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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4294429542964297
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 21:34

  ЛАД написав:P.s. Кстати, о мародёрстве.
На днях прочитал, что в Харькове в условиях войны украли 40 км контактных сетей электротранспорта (не помню, за 2022 или до сегодняшнего дня).
По-моему, вполне заслуживает расстрела.

а хто це робить???

наша стара дискусія - а хто з підприємства краде цвітний брухт? - чорний нікому не потрібен
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 21:45

  prodigy написав:наша тактика на фронті сьогодні-це тактика боксера Ломаченка, чекаємо доки у орків дихалка впаде (цікаве порівняння )

Может, он забыл, что Ломаченко проиграл два последних боя?
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 21:51

  Letusrock написав:
  andrijk777 написав:"молодому пенсіонеру" бажано буде підпрацьовувати щоб більш-менш нормально жити.


тільки проблемка :
а) більшість "молодих" 65 річних потянуть хіба що сторожом у школі
б) пересічному(!) пенсіонеру нормальна робота не світить через дикий ейджизм - таке відчуття що в у Україні 99% найманих працівників після 45 можуть відразу рухатись в напрямку кладовища (крім вакансій в ЗСУ звісно - але сподіваюсь цей ажіотаж тимчасовий)

щось всі занадто спрощують. коли багато молоді, й були елементи ейджизму. але на заводах зажди середній вік в цехах був 60 років.

тобто ці ваші відчуття хибні.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 21:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:А поваги мені від сотень навчених всл, які зараз захищають Україну,
Підсумовуємо
Скільки людей - стільки й думок
Тому поділимо аудиторію
Ті хто хочуть в мирний час прослужити в армії і отримавши пенсію , під час останніх 10 років війни навіть не отримати повістку у воєнкомат..бо як я розумію воєнкомат вважає що користі на фронті в такого військового пенсіонера - як з козла молока...
Тим до дейтройта, він навчить як цього досягти...Особливо класно в його виконанні виходять пасажі про можновладців..

Тим же , хто хоче 30 років пахати , бути у відпустці максимум 1% від цього часу( відпусткою вважається всі дні , які підлягають під правило - більше ніж 72 години не був на роботі), при цьому заробляти в місяць в 10 разів більше майора, а витрачати в той самий місяць перших 20 років-як майор , і при цьому мати 7 ноликів і кому можновладці не заважають - тим до мене...

ПС
Цікаво
А можуть модератори влаштувати голосувалку по цьому питанню.
Просто цікаво - скільки тих хто мріє про халяву, і скільки тих хто згоден пахати..але розуміючи що результат цього вартий.
budivelnik
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