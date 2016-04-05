Украина создала в России сеть агентов и сочувствующих, которые участвуют в диверсиях, и Киев предоставляет им для этого беспилотники, сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с данными американской разведки.



Американские официальные лица считают, что эти проукраинские агенты внутри России осуществили атаку беспилотников на Кремль в начале мая, запустив дроны из России.

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Сотрудник европейской разведки отметил, что российско-украинская граница обширна, и ее трудно контролировать, что делает ее подходящей для контрабанды.



"Это периферийный район России. Выживание - проблема каждого, поэтому наличные деньги творят чудеса", - говорит источник.



Кто именно контролирует эту работу - неясно, но источники CNN говорят, что за этим может стоять "украинское разведывательное сообщество". По словам двух источников CNN, президент Украины Владимир Зеленский установил общие параметры того, что разрешено делать разведке и службам безопасности, но не каждая операция требует его согласования.

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Публично высокопоставленные чиновники США осуждают удары Украины по территории России. Но в частных беседах с CNN американские и западные чиновники заявили, что считают такие удары "умной военной стратегией", которая может отвлечь российские ресурсы на защиту собственной территории.