budivelnik написав:лади розумні- будівельники дурні лади російською - будівельники за українську ладів бомблять - будівельників ні...при чому поляки вважались ворогами століттями на відміну від москалів..
budivelnik написав:Треба в своїх головах зменшити установку про те що за все відповідають можновладці , чим збільшити їх власну відповідальність за їх життя... а вони тобі Ти сталін.. і де логіка?
тоді треба можновладцям дозволити пересіченим самим за себе вирішувати, а то виходить кордон закрили, безробіття 30%, але "відповідай за себе", або труси, або хрестик (с)
Є причинно наслідковий звязок 1 Природа не терпить пустоти 2 Чим більше на себе беруть пересічні влади - тим менше влади залишається можновладцям( більше чи менеше взяти/віддати - пересічні вирішують на виборах голосуючи за ту чи іншу ідею) 3 Влада НІКОЛИ не віддасть те що вже отримала самостійно, але при цьому реагуючи на прийняття рішення швидше ніж про це подумає влада - можна змусити владу поділитись як повноваженнями так і доходами/відповідальністю від цих повноважень.
Наприклад (примітивно) Якщо громада самостійно прийме рішення заасфальтувати вулиці власного населенного пункту - то сільській владі точно не вдасться списати на благоустрій в три рази більшу суму( одна частина на роботу, друга відкат голові, третя відкат перевіряючим)
Якщо громада самостійно прийме рішення заасфальтувати вулиці власного населенного пункту - то сільській владі точно не вдасться списати на благоустрій в три рази більшу суму( одна частина на роботу, друга відкат голові, третя відкат перевіряючим)
detroytred И вот с таким Вы спорите?! Это уже не "ералашик", а даже не знаю, как назвать.
budivelnik написав:Треба в своїх головах зменшити установку про те що за все відповідають можновладці , чим збільшити їх власну відповідальність за їх життя... а вони тобі Ти сталін.. і де логіка?
тоді треба можновладцям дозволити пересіченим самим за себе вирішувати, а то виходить кордон закрили, безробіття 30%, але "відповідай за себе", або труси, або хрестик (с)
Є причинно наслідковий звязок 1 Природа не терпить пустоти 2 Чим більше на себе беруть пересічні влади - тим менше влади залишається можновладцям( більше чи менеше взяти/віддати - пересічні вирішують на виборах голосуючи за ту чи іншу ідею) 3 Влада НІКОЛИ не віддасть те що вже отримала самостійно, але при цьому реагуючи на прийняття рішення швидше ніж про це подумає влада - можна змусити владу поділитись як повноваженнями так і доходами/відповідальністю від цих повноважень.
Наприклад (примітивно) Якщо громада самостійно прийме рішення заасфальтувати вулиці власного населенного пункту - то сільській владі точно не вдасться списати на благоустрій в три рази більшу суму( одна частина на роботу, друга відкат голові, третя відкат перевіряючим)
не може, навіть якщо ти біля свого будинку на дорозі засипеш ямку на тебе відкриють адмінпровадження
ЛАД написав:Это уже не "ералашик", а даже не знаю, как назвать.
Називається дуже просто Программма допомоги під егідою ООН в Закарпатській області.. Де місія ООН пропонує допомогу сільським територіальним громадам по напрямкам освітлення населених пунктів покращення доріг населенних пунктів..
І там все просто Громада подає проект того що вона хоче робити(разом з кошторисом) Місія ООН перевіряє правильність кошториса і в залежності від суми яку САМА громада вкладає на цей проект - приймає рішення про пріорітетність цього проекта Грубо - чим дешевший проект і чим більше згодна вкласти громада( у відсотках до вартості проекту) - тим швидше ООН дофінансує.. Але тут не вкрадеш...
Як бачите те що в Україні працює роками - для совковиків щось неземне.
Hotab написав:detroytred , як відомо перший етап наступу найкривавіший. Тому коментарів від наших буде мінімум, щоб не травмувати. Коли прийде час збирати вершки (території, трофеї, підрахунок знищеної техніки), тоді буде багато бажаючих поговорити про це.
Российское Минобороны заявило о начале украинского контрнаступления. Больше никто об этом не говорит Российское Минобороны заявило о начале украинского контрнаступления. Украина никак не комментирует заявления. Никаких других подтверждений активизации боевых действий нет.
Как утверждает российское Минобороны, Украина начала крупномасштабное наступление на пяти участках на южнодонецком направлении с утра 4 июня. Как заявляют в российском ведомстве, украинской армии не удалось достичь своих задач.
По данным российского военного ведомства, ВСУ ввели в бой 23-ю и 31-ю механизированные бригады из состава стратегических резервов, их поддерживали другие воинские части и подразделения.
Украинские власти давно говорят о готовящемся контрнаступлении и обещают освободить все захваченные Россией территории. Россия возводит оборонительные сооружения.
Faceless написав:...... "Нигде и никто не писал о поставках таких авто в армию волонтёрами. Если бы это происходило, кричали бы об этом и у нас, и у них."- ви тут про що, яких саме авто, хто має кричати?
росіяни теж по повній юзать цивільні авто. За пропорції цивільні/військові сказати не можу, в мене цифр немає. Але ті ж відео зі скидами з дронів є в тому числі на цивільні авто, якими користуються кацапи.
Вот об этих авто. Если бы росс. волонтёры возили такие авто в армию, об этом писали бы и у них, и у нас. Они "с гордостью за патриотизм" россиян, мы, чтобы показать, как у них плохо и не хватает техники (так же, как пишем о старых танках).
а звідки в расеян волонтери? там тільки волонтери від Єдиної Росії та інше, на зп у держави.
це ж нас й відрізняє від північних сусідів - низова координація й бажання щось робити без команди зверху.
Украина создала в России сеть агентов и сочувствующих, которые участвуют в диверсиях, и Киев предоставляет им для этого беспилотники, сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с данными американской разведки.
Американские официальные лица считают, что эти проукраинские агенты внутри России осуществили атаку беспилотников на Кремль в начале мая, запустив дроны из России. .... Сотрудник европейской разведки отметил, что российско-украинская граница обширна, и ее трудно контролировать, что делает ее подходящей для контрабанды.
"Это периферийный район России. Выживание - проблема каждого, поэтому наличные деньги творят чудеса", - говорит источник.
Кто именно контролирует эту работу - неясно, но источники CNN говорят, что за этим может стоять "украинское разведывательное сообщество". По словам двух источников CNN, президент Украины Владимир Зеленский установил общие параметры того, что разрешено делать разведке и службам безопасности, но не каждая операция требует его согласования. .... Публично высокопоставленные чиновники США осуждают удары Украины по территории России. Но в частных беседах с CNN американские и западные чиновники заявили, что считают такие удары "умной военной стратегией", которая может отвлечь российские ресурсы на защиту собственной территории.