а саме з Дикого Заходу починався мекка сьогоднішньої еміграції - США
це тільки у нас мріють - хоп, й вже США. насправді треба попрацювати
Дикий Захід це далеко не тільки про працю. И когда его вспоминают, то совсем не в связи с этим. Хотите в Украине порядки Дикого Запада? Хотя бы временно? Такой путь Вы предлагаете Украине?
не обов'язково винаходити велосипед - це називається розум та досвід.
треба всіх привчити, що саме ти відповідаєш за своє майбутнє. голова є, руки є - працюєш. довго й якісно. тоді й зп буде, й пенсія. чогось чекаєш, не бажаєш перевчатися, якщо бачиш, що твої навички нікому не потрібні, - вибач, багато грошей в тебе не буде.
й вплив держави треба зменшувати, крім базових речей. тоді буде набагато менше підстав для корупції
а культуру володіння зброєю доведеться формувати швидко - це вже реальність. але треба подумати над правилами володіння. за 30 років українську не опанував - навіщо тобі зброя, ти її не все одно не опануєш та таке інше (напівжарт, але лише напів). після нападу Раші прибалтійські правила надання громадянства кажуться дуже розумними. не хочеш опанувати мову та історію - не маєш права обирати владу.
тому анархію я не пропоную, але більший рівень відповідальності за себе - це на Дикому Заході теж було. коли у 100 фермерів є зброя, то ні 1, ні 2, ні 10 бандюків вже не зможуть встановлювати свої порядки.
Украина создала в России сеть агентов и сочувствующих, которые участвуют в диверсиях, и Киев предоставляет им для этого беспилотники, сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с данными американской разведки.
Американские официальные лица считают, что эти проукраинские агенты внутри России осуществили атаку беспилотников на Кремль в начале мая, запустив дроны из России. .... Сотрудник европейской разведки отметил, что российско-украинская граница обширна, и ее трудно контролировать, что делает ее подходящей для контрабанды.
"Это периферийный район России. Выживание - проблема каждого, поэтому наличные деньги творят чудеса", - говорит источник.
Кто именно контролирует эту работу - неясно, но источники CNN говорят, что за этим может стоять "украинское разведывательное сообщество". По словам двух источников CNN, президент Украины Владимир Зеленский установил общие параметры того, что разрешено делать разведке и службам безопасности, но не каждая операция требует его согласования. .... Публично высокопоставленные чиновники США осуждают удары Украины по территории России. Но в частных беседах с CNN американские и западные чиновники заявили, что считают такие удары "умной военной стратегией", которая может отвлечь российские ресурсы на защиту собственной территории.
Якраз все 100% навпаки. Це РФ створює(створювала) сітку агентів в Україні(на Заході) але горланить що таке робить Україна. На такі операції потрібні мільярди, яких в України немає, а в РФ є. Між іншим повна аналогія з СРСР, який також створював агентуру в країнах Заходу, а тут знаходив фейкових "шпіонів Заходу" і масово судив їх і засилав в табори.
budivelnik написав:Є різниця Я припускаю....але в мене немає влади щоб замість ткнути пальчиком - поставити до стінки. Тому й пояснюю таким як ти Ви з одного боку кричите дайте більше владі влади... А з другого тих хто змушує вас переглядати ці погляди в протилежну сторону( менше влади владі - більше влади особистості) - ви звинувачуєте в тому що вони автократи і сталіністи Труси/хрестик??? Нє ?
Різниця? Тобто ти сам визнав, що ти той же Сталін без влади.
Я ж казав прокацапики - вони такі їм чорним по білому Треба в своїх головах зменшити установку про те що за все відповідають можновладці , чим збільшити їх власну відповідальність за їх життя... а вони тобі Ти сталін.. і де логіка?
В тисячний раз питаю і вказую тобі - де в мене "Ви з одного боку кричите дайте більше владі влади..." Де?
І сталінчик ти не тому, що маєш якісь свої думки про щось, а тому що визначаєш сам безпідставно хто "відпрацьовує срібники", хто проти України (будує Кацапію), чиї думки ворожі, хто прокацапчик. Типовий сталінчик. Тільки без влади. Як ти сам і визнав. Тільки бздливий...в прокуратуру або в СБУ перевірити разом зі мною бздиш сходити. І навчитися не брехати. За 5 куо.
detroytred написав:З-за таких будівельників дурні.
А от тут питання лади розумні- будівельники дурні лади російською - будівельники за українську ладів бомблять - будівельників ні...при чому поляки вважались ворогами століттями на відміну від москалів..
То може треба ладам почати більше слухати будівельників і менше настоювати на своїх помилках?
Простите, не выдержал. detroytred не поддерживайте с ним разговор. Убедить его хоть в чём-то не получится, а ему это помогает высказывать всё бОльшие глупости. Очень мягко говоря.
Я не переконую його.
Просто спостерігаю, як він генерацією старою і нової дурні, брехні намагається уникнути від фактів: 1. Підтвердити свої звинувачення в прокуратурі або в СБУ і відповісти 5 куо. зливається; 2. Про дзеркало і п'ять кроків з ним мовчить, як риба. Як не проси. Але голосить, що його метод збудує нову країну; 3. Всі його результати (великої місії на форумі) переконання когось звелись лише до вигадки наче вплинув на перехід Детройта на мову. А повинно ж було бути сторонки досягнень. Кого і в чому. 4. Фактично визнав себе Сталіним тільки без влади. 5. Приписує опонентам злидні тощо. Бо ж мільйонер. А інші мільйони українців тоді, як живуть?!
Маю надію, що може дружина йому розжує... Що на форумі спілкуються, обмінюються думками, а не несуть Місію дорослим сформованим людям. І направить його з цією Місією до його продавців, сусідів, львів'ян.
Хоча може це вона його на нас і збагрила? Бо оточуючих допік. Хз. Спостерігаю поки.
detroytred написав:Повноваженнь та інструментів у влади вдосталь.
Я ж казав - примітив, який прочитати щось ще прочитав - а вже зрозуміти в нього повноважень/інструментів/розуму - не вистарчило.. Як завжди покроково Результат в країні= повноваження* виконання можновладців+повноваження*виконання громадян
Результат пенсіонера не влаштовує + він переконує громадянина що можновладці недопрацьовують... Питання Як покращити результат? Змусити можновладця працювати більше - громадянин не може і сам працює на рівні можновладців
Значить Або прийняти формулу Будівельника Результат= зменшення повноважень можновладців*той самий обєм праці що і в першому випадку+ збільшення повноважень громадян * той самий обєм праці При цьому - при тому самому результаті можновладці отримають менше( бо їх повноваження зменшились) а громадяни - більше. Чи влаштує це громадянина? Я думаю так
Або прийняти формулу пенсіонера Просто констатуємо що можновладці працюють по мінімуму і розслабляємо булки...і після різкого погіршення результату нас підімнуть кацапи..
Хтось хоче отримати результат по формулі пенсіонера?
Нє можна звичайно повірити пенсіонеру і припустити , що після того як суспільство буде працювати в пів сили - з марса доставлять хороших можновладців які будуть тільки й думати про народ...от тільки останніх 100 років таких думок+події в кацапстані чудово показали до чого приводить перекладання відповідальності з себе на когось( читай на пуйла)
Будівельник Ліпи далі єралашики. Мене цікавлять тільки оті 5 фактів, на які я тобі вказав 14.56.
Різниця між нашими позиціями лише в тому, що я не проти твоїх пропозицій. Тільки цикавлюсь нагадай про дзеркало, кроки. Методику))
А от ти не просто заперечуєш моє бачення, але й по-сталінські оцінюєш його ворожим і т.д. І овсім ігноруєш реал, факт -- що можновладці-управлінці-реформатори розвивали ринок, країни. Не чекаючи твого дзеркала або росту свідомості громадян. Навіть надати оте збільшення повноважень виконавцям і розтулмачувати виконавцям про твоє "дзеркало" -- це функція, обов'язки, рішення на це - можновладців. Вирішать завтра і завтра оце й почнеться. А ти співай на хфорумі, Міссіонер. До пришестя...
Єралаш далі)) І допетри нарешті, що сформованим дорослим людям, що твої, що мої пропозиції до лампочки. Вони не розслаблять булки і каску не побіжать купувати. Тому з мого боку є лише обмін думками. Це в тебе комусь)))) пропозиції. Місія. Надавай їх своїм оточуючим.
А от можновладці змінюють умови в ринку, в країні. І ця зміна умов впливає. Від того, як якісно вони це роблять, маємо результат за віконцем. В країні. А у себе в хаті -- можеш по Кіосакі змінити своє життя, як хоч.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 05 чер, 2023 16:52, всього редагувалось 1 раз.
В Україні зараз проживає всього 29 мільйонів осіб, а народжуваність стала вдвічі нижчою за показник, необхідний для підтримки населення на колишньому рівні, — "Український інститут майбутнього"
З моменту початку війна країну покинули і ще не повернулися 8,6 млн. жителів, - за даними інституту.
При цьому працюють лише 9,1-9,5 млн українців, а якщо відібрати бюджетників, залишається близько 6-7 млн осіб. Вони і є "упряжкою", яка везе на собі інших - 22-23 млн осіб. Якщо нічого не змінювати, у перспективі кількох років пенсіонерів в Україні буде вдвічі більше за працюючих.
🇺🇦Реальная Война
По 100к!
Я лише добавлю, що тягнуть працюючі не 22 млн, а частково і виїхавших 8 млн. Бо там і пенсіонери, і дитячі випрати, і тимчасово переміщені.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 05 чер, 2023 16:56, всього редагувалось 1 раз.