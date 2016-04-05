а хто це робить???
наша стара дискусія - а хто з підприємства краде цвітний брухт? - чорний нікому не потрібен
|
|
|
Додано: Пон 05 чер, 2023 21:34
а хто це робить???
наша стара дискусія - а хто з підприємства краде цвітний брухт? - чорний нікому не потрібен
Додано: Пон 05 чер, 2023 21:45
Додано: Пон 05 чер, 2023 21:51
щось всі занадто спрощують. коли багато молоді, й були елементи ейджизму. але на заводах зажди середній вік в цехах був 60 років.
тобто ці ваші відчуття хибні.
Додано: Пон 05 чер, 2023 21:56
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Підсумовуємо
Скільки людей - стільки й думок
Тому поділимо аудиторію
Ті хто хочуть в мирний час прослужити в армії і отримавши пенсію , під час останніх 10 років війни навіть не отримати повістку у воєнкомат..бо як я розумію воєнкомат вважає що користі на фронті в такого військового пенсіонера - як з козла молока...
Тим до дейтройта, він навчить як цього досягти...Особливо класно в його виконанні виходять пасажі про можновладців..
Тим же , хто хоче 30 років пахати , бути у відпустці максимум 1% від цього часу( відпусткою вважається всі дні , які підлягають під правило - більше ніж 72 години не був на роботі), при цьому заробляти в місяць в 10 разів більше майора, а витрачати в той самий місяць перших 20 років-як майор , і при цьому мати 7 ноликів і кому можновладці не заважають - тим до мене...
ПС
Цікаво
А можуть модератори влаштувати голосувалку по цьому питанню.
Просто цікаво - скільки тих хто мріє про халяву, і скільки тих хто згоден пахати..але розуміючи що результат цього вартий.
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|