а хто це робить???
наша стара дискусія - а хто з підприємства краде цвітний брухт? - чорний нікому не потрібен
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Додано: Пон 05 чер, 2023 21:34
а хто це робить???
наша стара дискусія - а хто з підприємства краде цвітний брухт? - чорний нікому не потрібен
Додано: Пон 05 чер, 2023 21:45
Додано: Пон 05 чер, 2023 21:51
щось всі занадто спрощують. коли багато молоді, й були елементи ейджизму. але на заводах зажди середній вік в цехах був 60 років.
тобто ці ваші відчуття хибні.
Додано: Пон 05 чер, 2023 21:56
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Підсумовуємо
Скільки людей - стільки й думок
Тому поділимо аудиторію
Ті хто хочуть в мирний час прослужити в армії і отримавши пенсію , під час останніх 10 років війни навіть не отримати повістку у воєнкомат..бо як я розумію воєнкомат вважає що користі на фронті в такого військового пенсіонера - як з козла молока...
Тим до дейтройта, він навчить як цього досягти...Особливо класно в його виконанні виходять пасажі про можновладців..
Тим же , хто хоче 30 років пахати , бути у відпустці максимум 1% від цього часу( відпусткою вважається всі дні , які підлягають під правило - більше ніж 72 години не був на роботі), при цьому заробляти в місяць в 10 разів більше майора, а витрачати в той самий місяць перших 20 років-як майор , і при цьому мати 7 ноликів і кому можновладці не заважають - тим до мене...
ПС
Цікаво
А можуть модератори влаштувати голосувалку по цьому питанню.
Просто цікаво - скільки тих хто мріє про халяву, і скільки тих хто згоден пахати..але розуміючи що результат цього вартий.
Додано: Пон 05 чер, 2023 22:05
Не аргумент.
Это слова политика во время войны. Повторю, вполне оправданные и объяснимые.
Но если Вам хочется верить, что у нас армия в начале июля 2022 была 2 с лишним раза (а то и в 3 раза) больше, чем росс. войск в Украине, то, пожалуйста.
Только тогда вопрос. Почему мы не наступали и не разгромили их ещё год назад?
И какая же численность нашей армии сегодня после ещё года мобилизации?
Додано: Пон 05 чер, 2023 22:08
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Так ми ж не москалі
Людей бережемо , мясні штурми не влаштовуємо
От підійдуть Леопарди з Абрамсами, а зверху Ф16 - зависнуть - тоді й підемо ..так щоб на кожного нашого втраченого - москалики пару десятків клали...може тоді вони образумляться
але дивлячись на деяких совкофілів, в яких місто розбомбили - а в них руSSко язична челюсть ураїнську не переварює - то й дивного нічого ніби й не бачиш
Додано: Пон 05 чер, 2023 22:13
Будівельник
Ти, як завжди заєралашив.
Образно того ж генерала Кривоноса не призивають не тому що з нього, як з козла молока. (Образно - тому що з ним ще й політична підстава).
А тому що поки таких вистачає...
На таких посадах.
(І тому навіть відмовляють при його бажанні).
Дійде черга до мене, то й призвуть.
Змінять закони, то й замінять мною навіть Успіха.
Але поки Потрібні, вкрай необхідні саме отакі, як ти, комвзводи, прапорщики розвідники, які вміють і знають ого-го на рівні молодших командирів і т.д. і т.п. як ти розписував свою героїчну службу в ГСВГ.
Але в тебе давлєніє. Яке не заважає тобі бігати на лижах при запаленні легенів після ковіду, пропонувати мені змагання на кулачках, стрільбі.
Але в ТЦК у тебе давлєніє.
Коли мого знайомого з білим білетом, епілепсією з дитинства і довідкою психа + ЖКТ капець - запросто сказали, що потрібен))
Ще раз: маєш претензії, будь добр, починай спочатку з себе. Зі свого прикладу.
Не потрібен я на фронті, то тим паче які прензії-то???
Ти там вже зовсім заплутався у своїх затєлках.
Нагадую -- на героя чи хероя я не претендував і не претендую.
І нагадаю тобі: з "халяви" в ЗСУ ти втік...
Совку служити хотів, в ГСВГ хотів, а в ЗСУ - ні. Тому й кажу, що втік -- контакт закінчився, совок розвалився. Такі ти причини сам назвав.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 05 чер, 2023 22:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 05 чер, 2023 22:14
Завжди це коли?
Додано: Пон 05 чер, 2023 22:26
Ну да.
Только для чего год назад призвали в 2-3 раза больше людей, чем было росс. войск, держали их вдалеке от дома в окопах или, в лучшем случае, в казармах и платили приличные деньги при весьма ограниченных финансах государства?
Это уже как-то тянет на должностное преступление высших лиц государства.
Ещё через какое-то время напишете, что "вот подойдут атомные подлодки, а сверху спутники с супермощными лазерами - вот тогда..."
Додано: Пон 05 чер, 2023 22:29
що за дурня???
ми чекаємо зірку смерті
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