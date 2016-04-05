RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4289429042914292
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 14:25

  budivelnik написав:лади розумні- будівельники дурні
лади російською - будівельники за українську
ладів бомблять - будівельників ні...при чому поляки вважались ворогами століттями на відміну від москалів..
тебя шо ЛАД покусал? :D четы к нему прицепился.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18059
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2167 раз.
Подякували: 3088 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 14:33

  flyman написав:
  budivelnik написав:Треба в своїх головах зменшити установку про те що за все відповідають можновладці , чим збільшити їх власну відповідальність за їх життя...
а вони тобі
Ти сталін..
і де логіка?
тоді треба можновладцям дозволити пересіченим самим за себе вирішувати,
а то виходить кордон закрили, безробіття 30%, але "відповідай за себе",
або труси, або хрестик (с)
Є причинно наслідковий звязок
1 Природа не терпить пустоти
2 Чим більше на себе беруть пересічні влади - тим менше влади залишається можновладцям( більше чи менеше взяти/віддати - пересічні вирішують на виборах голосуючи за ту чи іншу ідею)
3 Влада НІКОЛИ не віддасть те що вже отримала самостійно, але при цьому реагуючи на прийняття рішення швидше ніж про це подумає влада - можна змусити владу поділитись як повноваженнями так і доходами/відповідальністю від цих повноважень.

Наприклад (примітивно)
Якщо громада самостійно прийме рішення заасфальтувати вулиці власного населенного пункту - то сільській владі точно не вдасться списати на благоустрій в три рази більшу суму( одна частина на роботу, друга відкат голові, третя відкат перевіряючим)
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26264
З нами з: 15.01.09
Подякував: 272 раз.
Подякували: 2923 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 14:50

Якщо громада самостійно прийме рішення заасфальтувати вулиці власного населенного пункту - то сільській владі точно не вдасться списати на благоустрій в три рази більшу суму( одна частина на роботу, друга відкат голові, третя відкат перевіряючим)

detroytred
И вот с таким Вы спорите?!
Это уже не "ералашик", а даже не знаю, как назвать.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 24675
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5061 раз.
Подякували: 4708 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 14:53

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:..........
А от тобі вирішувати де ти завтра будеш жити
повіриш мені і ...

на Диком Западе. :)

а саме з Дикого Заходу починався мекка сьогоднішньої еміграції - США ;)

це тільки у нас мріють - хоп, й вже США. насправді треба попрацювати
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3495
З нами з: 29.09.19
Подякував: 443 раз.
Подякували: 1015 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 14:55

  budivelnik написав:
  flyman написав:
  budivelnik написав:Треба в своїх головах зменшити установку про те що за все відповідають можновладці , чим збільшити їх власну відповідальність за їх життя...
а вони тобі
Ти сталін..
і де логіка?
тоді треба можновладцям дозволити пересіченим самим за себе вирішувати,
а то виходить кордон закрили, безробіття 30%, але "відповідай за себе",
або труси, або хрестик (с)
Є причинно наслідковий звязок
1 Природа не терпить пустоти
2 Чим більше на себе беруть пересічні влади - тим менше влади залишається можновладцям( більше чи менеше взяти/віддати - пересічні вирішують на виборах голосуючи за ту чи іншу ідею)
3 Влада НІКОЛИ не віддасть те що вже отримала самостійно, але при цьому реагуючи на прийняття рішення швидше ніж про це подумає влада - можна змусити владу поділитись як повноваженнями так і доходами/відповідальністю від цих повноважень.

Наприклад (примітивно)
Якщо громада самостійно прийме рішення заасфальтувати вулиці власного населенного пункту - то сільській владі точно не вдасться списати на благоустрій в три рази більшу суму( одна частина на роботу, друга відкат голові, третя відкат перевіряючим)

не може, навіть якщо ти біля свого будинку на дорозі засипеш ямку на тебе відкриють адмінпровадження
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31499
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1494 раз.
Подякували: 2649 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 14:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Это уже не "ералашик", а даже не знаю, как назвать.
Називається дуже просто
Программма допомоги під егідою ООН в Закарпатській області..
Де місія ООН пропонує допомогу сільським територіальним громадам по напрямкам
освітлення населених пунктів
покращення доріг населенних пунктів..

І там все просто
Громада подає проект того що вона хоче робити(разом з кошторисом)
Місія ООН перевіряє правильність кошториса і в залежності від суми яку САМА громада вкладає на цей проект - приймає рішення про пріорітетність цього проекта
Грубо - чим дешевший проект і чим більше згодна вкласти громада( у відсотках до вартості проекту) - тим швидше ООН дофінансує..
Але тут не вкрадеш...

Як бачите
те що в Україні працює роками - для совковиків щось неземне.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26264
З нами з: 15.01.09
Подякував: 272 раз.
Подякували: 2923 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 15:03

  Hotab написав:detroytred , як відомо перший етап наступу найкривавіший. Тому коментарів від наших буде мінімум, щоб не травмувати. Коли прийде час збирати вершки (території, трофеї, підрахунок знищеної техніки), тоді буде багато бажаючих поговорити про це.

Российское Минобороны заявило о начале украинского контрнаступления. Больше никто об этом не говорит
Российское Минобороны заявило о начале украинского контрнаступления. Украина никак не комментирует заявления. Никаких других подтверждений активизации боевых действий нет.

Как утверждает российское Минобороны, Украина начала крупномасштабное наступление на пяти участках на южнодонецком направлении с утра 4 июня. Как заявляют в российском ведомстве, украинской армии не удалось достичь своих задач.

По данным российского военного ведомства, ВСУ ввели в бой 23-ю и 31-ю механизированные бригады из состава стратегических резервов, их поддерживали другие воинские части и подразделения.

Украинские власти давно говорят о готовящемся контрнаступлении и обещают освободить все захваченные Россией территории. Россия возводит оборонительные сооружения.

http://surl.li/hrbaf
ЛАД
2
 
Повідомлень: 24675
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5061 раз.
Подякували: 4708 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 15:11

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:..........
А от тобі вирішувати де ти завтра будеш жити
повіриш мені і ...

на Диком Западе. :)

а саме з Дикого Заходу починався мекка сьогоднішньої еміграції - США ;)

це тільки у нас мріють - хоп, й вже США. насправді треба попрацювати

Дикий Захід це далеко не тільки про працю.
И когда его вспоминают, то совсем не в связи с этим.
Хотите в Украине порядки Дикого Запада? Хотя бы временно?
Такой путь Вы предлагаете Украине? :shock:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 24675
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5061 раз.
Подякували: 4708 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 15:14

  ЛАД написав:
  Faceless написав:......
"Нигде и никто не писал о поставках таких авто в армию волонтёрами. Если бы это происходило, кричали бы об этом и у нас, и у них."- ви тут про що, яких саме авто, хто має кричати?

росіяни теж по повній юзать цивільні авто. За пропорції цивільні/військові сказати не можу, в мене цифр немає. Але ті ж відео зі скидами з дронів є в тому числі на цивільні авто, якими користуються кацапи.

Вот об этих авто.
Если бы росс. волонтёры возили такие авто в армию, об этом писали бы и у них, и у нас.
Они "с гордостью за патриотизм" россиян, мы, чтобы показать, как у них плохо и не хватает техники (так же, как пишем о старых танках).

а звідки в расеян волонтери? там тільки волонтери від Єдиної Росії та інше, на зп у держави.

це ж нас й відрізняє від північних сусідів - низова координація й бажання щось робити без команди зверху.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3495
З нами з: 29.09.19
Подякував: 443 раз.
Подякували: 1015 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 15:16

Украина создала в России сеть агентов и сочувствующих, которые участвуют в диверсиях, и Киев предоставляет им для этого беспилотники, сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с данными американской разведки.

Американские официальные лица считают, что эти проукраинские агенты внутри России осуществили атаку беспилотников на Кремль в начале мая, запустив дроны из России.
....
Сотрудник европейской разведки отметил, что российско-украинская граница обширна, и ее трудно контролировать, что делает ее подходящей для контрабанды.

"Это периферийный район России. Выживание - проблема каждого, поэтому наличные деньги творят чудеса", - говорит источник.

Кто именно контролирует эту работу - неясно, но источники CNN говорят, что за этим может стоять "украинское разведывательное сообщество". По словам двух источников CNN, президент Украины Владимир Зеленский установил общие параметры того, что разрешено делать разведке и службам безопасности, но не каждая операция требует его согласования.
....
Публично высокопоставленные чиновники США осуждают удары Украины по территории России. Но в частных беседах с CNN американские и западные чиновники заявили, что считают такие удары "умной военной стратегией", которая может отвлечь российские ресурсы на защиту собственной территории.

http://surl.li/hrbkm
ЛАД
2
 
Повідомлень: 24675
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5061 раз.
Подякували: 4708 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 4289429042914292
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777 і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 117349
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 491328
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5658
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3995)
05.06.2023 15:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.