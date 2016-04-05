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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 05 чер, 2023 17:53
drevlyanin написав: Hotab написав:
В Україні зараз проживає всього 29 мільйонів осіб, а народжуваність стала вдвічі нижчою за показник, необхідний для підтримки населення на колишньому рівні, — "Український інститут майбутнього"
З моменту початку війна країну покинули і ще не повернулися 8,6 млн. жителів, - за даними інституту.
При цьому працюють лише 9,1-9,5 млн українців, а якщо відібрати бюджетників, залишається близько 6-7 млн осіб. Вони і є "упряжкою", яка везе на собі інших - 22-23 млн осіб. Якщо нічого не змінювати, у перспективі кількох років пенсіонерів в Україні буде вдвічі більше за працюючих.
Я лише добавлю, що тягнуть працюючі не 22 млн, а частково і виїхавших 8 млн. Бо там і пенсіонери, і дитячі випрати, і тимчасово переміщені.
Які ваші пропозиції? Ви судячи з постів, молодший за мене, то наскільки зобов'язуєтеся покращити
демографічну ситуацію в країні?
п.с. Якщо не розрахуєте свої сили і буде тяжко тягти з "деким з форуму" 12 дітей, то 1-2 зможу забрати на всиновлення.
Але сильно не тягніть, бо через 10 років я вже мабуть буду не помічник.
Не памʼятаю, хто там мені з форуму пропонував робити дітей ))
Та ще і не просто «робити» в холосту, а народжувати)
В будь-кому разі 12 - то гарячі Андрій і гаряча філіпінка. І новий блог «150 доларів на 12 дітей? Так, включаючи пиво!»
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Додано: Пон 05 чер, 2023 17:54
vitaliian написав: Дюрі-бачі написав:
вимагати щомісяця звіт по SMART-у.
не все знают
Название SMART содержит аббревиатуру по названиям критериев, которыми обладает правильно поставленная цель: specific (конкретная), measurable (измеримая), attainable (достижимая), relevant (актуальная) и time-bound (ограниченная во времени).
это скорее техника постановки задач, для операционного контроля она не годится. вот это больше подходит
TQM определяется как основанный на фактах управляемый командный процесс.
общий смысл которой руководить надо не людьми, а процессами. Тогда исчезают незаменимые сотрудники, "звёзды", кумовья, любовницы и минус какая то часть человеческого фактора, который у нас остаётся ведущим в управленческих решениях.
ШІ прийде, порядок наведе
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Додано: Пон 05 чер, 2023 17:57
flyman написав:
ШІ прийде, порядок наведе
бойся своих желаний, а то будет тебе ИИ вместо филиппинки.
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Додано: Пон 05 чер, 2023 18:01
flyman написав:
ШІ прийде, порядок наведе
ШІ, який не зможуть обманути пересічні, буде ще дуже не скоро.
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Додано: Пон 05 чер, 2023 18:12
vitaliian написав: flyman написав:
ШІ прийде, порядок наведе
бойся своих желаний, а то будет тебе ИИ вместо филиппинки.
би не ААА, і це не про батарейки
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Додано: Пон 05 чер, 2023 18:12
Hotab написав:
В Україні зараз проживає всього 29 мільйонів осіб, а народжуваність стала вдвічі нижчою за показник, необхідний для підтримки населення на колишньому рівні, — "Український інститут майбутнього"
З моменту початку війна країну покинули і ще не повернулися 8,6 млн. жителів, - за даними інституту.
При цьому працюють лише 9,1-9,5 млн українців, а якщо відібрати бюджетників, залишається близько 6-7 млн осіб. Вони і є "упряжкою", яка везе на собі інших - 22-23 млн осіб. Якщо нічого не змінювати, у перспективі кількох років пенсіонерів в Україні буде вдвічі більше за працюючих.
🇺🇦Реальная Война
Цікаво а що можна змінювати? Народжувати насильно не заставиш - це 100%. Грошей на це немає і не буде - це 100%. Можна розстрілювати пенсіонерів.
І неправда що "в перспективі кількох років пенсіонерів в Україні буде вдвічі більше за працюючих". Не кількох років, а 10 років мінімум, думаю більше.
Напевно просто будуть малі пенсії. І все. А "молодому пенсіонеру" бажано буде підпрацьовувати щоб більш-менш нормально жити. Благо в такій ситуації буде(надіюсь буде) нехватка робочих рук і пенсіонери будуть востребувані на ринку праці.
І на кінець - чим менше народу, тим менше нам потрібно буде допомоги після війни.
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Додано: Пон 05 чер, 2023 18:20
detroytred написав:
"Краще хай буде зовнішнє управління, ніж мафія, яка окупувала судову систему"
Я двома руками за зовнішнє управління. Нажаль "система" не допустить цього.
Зеленський "систему" не зламає, це очевидно.
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Додано: Пон 05 чер, 2023 18:23
andrijk777 написав:
"молодому пенсіонеру" бажано буде підпрацьовувати щоб більш-менш нормально жити.
тільки проблемка :
а) більшість "молодих" 65 річних потянуть хіба що сторожом у школі
б) пересічному(!) пенсіонеру нормальна робота не світить через дикий ейджизм - таке відчуття що в у Україні 99% найманих працівників після 45 можуть відразу рухатись в напрямку кладовища (крім вакансій в ЗСУ звісно - але сподіваюсь цей ажіотаж тимчасовий)
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Додано: Пон 05 чер, 2023 18:24
andrijk777
, ой не те ви кажете))
Примусити неможливо. Просто розуміти ситуацію.
Серед моїх знайомих виїхали:
- в Ірландію раніше згадана мама з трьома дочками. Мінімум на 2 роки, а можливо хтось з них (чи всі) залишаться назавжди спочатку навчатись, а потім жити.
- Син приятеля (18 років, було 17 на виїзді) в Польщу до старшої сестри , яка виїхала кілька років раніше і вже працює.
- син знайомої 17 років до Німеччини. Мама заборонила повертатись, бо вік такий.
- пара знайомих баришень , але ці мають намір повернутись
- і це не рахуючи stm
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 05 чер, 2023 18:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 05 чер, 2023 18:24
andrijk777 написав:
Я двома руками за зовнішнє управління. Нажаль "система" не допустить цього.
Зеленський "систему" не зламає, це очевидно.
більше того він її очолить, якщо не отримає чарівну піз..лину від партнерів
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