...при чому поляки вважались ворогами століттями на відміну від москалів..

То може треба ладам почати більше слухати будівельників і менше настоювати на своїх помилках?

Ти зв'язки заєралашив))
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 14:13

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Так ти і є Сталін.
Сам визначаєш і вказуєш хто за срібники, хто шкодить країні (будує Кацапію).
Пальчиком вказуєш. Безпідставно, на основі єралашиків своїх.
Типовий сталінчик.
Є різниця
Я припускаю....але в мене немає влади щоб замість ткнути пальчиком - поставити до стінки.
Тому й пояснюю таким як ти
Ви з одного боку кричите дайте більше владі влади...
А з другого тих хто змушує вас переглядати ці погляди в протилежну сторону( менше влади владі - більше влади особистості) - ви звинувачуєте в тому що вони автократи і сталіністи
Труси/хрестик??? Нє ?
Різниця?
Тобто ти сам визнав, що ти той же Сталін без влади.
Я ж казав
прокацапики - вони такі
їм чорним по білому
Треба в своїх головах зменшити установку про те що за все відповідають можновладці , чим збільшити їх власну відповідальність за їх життя...
а вони тобі
Ти сталін..
і де логіка?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 14:16

  budivelnik написав:Треба в своїх головах зменшити установку про те що за все відповідають можновладці , чим збільшити їх власну відповідальність за їх життя...
а вони тобі
Ти сталін..
і де логіка?

тоді треба можновладцям дозволити пересіченим самим за себе вирішувати,
а то виходить кордон закрили, безробіття 30%, але "відповідай за себе",
або труси, або хрестик (с)
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 14:19

  budivelnik написав:Це у всіх любителів совка така манера? перекрутити те що опонент не говорив..щоб потім його в цьому звинуватити?
я помню что ты говорил ранее про русскоязычных украинцев, которые гибнут на фронте. мне этого достаточно
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 14:20

  budivelnik написав:
  detroytred написав:З-за таких будівельників дурні.
А от тут питання
лади розумні- будівельники дурні
лади російською - будівельники за українську
ладів бомблять - будівельників ні...при чому поляки вважались ворогами століттями на відміну від москалів..

То може треба ладам почати більше слухати будівельників і менше настоювати на своїх помилках?

Твою ж мать!
Думал, что такой бред уже исчез. :twisted:
https://www.unian.net/war/vyspatsya-hochetsya-kievlyanka-vydala-ideyu-kak-napravit-rakety-rf-na-zapad-ukrainy-video-12278379.html - здесь критикуют девчонку-киевлянку. Она сказала глупость, но понятную, просто от нервов и усталости.
А Будивельник пишет идиотские мысли, выдавая их за гениальную истину.

Простите, не выдержал.
detroytred не поддерживайте с ним разговор. Убедить его хоть в чём-то не получится, а ему это помогает высказывать всё бОльшие глупости. Очень мягко говоря.
ЛАД
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