Hotab написав: - Син приятеля (18 років, було 17 на виїзді) в Польщу до старшої сестри , яка виїхала кілька років раніше і вже працює. - син знайомої 17 років до Німеччини. Мама заборонила повертатись, бо вік такий.
ти їм пояснив що вони "уклоністи" і порвав "дружбу", чи єто другоє? Україна іх виростила, а вони здриснули як тільки так і зразу. мама заборинила, сюсі-пусі, під йубочку мами/сести сховалися, фу бути такими
Більшість цих людей жодного разу не бачив в очі. А ти тут. Тобі і пояснюю, що пора на облік сходити.
andrijk777 написав:І неправда що "в перспективі кількох років пенсіонерів в Україні буде вдвічі більше за працюючих". Не кількох років, а 10 років мінімум, думаю більше.
І це ще кордон не відкрили для чоловіків
Ну ок. І що? Поки йде війна це взагалі ні про що. Давайте почекаємо закінчення війни тоді поговоримо на цю тему. Надто непередбачувана ситуація зараз. Хз як воно буде, які території кому відійдуть і як відійдуть.
detroytred написав:Він же самий хиленький поки. Аргументи хоч якісь навіть зліпити не може
Мені немає коли я працюю з ранку до ночі, плачу податки, щоб ти і всі інші ладоподібні мали пенсію, тому і пропоную піти працювати і тоді майже не буде ТУТ оцього хамства, зарозумілості та флудераства, дійшло? Хоч щось корисне зроби для своєї держави, від якої маєш і квартиру, і пенсію гарну, якщо не маєш офіцерської честі у важкий час захищати її. Все життя отримував зарплату, пільги як військовий, а як війна то не на передок, а на форум, а на передок нехай трактористи йдуть, вірно? Я глибоко зневажаю таких як ти
Faceless написав:........ Станом на 2022 рік навіть Вікі пише про 700000 активних військовослужбовців і близько 1млн весь сектор безпеки та оборони, зараз думаю кількість активних військовослужбовців ще зросла. Це цифри одного порядку з США наразі.
«Мы люди свободного мира с настоящим чувством справедливости и свободы. У нас около 700 000 человек в вооруженных силах, а если добавить национальную гвардию, полицию, пограничную службу, то нас будет около миллиона».
Вы воспринимаете это всерьёз? 700 000 даже без Нацгвардии? В 2 с лишним раза (а то и в 3 раза) больше, чем росс. войск ещё в начале июля 2022? Это были слова политика. Вполне оправданные и объяснимые, но очень вряд ли соответствующие реальности.
У вас є точніші цифри? Слова міністра оборони вам не аргумент?
detroytred написав:Він же самий хиленький поки. Аргументи хоч якісь навіть зліпити не може
Мені немає коли я працюю з ранку до ночі, плачу податки, щоб ти і всі інші ладоподібні мали пенсію, тому і пропоную піти працювати і тоді майже не буде ТУТ оцього хамства, зарозумілості та флудераства, дійшло? Хоч щось корисне зроби для своєї держави, від якої маєш і квартиру, і пенсію гарну, якщо не маєш офіцерської честі у важкий час захищати її. Все життя отримував зарплату, пільги як військовий, а як війна то не на передок, а на форум, а на передок нехай трактористи йдуть, вірно? Я глибоко зневажаю таких як ти
Во! Знаходиш же час читати мене, рефлексії писати і навіть аргумент зліпив. Тільки помилився ти в ньому. Нічого мені за красиві очі не давали і не дають. Або в кредит, щоб за тебе на посади рядового та сержантського складу йшов, коли війна сталася. Навпаки, забороняє закон. А на офіцерські теж, звиняй, не тобі-то вирішувати це питання чому куди і коли. Тим паче за БД окремі льготи, надбавки і т.д. Окремі.
В країні мільйони громадян. Тисячі різних думок, хотелок. І для одного загального - є закони, правила тощо. Від того, що я під твою хатєлку не підпадаю, то що? На підставі цього ти образи ліпиш, претензії? Цього замало. Зрозумій.
Культурно викажи своє - не поважаєш. Ну й не поважай. Маєш право-то. А от на виадані претензії та образи - ні.
Знаходь в законах тощо і висувай. Або чекай зміни їх. Або добивайся зміни. Але лише на підставі "бо схотілося" не ліпи.
З.и. і коли висуваєш такі претензії, то будь ввічливим-то, спершу сам поясни чому сам не на фронті-то? Посидів в кабінеті комбрига - це не катить-то в твоїх вимірах.
Занятні трактористи пішли: то співали навіщо ви (всл) не потрібні, платимо вам лише за формальну наявність. Доплатились, доспівались, доповажались що командування офіційно дозволило всл навіть у формі поза частиною не перебувати; а тепер заспівали - уперед, ми вам в кредит платили.
Ні, чуваче, ти такий же військовозобов'язаний, як і я. Жодних зайвих вимог по обов'язку в мене нема. Тому давай-ка спочатку пояснюй, чому лише в кабінеті посидів і ніяк досі не реалізував свій обов'язок. А потім претензії висувай. На підставі хоч якісь-то.
І ви там з будівельком вирішить, бо він мені життя у злиднях приписує, ти - пенсію гарну тощо. Розберіться там між собою. Бо ліпите, що кожному самому хочеться. А краще рахуйте абзаци, шукайте граматичні помилки і т.д. Це у вас хоч трохи об'єктивно виходить. І розберіться з тими, хто дійсно для України нічого не зробив. Вже не кажучи про тих, хто тільки шкодив. Отам проявіть свою хероїчність.
А поваги мені від сотень навчених всл, які зараз захищають Україну, вистачить. Без твоєї і Ко якось обійдусь. Да і валютних грошей в бюджет України від навчання туркменів, вєтнамців, негрів усяких племен, китайців, гадаю, я на свою пенсію приніс. Добре, що хоч ліцемірство "трактористів" на твоєму і Ко прикладі вкотре побачив. Годувальничків. Тому й кажу цікаві саме аргументи. З ними хоч про щось можна вести мову. Да і що в голові в таких, як ти, цікаво. Ваші хатєлкі.
ЛАД написав: P.s. Кстати, о мародёрстве. На днях прочитал, что в Харькове в условиях войны украли 40 км контактных сетей электротранспорта (не помню, за 2022 или до сегодняшнего дня). По-моему, вполне заслуживает расстрела.
Люки, провода, кабели... Меня 30 лет интересовало, кто крышует пункты приема металлолома?
ЛАД написав: P.s. Кстати, о мародёрстве. На днях прочитал, что в Харькове в условиях войны украли 40 км контактных сетей электротранспорта (не помню, за 2022 или до сегодняшнего дня). По-моему, вполне заслуживает расстрела.
Люки, провода, кабели... Меня 30 лет интересовало, кто крышует пункты приема металлолома?
начебто секрет Полішинеля - МВС... всі дільничі знають, де працюють пункти приймання брухту