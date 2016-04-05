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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4294429542964297
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 18:59

  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:І неправда що "в перспективі кількох років пенсіонерів в Україні буде вдвічі більше за працюючих". Не кількох років, а 10 років мінімум, думаю більше.
Зображення
І це ще кордон не відкрили для чоловіків

Ну ок. І що?
Поки йде війна це взагалі ні про що. Давайте почекаємо закінчення війни тоді поговоримо на цю тему.
Надто непередбачувана ситуація зараз. Хз як воно буде, які території кому відійдуть і як відійдуть.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 19:00

  Василь-Рівне написав:detroytred Іди працювати може тоді твоє постійне хамство, пихатість, менторство та дурість з твоєї рогопильної макітри вивітриться !!! :twisted:

Нагадую вкотре: мені цікаві аргументи, а не голі оцінки, висновки, поради. Нічого нового в них нема.

Твої дурні рефлексії не цікаві. Відмітився, то й проходь далі.
Монітор тільки від слини витри.

Аргументуй, тоді хоч зверну увагу.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 19:06

andrijk777 Звісно. 2 пенсіонери (в т.ч. інваліди війни) на 1 працюючого після відкриття кордону- це оптимістична оцінка у випадку повної перемоги із репараціями.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 19:18

=

  detroytred написав:Твої дурні рефлексії не цікаві. Відмітився, то й проходь далі.
Монітор тільки від слини витри.
почему вы его не заигнорите?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 19:19

  Shaman написав:
треба всіх привчити, що саме ти відповідаєш за своє майбутнє

Залишився пустячок -- привчити. Цих всіх.
Інструменти, методи в студію.
Бо будівельник про своє чарівне дзеркало мовчить, як риба. Ховає.

І хто привчати буде-то?))
Можновладці своїми рішеннями, законами, постановами і т.д.?
Чи інопланетяни?

Тобто спершу треба, щоб Вас почули можновладці.
Або, як колись мені радив Мортимер -- треба мені з ним самим захопити владу.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 19:25

  vitaliian написав:
  detroytred написав:Твої дурні рефлексії не цікаві. Відмітився, то й проходь далі.
Монітор тільки від слини витри.
почему вы его не заигнорите?

Принципово.
Нікого ще за стільки років. А йому-то з якого дива буде така честь?))
Це треба заслужити, виділитися серед усіх подібних.
Він же самий хиленький поки.
Аргументи хоч якісь навіть зліпити не може.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 19:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 19:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Він же самий хиленький поки.
Аргументи хоч якісь навіть зліпити не може

Мені немає коли я працюю з ранку до ночі, плачу податки, щоб ти і всі інші ладоподібні мали пенсію, тому і пропоную піти працювати і тоді майже не буде ТУТ оцього хамства, зарозумілості та флудераства, дійшло? Хоч щось корисне зроби для своєї держави, від якої маєш і квартиру, і пенсію гарну, якщо не маєш офіцерської честі у важкий час захищати її. Все життя отримував зарплату, пільги як військовий, а як війна то не на передок, а на форум, а на передок нехай трактористи йдуть, вірно? Я глибоко зневажаю таких як ти
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 19:41

  ЛАД написав:
  Faceless написав:........
Станом на 2022 рік навіть Вікі пише про 700000 активних військовослужбовців і близько 1млн весь сектор безпеки та оборони, зараз думаю кількість активних військовослужбовців ще зросла. Це цифри одного порядку з США наразі.

Пишет.
Со ссылкой на статью "The Sunday Times" от Sunday July 10 2022, 6.00pm - https://archive.ph/20220710213957/https://www.thetimes.co.uk/article/ukraine-has-one-million-ready-for-fightback-to-recapture-south-3rhkrhstf#selection-835.0-835.27, где приведены слова Резникова:
«Мы люди свободного мира с настоящим чувством справедливости и свободы. У нас около 700 000 человек в вооруженных силах, а если добавить национальную гвардию, полицию, пограничную службу, то нас будет около миллиона».

Вы воспринимаете это всерьёз?
700 000 даже без Нацгвардии? В 2 с лишним раза (а то и в 3 раза) больше, чем росс. войск ещё в начале июля 2022?
Это были слова политика. Вполне оправданные и объяснимые, но очень вряд ли соответствующие реальности.

У вас є точніші цифри? Слова міністра оборони вам не аргумент?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 19:55

  Василь-Рівне написав:
  detroytred написав:Він же самий хиленький поки.
Аргументи хоч якісь навіть зліпити не може

Мені немає коли я працюю з ранку до ночі, плачу податки, щоб ти і всі інші ладоподібні мали пенсію, тому і пропоную піти працювати і тоді майже не буде ТУТ оцього хамства, зарозумілості та флудераства, дійшло? Хоч щось корисне зроби для своєї держави, від якої маєш і квартиру, і пенсію гарну, якщо не маєш офіцерської честі у важкий час захищати її. Все життя отримував зарплату, пільги як військовий, а як війна то не на передок, а на форум, а на передок нехай трактористи йдуть, вірно? Я глибоко зневажаю таких як ти

Во! Знаходиш же час читати мене, рефлексії писати і навіть аргумент зліпив.
Тільки помилився ти в ньому. Нічого мені за красиві очі не давали і не дають. Або в кредит, щоб за тебе на посади рядового та сержантського складу йшов, коли війна сталася. Навпаки, забороняє закон.
А на офіцерські теж, звиняй, не тобі-то вирішувати це питання чому куди і коли.

В країні мільйони громадян. Тисячі різних думок, хотелок. І для одного загального - є закони, правила тощо.
Від того, що я під твою хатєлку не підпадаю, то що? На підставі цього ти образи ліпиш, претензії?
Цього замало. Зрозумій.

Культурно викажи своє - не поважаєш. Ну й не поважай. Маєш право-то.
А от на виадані претензії та образи - ні.

Знаходь в законах тощо і висувай.
Або чекай зміни їх. Або добивайся зміни. Але лише на підставі "бо схотілося" не ліпи.

З.и. і коли висуваєш такі претензії, то будь ввічливим-то, спершу сам поясни чому сам не на фронті-то? Посидів в кабінеті комбрига - це не катить-то в твоїх вимірах.
detroytred
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