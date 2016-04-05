Додано: Пон 05 чер, 2023 19:55

Василь-Рівне написав: detroytred написав: Він же самий хиленький поки.

Аргументи хоч якісь навіть зліпити не може Він же самий хиленький поки.Аргументи хоч якісь навіть зліпити не може

Мені немає коли я працюю з ранку до ночі, плачу податки, щоб ти і всі інші ладоподібні мали пенсію, тому і пропоную піти працювати і тоді майже не буде ТУТ оцього хамства, зарозумілості та флудераства, дійшло? Хоч щось корисне зроби для своєї держави, від якої маєш і квартиру, і пенсію гарну, якщо не маєш офіцерської честі у важкий час захищати її. Все життя отримував зарплату, пільги як військовий, а як війна то не на передок, а на форум, а на передок нехай трактористи йдуть, вірно? Я глибоко зневажаю таких як ти Мені немає коли я працюю з ранку до ночі, плачу податки, щоб ти і всі інші ладоподібні мали пенсію, тому і пропоную піти працювати і тоді майже не буде ТУТ оцього хамства, зарозумілості та флудераства, дійшло? Хоч щось корисне зроби для своєї держави, від якої маєш і квартиру, і пенсію гарну, якщо не маєш офіцерської честі у важкий час захищати її. Все життя отримував зарплату, пільги як військовий, а як війна то не на передок, а на форум, а на передок нехай трактористи йдуть, вірно? Я глибоко зневажаю таких як ти

Во! Знаходиш же час читати мене, рефлексії писати і навіть аргумент зліпив.Тільки помилився ти в ньому. Нічого мені за красиві очі не давали і не дають. Або в кредит, щоб за тебе на посади рядового та сержантського складу йшов, коли війна сталася. Навпаки, забороняє закон.А на офіцерські теж, звиняй, не тобі-то вирішувати це питання чому куди і коли.В країні мільйони громадян. Тисячі різних думок, хотелок. І для одного загального - є закони, правила тощо.Від того, що я під твою хатєлку не підпадаю, то що? На підставі цього ти образи ліпиш, претензії?Цього замало. Зрозумій.Культурно викажи своє - не поважаєш. Ну й не поважай. Маєш право-то.А от на виадані претензії та образи - ні.Знаходь в законах тощо і висувай.Або чекай зміни їх. Або добивайся зміни. Але лише на підставі "бо схотілося" не ліпи.З.и. і коли висуваєш такі претензії, то будь ввічливим-то, спершу сам поясни чому сам не на фронті-то? Посидів в кабінеті комбрига - це не катить-то в твоїх вимірах.