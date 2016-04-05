Shaman написав:

не обов'язково винаходити велосипед - це називається розум та досвід.треба всіх привчити, що саме ти відповідаєш за своє майбутнє. голова є, руки є - працюєш. довго й якісно. тоді й зп буде, й пенсія. чогось чекаєш, не бажаєш перевчатися, якщо бачиш, що твої навички нікому не потрібні, - вибач, багато грошей в тебе не буде.а культуру володіння зброєю доведеться формувати швидко - це вже реальність. але треба подумати над правилами володіння. за 30 років українську не опанував - навіщо тобі зброя, ти її не все одно не опануєш та таке інше (напівжарт, але лише напів). після нападу Раші прибалтійські правила надання громадянства кажуться дуже розумними. не хочеш опанувати мову та історію - не маєш права обирати владу.тому анархію я не пропоную, але більший рівень відповідальності за себе - це на Дикому Заході теж було. коли у 100 фермерів є зброя, то ні 1, ні 2, ні 10 бандюків вже не зможуть встановлювати свої порядки.