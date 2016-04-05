Додано: Пон 05 чер, 2023 16:33

Будівельник

Ліпи далі єралашики.

Мене цікавлять тільки оті 5 фактів, на які я тобі вказав 14.56.



Різниця між нашими позиціями лише в тому, що я не проти твоїх пропозицій.

Тільки цикавлюсь нагадай про дзеркало, кроки. Методику))



А от ти не просто заперечуєш моє бачення, але й по-сталінські оцінюєш його ворожим і т.д.

І овсім ігноруєш реал, факт -- що можновладці-управлінці-реформатори розвивали ринок, країни. Не чекаючи твого дзеркала або росту свідомості громадян.

Навіть надати оте збільшення повноважень виконавцям і розтулмачувати виконавцям про твоє "дзеркало" -- це функція, обов'язки, рішення на це - можновладців.

Вирішать завтра і завтра оце й почнеться.

А ти співай на хфорумі, Міссіонер. До пришестя...



Єралаш далі))

І допетри нарешті, що сформованим дорослим людям, що твої, що мої пропозиції до лампочки. Вони не розслаблять булки і каску не побіжать купувати. Тому з мого боку є лише обмін думками.

Це в тебе комусь)))) пропозиції. Місія.

Надавай їх своїм оточуючим.



А от можновладці змінюють умови в ринку, в країні. І ця зміна умов впливає.

Від того, як якісно вони це роблять, маємо результат за віконцем. В країні.

А у себе в хаті -- можеш по Кіосакі змінити своє життя, як хоч.