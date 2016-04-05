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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 42954296429742984299 ... 4301>
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 21:34

  ЛАД написав:P.s. Кстати, о мародёрстве.
На днях прочитал, что в Харькове в условиях войны украли 40 км контактных сетей электротранспорта (не помню, за 2022 или до сегодняшнего дня).
По-моему, вполне заслуживает расстрела.

а хто це робить???

наша стара дискусія - а хто з підприємства краде цвітний брухт? - чорний нікому не потрібен
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 21:45

  prodigy написав:наша тактика на фронті сьогодні-це тактика боксера Ломаченка, чекаємо доки у орків дихалка впаде (цікаве порівняння )

Может, он забыл, что Ломаченко проиграл два последних боя?
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 21:51

  Letusrock написав:
  andrijk777 написав:"молодому пенсіонеру" бажано буде підпрацьовувати щоб більш-менш нормально жити.


тільки проблемка :
а) більшість "молодих" 65 річних потянуть хіба що сторожом у школі
б) пересічному(!) пенсіонеру нормальна робота не світить через дикий ейджизм - таке відчуття що в у Україні 99% найманих працівників після 45 можуть відразу рухатись в напрямку кладовища (крім вакансій в ЗСУ звісно - але сподіваюсь цей ажіотаж тимчасовий)

щось всі занадто спрощують. коли багато молоді, й були елементи ейджизму. але на заводах зажди середній вік в цехах був 60 років.

тобто ці ваші відчуття хибні.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 21:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:А поваги мені від сотень навчених всл, які зараз захищають Україну,
Підсумовуємо
Скільки людей - стільки й думок
Тому поділимо аудиторію
Ті хто хочуть в мирний час прослужити в армії і отримавши пенсію , під час останніх 10 років війни навіть не отримати повістку у воєнкомат..бо як я розумію воєнкомат вважає що користі на фронті в такого військового пенсіонера - як з козла молока...
Тим до дейтройта, він навчить як цього досягти...Особливо класно в його виконанні виходять пасажі про можновладців..

Тим же , хто хоче 30 років пахати , бути у відпустці максимум 1% від цього часу( відпусткою вважається всі дні , які підлягають під правило - більше ніж 72 години не був на роботі), при цьому заробляти в місяць в 10 разів більше майора, а витрачати в той самий місяць перших 20 років-як майор , і при цьому мати 7 ноликів і кому можновладці не заважають - тим до мене...

ПС
Цікаво
А можуть модератори влаштувати голосувалку по цьому питанню.
Просто цікаво - скільки тих хто мріє про халяву, і скільки тих хто згоден пахати..але розуміючи що результат цього вартий.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 22:05

  Faceless написав:
  ЛАД написав:..........
Пишет.
Со ссылкой на статью "The Sunday Times" от Sunday July 10 2022, 6.00pm - https://archive.ph/20220710213957/https://www.thetimes.co.uk/article/ukraine-has-one-million-ready-for-fightback-to-recapture-south-3rhkrhstf#selection-835.0-835.27, где приведены слова Резникова:
«Мы люди свободного мира с настоящим чувством справедливости и свободы. У нас около 700 000 человек в вооруженных силах, а если добавить национальную гвардию, полицию, пограничную службу, то нас будет около миллиона».

Вы воспринимаете это всерьёз?
700 000 даже без Нацгвардии? В 2 с лишним раза (а то и в 3 раза) больше, чем росс. войск ещё в начале июля 2022?
Это были слова политика. Вполне оправданные и объяснимые, но очень вряд ли соответствующие реальности.

У вас є точніші цифри? Слова міністра оборони вам не аргумент?

Не аргумент.
Это слова политика во время войны. Повторю, вполне оправданные и объяснимые.
Но если Вам хочется верить, что у нас армия в начале июля 2022 была 2 с лишним раза (а то и в 3 раза) больше, чем росс. войск в Украине, то, пожалуйста.
Только тогда вопрос. Почему мы не наступали и не разгромили их ещё год назад?
И какая же численность нашей армии сегодня после ещё года мобилизации?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 22:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Почему мы не наступали и не разгромили их ещё год назад?
Так ми ж не москалі
Людей бережемо , мясні штурми не влаштовуємо
От підійдуть Леопарди з Абрамсами, а зверху Ф16 - зависнуть - тоді й підемо ..так щоб на кожного нашого втраченого - москалики пару десятків клали...може тоді вони образумляться
але дивлячись на деяких совкофілів, в яких місто розбомбили - а в них руSSко язична челюсть ураїнську не переварює - то й дивного нічого ніби й не бачиш
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 22:13

Будівельник
Ти, як завжди заєралашив.
Образно того ж генерала Кривоноса не призивають не тому що з нього, як з козла молока. (Образно - тому що з ним ще й політична підстава).
А тому що поки таких вистачає...
На таких посадах.
(І тому навіть відмовляють при його бажанні).
Дійде черга до мене, то й призвуть.
Змінять закони, то й замінять мною навіть Успіха.

Але поки Потрібні, вкрай необхідні саме отакі, як ти, комвзводи, прапорщики розвідники, які вміють і знають ого-го на рівні молодших командирів і т.д. і т.п. як ти розписував свою героїчну службу в ГСВГ.

Але в тебе давлєніє. Яке не заважає тобі бігати на лижах при запаленні легенів після ковіду, пропонувати мені змагання на кулачках, стрільбі.
Але в ТЦК у тебе давлєніє.
Коли мого знайомого з білим білетом, епілепсією з дитинства і довідкою психа + ЖКТ капець - запросто сказали, що потрібен))

Ще раз: маєш претензії, будь добр, починай спочатку з себе. Зі свого прикладу.

Не потрібен я на фронті, то тим паче які прензії-то???
Ти там вже зовсім заплутався у своїх затєлках.
Нагадую -- на героя чи хероя я не претендував і не претендую.

І нагадаю тобі: з "халяви" в ЗСУ ти втік...
Совку служити хотів, в ГСВГ хотів, а в ЗСУ - ні. Тому й кажу, що втік -- контакт закінчився, совок розвалився. Такі ти причини сам назвав.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 05 чер, 2023 22:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 22:14

  Shaman написав:
  Letusrock написав:
  andrijk777 написав:"молодому пенсіонеру" бажано буде підпрацьовувати щоб більш-менш нормально жити.


тільки проблемка :
а) більшість "молодих" 65 річних потянуть хіба що сторожом у школі
б) пересічному(!) пенсіонеру нормальна робота не світить через дикий ейджизм - таке відчуття що в у Україні 99% найманих працівників після 45 можуть відразу рухатись в напрямку кладовища (крім вакансій в ЗСУ звісно - але сподіваюсь цей ажіотаж тимчасовий)

щось всі занадто спрощують. коли багато молоді, й були елементи ейджизму. але на заводах зажди середній вік в цехах був 60 років.

тобто ці ваші відчуття хибні.

Завжди це коли?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 22:26

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Почему мы не наступали и не разгромили их ещё год назад?
Так ми ж не москалі
Людей бережемо , мясні штурми не влаштовуємо
От підійдуть Леопарди з Абрамсами, а зверху Ф16 - зависнуть - тоді й підемо ..так щоб на кожного нашого втраченого - москалики пару десятків клали...може тоді вони образумляться

Ну да.
Только для чего год назад призвали в 2-3 раза больше людей, чем было росс. войск, держали их вдалеке от дома в окопах или, в лучшем случае, в казармах и платили приличные деньги при весьма ограниченных финансах государства?
Это уже как-то тянет на должностное преступление высших лиц государства.
Ещё через какое-то время напишете, что "вот подойдут атомные подлодки, а сверху спутники с супермощными лазерами - вот тогда..."
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 22:29

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Почему мы не наступали и не разгромили их ещё год назад?
Так ми ж не москалі
Людей бережемо , мясні штурми не влаштовуємо
От підійдуть Леопарди з Абрамсами, а зверху Ф16 - зависнуть - тоді й підемо ..так щоб на кожного нашого втраченого - москалики пару десятків клали...може тоді вони образумляться

Ну да.
Только для чего год назад призвали в 2-3 раза больше людей, чем было росс. войск, держали их вдалеке от дома в окопах или, в лучшем случае, в казармах и платили приличные деньги при весьма ограниченных финансах государства?
Это уже как-то тянет на должностное преступление высших лиц государства.
Ещё через какое-то время напишете, что "вот подойдут атомные подлодки, а сверху спутники с супермощными лазерами - вот тогда..."

що за дурня???
ми чекаємо зірку смерті :lol:
Shaman
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