Ну ок. І що?
Поки йде війна це взагалі ні про що. Давайте почекаємо закінчення війни тоді поговоримо на цю тему.
Надто непередбачувана ситуація зараз. Хз як воно буде, які території кому відійдуть і як відійдуть.
|
|
|
Додано: Пон 05 чер, 2023 18:59
Ну ок. І що?
Поки йде війна це взагалі ні про що. Давайте почекаємо закінчення війни тоді поговоримо на цю тему.
Надто непередбачувана ситуація зараз. Хз як воно буде, які території кому відійдуть і як відійдуть.
Додано: Пон 05 чер, 2023 19:00
Нагадую вкотре: мені цікаві аргументи, а не голі оцінки, висновки, поради. Нічого нового в них нема.
Твої дурні рефлексії не цікаві. Відмітився, то й проходь далі.
Монітор тільки від слини витри.
Аргументуй, тоді хоч зверну увагу.
Додано: Пон 05 чер, 2023 19:06
andrijk777 Звісно. 2 пенсіонери (в т.ч. інваліди війни) на 1 працюючого після відкриття кордону- це оптимістична оцінка у випадку повної перемоги із репараціями.
Додано: Пон 05 чер, 2023 19:18
=
Додано: Пон 05 чер, 2023 19:19
Залишився пустячок -- привчити. Цих всіх.
Інструменти, методи в студію.
Бо будівельник про своє чарівне дзеркало мовчить, як риба. Ховає.
І хто привчати буде-то?))
Можновладці своїми рішеннями, законами, постановами і т.д.?
Чи інопланетяни?
Тобто спершу треба, щоб Вас почули можновладці.
Або, як колись мені радив Мортимер -- треба мені з ним самим захопити владу.
Додано: Пон 05 чер, 2023 19:25
Принципово.
Нікого ще за стільки років. А йому-то з якого дива буде така честь?))
Це треба заслужити, виділитися серед усіх подібних.
Він же самий хиленький поки.
Аргументи хоч якісь навіть зліпити не може.
Додано: Пон 05 чер, 2023 19:26
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 05 чер, 2023 19:41
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Мені немає коли я працюю з ранку до ночі, плачу податки, щоб ти і всі інші ладоподібні мали пенсію, тому і пропоную піти працювати і тоді майже не буде ТУТ оцього хамства, зарозумілості та флудераства, дійшло? Хоч щось корисне зроби для своєї держави, від якої маєш і квартиру, і пенсію гарну, якщо не маєш офіцерської честі у важкий час захищати її. Все життя отримував зарплату, пільги як військовий, а як війна то не на передок, а на форум, а на передок нехай трактористи йдуть, вірно? Я глибоко зневажаю таких як ти
Додано: Пон 05 чер, 2023 19:41
У вас є точніші цифри? Слова міністра оборони вам не аргумент?
Додано: Пон 05 чер, 2023 19:55
Во! Знаходиш же час читати мене, рефлексії писати і навіть аргумент зліпив.
Тільки помилився ти в ньому. Нічого мені за красиві очі не давали і не дають. Або в кредит, щоб за тебе на посади рядового та сержантського складу йшов, коли війна сталася. Навпаки, забороняє закон.
А на офіцерські теж, звиняй, не тобі-то вирішувати це питання чому куди і коли.
В країні мільйони громадян. Тисячі різних думок, хотелок. І для одного загального - є закони, правила тощо.
Від того, що я під твою хатєлку не підпадаю, то що? На підставі цього ти образи ліпиш, претензії?
Цього замало. Зрозумій.
Культурно викажи своє - не поважаєш. Ну й не поважай. Маєш право-то.
А от на виадані претензії та образи - ні.
Знаходь в законах тощо і висувай.
Або чекай зміни їх. Або добивайся зміни. Але лише на підставі "бо схотілося" не ліпи.
З.и. і коли висуваєш такі претензії, то будь ввічливим-то, спершу сам поясни чому сам не на фронті-то? Посидів в кабінеті комбрига - це не катить-то в твоїх вимірах.
Зараз переглядають цей форум: Василь-Рівне і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|