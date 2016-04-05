detroytred написав:Будівельник Ти не розумієш текст? На моє рішення вплинуло на 100% виключно постанова влади для магазинів і т.д. Нові умови, які створила влада. В країні, в ринку.
Давай ще приклади. Бо якось смішна твоя кіпуча діяльність --. лише навіть вигадка, щоб мене або ЛАДа на мову перейти.
Це ти не розумієш тексту... На твоє рішення переходити по світлофору на зелений на 100% не впливає колір світлофору який горить. Спочатку в садочку тебе вчили ( і ти звідти щось запамятав) потім ти підріс , навчився читати і почитав правила дорожнього руху потім випадково побачив аварію і море крові... і ці всі варіанти і створили в тебе враження переходити по зеленому... але деколи , інші чинники , наприклад запізнюєшся на роботу, чи пари алкоголю ..і ще сотні й десятки інших - дають тобі можливість не виконати 100% правило зеленого і перебігати на жовтий/червоний, або не шукати зебру...
а так можеш й далі вважати що твоїм життям на 100% керують рептилоїди з марса , які зайняли місце правильних можновладців і тому замість 3% кефіру тобі приходиться купувати 1%
detroytred написав:З-за таких будівельників дурні.
А от тут питання лади розумні- будівельники дурні лади російською - будівельники за українську ладів бомблять - будівельників ні...при чому поляки вважались ворогами століттями на відміну від москалів..
То може треба ладам почати більше слухати будівельників і менше настоювати на своїх помилках?
Россия до конца 2024 года продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Об этом 4 июня заявил вице-премьер Александр Новак, пишет РИА Новости.
Аналогичное решение на заседании ОПЕК+ приняла Саудовская Аравия.
Также сегодня стало известно, что участники ОПЕК+ договорились о снижении общего уровня добычи нефти с 2024 года до 40,46 млн баррелей в сутки. Россия со следующего года должна скорректировать добычу нефти до 9,828 млн баррелей в сутки.
«Ведомости» отмечают, что в середине марта ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти (с учетом газового конденсата) в России в 2023 году до 10,28 млн баррелей в сутки.
В апреле страны ОПЕК+ объявили о дополнительном сокращении добычи нефти в качестве превентивной меры для поддержания стабильности рынка.
detroytred написав:З-за таких будівельників дурні.
А от тут питання лади розумні- будівельники дурні лади російською - будівельники за українську ладів бомблять - будівельників ні...при чому поляки вважались ворогами століттями на відміну від москалів..
То може треба ладам почати більше слухати будівельників і менше настоювати на своїх помилках?
detroytred написав:Так ти і є Сталін. Сам визначаєш і вказуєш хто за срібники, хто шкодить країні (будує Кацапію). Пальчиком вказуєш. Безпідставно, на основі єралашиків своїх. Типовий сталінчик.
Є різниця Я припускаю....але в мене немає влади щоб замість ткнути пальчиком - поставити до стінки. Тому й пояснюю таким як ти Ви з одного боку кричите дайте більше владі влади... А з другого тих хто змушує вас переглядати ці погляди в протилежну сторону( менше влади владі - більше влади особистості) - ви звинувачуєте в тому що вони автократи і сталіністи Труси/хрестик??? Нє ?
Різниця? Тобто ти сам визнав, що ти той же Сталін без влади.
Я ж казав прокацапики - вони такі їм чорним по білому Треба в своїх головах зменшити установку про те що за все відповідають можновладці , чим збільшити їх власну відповідальність за їх життя... а вони тобі Ти сталін.. і де логіка?
detroytred написав:З-за таких будівельників дурні.
А от тут питання лади розумні- будівельники дурні лади російською - будівельники за українську ладів бомблять - будівельників ні...при чому поляки вважались ворогами століттями на відміну від москалів..
То може треба ладам почати більше слухати будівельників і менше настоювати на своїх помилках?