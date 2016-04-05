Shaman написав:] не обов'язково винаходити велосипед - це називається розум та досвід.
треба всіх привчити, що саме ти відповідаєш за своє майбутнє. голова є, руки є - працюєш. довго й якісно. тоді й зп буде, й пенсія. чогось чекаєш, не бажаєш перевчатися, якщо бачиш, що твої навички нікому не потрібні, - вибач, багато грошей в тебе не буде.
й вплив держави треба зменшувати, крім базових речей. тоді буде набагато менше підстав для корупції
а культуру володіння зброєю доведеться формувати швидко - це вже реальність. але треба подумати над правилами володіння. за 30 років українську не опанував - навіщо тобі зброя, ти її не все одно не опануєш та таке інше (напівжарт, але лише напів). після нападу Раші прибалтійські правила надання громадянства кажуться дуже розумними. не хочеш опанувати мову та історію - не маєш права обирати владу.
тому анархію я не пропоную, але більший рівень відповідальності за себе - це на Дикому Заході теж було. коли у 100 фермерів є зброя, то ні 1, ні 2, ні 10 бандюків вже не зможуть встановлювати свої порядки.
Розкажіть про своє бачення, як такий процес має відбуватия оф-лайн? А то якось не дуже часто зустрічаються усілякі "слуги народу", готові віддати хоча б частину повноважень і це й не дивно- майже завжди існують можливості "монетизувати" повноваження. Як на мене, то вихід в тотальній ліквідації "відповідальних" посад, але механізм поки що не проглядається. Жодна партія не підняла на знамена програму кардинального скорочення посадовців і повноважень. Військова диктатура по типу Піночетівської після перемоги(повна економічна свобода+заборона політичних партій на N років)?
Hotab написав:...як відомо перший етап наступу найкривавіший. Тому коментарів від наших буде мінімум, щоб не травмувати.
В одном канале Telegram появилось видео, в котором отображалось оказание помощи двум военным. Очень тяжёлое видео, но остальное население благодаря этому видео должно понимать, что страна платить очень большую цену для её защиты и вернуть мир на наши территории. И необходимо с уважением относиться к военнослужащим, особенно тем, кто получил травмы. Стараться их хотя бы постараться их понять.
К сожалению, основная масса людей проживающих в относительно безопасных городах не будет смотреть это видео. Я уже не говорю о посещении военных госпиталей, чтоб своими глазами увидеть какой ценой воины ЗСУ сдерживают орду. А если у кого слабая психика и кто решит посетить специализированные места лечения наших воинов, не общайтесь на нему войны иначе узнаете столько, что акуеете вдвойне. Да, и кстати, медицину нужно полностью реформировать, делать какую то общую базу, проводить реформы в перечне некоторых препаратов.
ЛАД написав: чтобы показать, как у них плохо и не хватает техники (так же, как пишем о старых танках).
Кстати, на видео уничтоженной руской техники пока не встречал совсем старых танков, постоянно проскакивают т90, т72 и т80. Возможно где-то за линией и работают они как арта, а возможно их просто не вводили в боевые действия. Будем ждать
Обсяги коштів з-за кордону, наприклад, в січні зменшилися лише на 14,4% до тогорічного.
Ці кошти витрачаються в Україні і це плюс. Але безпосередньо на утримання армії бюджетників вони не впливають. А бюджетників стає все більше, працюючих все менше. Зараз ще люди з інвалідністю будуть (є). Я вже не кажу про тих впливових чиновників, які оформлять собі інвалідність через падіння ракети неподалік від їх будинку. (реальні кейси оформлення є в наш час, бо хитродупі знаходять (роблять) документи, що немовлям його трухануло в 44 році від вибуху бомби в селі . Он як буває! І ще буде обовʼязково!
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 05 чер, 2023 17:13, всього редагувалось 1 раз.
В Україні зараз проживає всього 29 мільйонів осіб, а народжуваність стала вдвічі нижчою за показник, необхідний для підтримки населення на колишньому рівні, — "Український інститут майбутнього"
З моменту початку війна країну покинули і ще не повернулися 8,6 млн. жителів, - за даними інституту.
При цьому працюють лише 9,1-9,5 млн українців, а якщо відібрати бюджетників, залишається близько 6-7 млн осіб. Вони і є "упряжкою", яка везе на собі інших - 22-23 млн осіб. Якщо нічого не змінювати, у перспективі кількох років пенсіонерів в Україні буде вдвічі більше за працюючих.
Я лише добавлю, що тягнуть працюючі не 22 млн, а частково і виїхавших 8 млн. Бо там і пенсіонери, і дитячі випрати, і тимчасово переміщені.
Які ваші пропозиції? Ви судячи з постів, молодший за мене, то наскільки зобов'язуєтеся покращити демографічну ситуацію в країні? п.с. Якщо не розрахуєте свої сили і буде тяжко тягти з "деким з форуму" 12 дітей, то 1-2 зможу забрати на всиновлення. Але сильно не тягніть, бо через 10 років я вже мабуть буду не помічник.
ЛАД написав: чтобы показать, как у них плохо и не хватает техники (так же, как пишем о старых танках).
Кстати, на видео уничтоженной руской техники пока не встречал совсем старых танков, постоянно проскакивают т90, т72 и т80. Возможно где-то за линией и работают они как арта, а возможно их просто не вводили в боевые действия. Будем ждать
Вони скоріше десь прикопані в третій, четвертій, п'ятій лінії оборони.
На питання журналістки про п'ять ліній оборони наш боєць в серцях зголосив - яких п'ять, там десять вже накопали.
hume написав:К сожалению, основная масса людей проживающих в относительно безопасных городах не будет смотреть это видео. Я уже не говорю о посещении военных госпиталей, чтоб своими глазами увидеть какой ценой воины ЗСУ сдерживают орду. А если у кого слабая психика и кто решит посетить специализированные места лечения наших воинов, не общайтесь на нему войны иначе узнаете столько, что акуеете вдвойне. Да, и кстати, медицину нужно полностью реформировать, делать какую то общую базу, проводить реформы в перечне некоторых препаратов.
Так, це не для кожного випробування. В мене дві родички працюють в госпіталях, так одна "товстошкіра" і нормально переносить, а інша після доби чергування або таблетки ковтає або "вогняну воду". І це не дивлячись на те, що пропрацювала медсестрою 20+років. Реформувати(по справжньому) потрібно буде багато чого.
budivelnik написав:працювати в пів сили - з марса доставлять хороших можновладців які будуть тільки й думати про народ..
Це був би ідеальний варіант, тільки не з Марсу, а якусь міжнародну місію. Десь читав в звіті МВФ: українські чиновники все чудово виконують, поки їх контролюють і нічого не роблять - коли не контролюють. Тобто над кожним нашим чиновником потрібно покласти по контролеру (МФВ, НАТО чи інших аналогічних структурах), вказати основні KPI і вимагати щомісяця звіт по SMART-у. Бачу немало прикладів як так успішно працює Європейський бізнес в Україні
budivelnik написав:працювати в пів сили - з марса доставлять хороших можновладців які будуть тільки й думати про народ..
Це був би ідеальний варіант, тільки не з Марсу, а якусь міжнародну місію. Десь читав в звіті МВФ: українські чиновники все чудово виконують, поки їх контролюють і нічого не роблять - коли не контролюють. Тобто над кожним нашим чиновником потрібно покласти по контролеру (МФВ, НАТО чи інших аналогічних структурах), вказати основні KPI і вимагати щомісяця звіт по SMART-у. Бачу немало прикладів як так успішно працює Європейський бізнес в Україні
Вау. Виявляється, що є й практична реалізація, як один з варіантів.
Лише додам, що наші можновладці й самі по собі якісно працювати можуть не з приводу "думати про народ" (народ їм може бути абсолютно пофіг), а з приводу -- що краще бути їм можновладцями в реформованій сильній багатій країні, ніж в протилежній.
Для себе. Саме для себе управлінці реформують свої країни. А не для народу. Саме для себе отци-основатели США будували систему противаг тощо. А не з-за піклування про нарід)) Або впровадження профспілок. Можновладцями. Аж ніяк не було метою клопотання про роботяг.
І саме цього не прийняв наш По. У вікно можливостей. Не започаткував нові принципи у владі.