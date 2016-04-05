andrijk777 написав:"молодому пенсіонеру" бажано буде підпрацьовувати щоб більш-менш нормально жити.
тільки проблемка : а) більшість "молодих" 65 річних потянуть хіба що сторожом у школі б) пересічному(!) пенсіонеру нормальна робота не світить через дикий ейджизм - таке відчуття що в у Україні 99% найманих працівників після 45 можуть відразу рухатись в напрямку кладовища (крім вакансій в ЗСУ звісно - але сподіваюсь цей ажіотаж тимчасовий)
ви забуваєте, про тих "молодих пенсіонерів" які смоктали 15 років бюджетну сіську і в 40 на заслужену пенсію ішли після років "невзгод, лішєній і непосильної праці на отєчєство".
Hotab написав: - Син приятеля (18 років, було 17 на виїзді) в Польщу до старшої сестри , яка виїхала кілька років раніше і вже працює. - син знайомої 17 років до Німеччини. Мама заборонила повертатись, бо вік такий.
ти їм пояснив що вони "уклоністи" і порвав "дружбу", чи єто другоє? Україна іх виростила, а вони здриснули як тільки так і зразу. мама заборинила, сюсі-пусі, під йубочку мами/сести сховалися, фу бути такими
Hotab написав:andrijk777 , ой не те ви кажете)) Примусити неможливо. Просто розуміти ситуацію.
Серед моїх знайомих виїхали: - в Ірландію раніше згадана мама з трьома дочками. Мінімум на 2 роки, а можливо хтось з них (чи всі) залишаться назавжди спочатку навчатись, а потім жити. - Син приятеля (18 років, було 17 на виїзді) в Польщу до старшої сестри , яка виїхала кілька років раніше і вже працює. - син знайомої 17 років до Німеччини. Мама заборонила повертатись, бо вік такий. - пара знайомих баришень , але ці мають намір повернутись - і це не рахуючи stm
Ок. Але ті що лишаться будуть сильно востребувані на ринку. Стратегія, коли брали молодих і перспективних, яка існувала останні 20 років завершиться і будуть брати і старих і безперспективних. Тут головне щоб Україна зберегла свій експорт, щоб в країну йшла валюта. Все інше - наживне.
Hotab написав: - Син приятеля (18 років, було 17 на виїзді) в Польщу до старшої сестри , яка виїхала кілька років раніше і вже працює. - син знайомої 17 років до Німеччини. Мама заборонила повертатись, бо вік такий.
ти їм пояснив що вони "уклоністи" і порвав "дружбу", чи єто другоє? Україна іх виростила, а вони здриснули як тільки так і зразу. мама заборинила, сюсі-пусі, під йубочку мами/сести сховалися, фу бути такими
Більшість цих людей жодного разу не бачив в очі. А ти тут. Тобі і пояснюю, що пора на облік сходити.
Shaman написав:-------------- ЛАД на Диком Западе. ----------------- а саме з Дикого Заходу починався мекка сьогоднішньої еміграції - США
це тільки у нас мріють - хоп, й вже США. насправді треба попрацювати
Дикий Захід це далеко не тільки про працю. И когда его вспоминают, то совсем не в связи с этим. Хотите в Украине порядки Дикого Запада? Хотя бы временно? Такой путь Вы предлагаете Украине?
не обов'язково винаходити велосипед - це називається розум та досвід.
треба всіх привчити, що саме ти відповідаєш за своє майбутнє. голова є, руки є - працюєш. довго й якісно. тоді й зп буде, й пенсія. чогось чекаєш, не бажаєш перевчатися, якщо бачиш, що твої навички нікому не потрібні, - вибач, багато грошей в тебе не буде.
й вплив держави треба зменшувати, крім базових речей. тоді буде набагато менше підстав для корупції
а культуру володіння зброєю доведеться формувати швидко - це вже реальність. але треба подумати над правилами володіння. за 30 років українську не опанував - навіщо тобі зброя, ти її не все одно не опануєш та таке інше (напівжарт, але лише напів). після нападу Раші прибалтійські правила надання громадянства кажуться дуже розумними. не хочеш опанувати мову та історію - не маєш права обирати владу.
тому анархію я не пропоную, але більший рівень відповідальності за себе - це на Дикому Заході теж було. коли у 100 фермерів є зброя, то ні 1, ні 2, ні 10 бандюків вже не зможуть встановлювати свої порядки.
Наконец Вы прорезались во всей своей экономической красе! Прямо каминг-аут.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 05 чер, 2023 18:59, всього редагувалось 1 раз.