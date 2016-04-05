Додано: Пон 05 чер, 2023 19:55

Василь-Рівне написав: detroytred написав: Він же самий хиленький поки.

Аргументи хоч якісь навіть зліпити не може Він же самий хиленький поки.Аргументи хоч якісь навіть зліпити не може

Мені немає коли я працюю з ранку до ночі, плачу податки, щоб ти і всі інші ладоподібні мали пенсію, тому і пропоную піти працювати і тоді майже не буде ТУТ оцього хамства, зарозумілості та флудераства, дійшло? Хоч щось корисне зроби для своєї держави, від якої маєш і квартиру, і пенсію гарну, якщо не маєш офіцерської честі у важкий час захищати її. Все життя отримував зарплату, пільги як військовий, а як війна то не на передок, а на форум, а на передок нехай трактористи йдуть, вірно? Я глибоко зневажаю таких як ти Мені немає коли я працюю з ранку до ночі, плачу податки, щоб ти і всі інші ладоподібні мали пенсію, тому і пропоную піти працювати і тоді майже не буде ТУТ оцього хамства, зарозумілості та флудераства, дійшло? Хоч щось корисне зроби для своєї держави, від якої маєш і квартиру, і пенсію гарну, якщо не маєш офіцерської честі у важкий час захищати її. Все життя отримував зарплату, пільги як військовий, а як війна то не на передок, а на форум, а на передок нехай трактористи йдуть, вірно? Я глибоко зневажаю таких як ти

Во! Знаходиш же час читати мене, рефлексії писати і навіть аргумент зліпив.Тільки помилився ти в ньому. Нічого мені за красиві очі не давали і не дають. Або в кредит, щоб за тебе на посади рядового та сержантського складу йшов, коли війна сталася. Навпаки, забороняє закон.А на офіцерські теж, звиняй, не тобі-то вирішувати це питання чому куди і коли.Тим паче за БД окремі льготи, надбавки і т.д. Окремі.В країні мільйони громадян. Тисячі різних думок, хотелок. І для одного загального - є закони, правила тощо.Від того, що я під твою хатєлку не підпадаю, то що? На підставі цього ти образи ліпиш, претензії?Цього замало. Зрозумій.Культурно викажи своє - не поважаєш. Ну й не поважай. Маєш право-то.А от на виадані претензії та образи - ні.Знаходь в законах тощо і висувай.Або чекай зміни їх. Або добивайся зміни. Але лише на підставі "бо схотілося" не ліпи.З.и. і коли висуваєш такі претензії, то будь ввічливим-то, спершу сам поясни чому сам не на фронті-то? Посидів в кабінеті комбрига - це не катить-то в твоїх вимірах.Занятні трактористи пішли: то співали навіщо ви (всл) не потрібні, платимо вам лише за формальну наявність. Доплатились, доспівались, доповажались що командування офіційно дозволило всл навіть у формі поза частиною не перебувати; а тепер заспівали - уперед, ми вам в кредит платили.Ні, чуваче, ти такий же військовозобов'язаний, як і я. Жодних зайвих вимог по обов'язку в мене нема.Тому давай-ка спочатку пояснюй, чому лише в кабінеті посидів і ніяк досі не реалізував свій обов'язок.А потім претензії висувай. На підставі хоч якісь-то.І ви там з будівельком вирішить, бо він мені життя у злиднях приписує, ти - пенсію гарну тощо. Розберіться там між собою. Бо ліпите, що кожному самому хочеться.А краще рахуйте абзаци, шукайте граматичні помилки і т.д. Це у вас хоч трохи об'єктивно виходить.І розберіться з тими, хто дійсно для України нічого не зробив. Вже не кажучи про тих, хто тільки шкодив. Отам проявіть свою хероїчність.А поваги мені від сотень навчених всл, які зараз захищають Україну, вистачить. Без твоєї і Ко якось обійдусь.Да і валютних грошей в бюджет України від навчання туркменів, вєтнамців, негрів усяких племен, китайців, гадаю, я на свою пенсію приніс.Добре, що хоч ліцемірство "трактористів" на твоєму і Ко прикладі вкотре побачив. Годувальничків.Тому й кажу цікаві саме аргументи. З ними хоч про щось можна вести мову. Да і що в голові в таких, як ти, цікаво. Ваші хатєлкі.