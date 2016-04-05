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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 05 чер, 2023 22:30
ЛАД , ЛАД, ви порівнюєте всі ЗСУ і сили вторгнення кацапстану. Або порівнюйте сили на фронті (вони в разі менші ніж загальний склад ЗСУ і ви ж наче раніше розуміли чому) з силами вторгнення, або всі ЗСУ зі всіма силами армії мордора (включаючи їх військкомати , ВВНЗ, склади, бази арсенали, шпиталі, флот і тд)
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 05 чер, 2023 22:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 05 чер, 2023 22:31
ЛАД написав: Shaman написав: Letusrock написав:
тільки проблемка :
а) більшість "молодих" 65 річних потянуть хіба що сторожом у школі
б) пересічному(!) пенсіонеру нормальна робота не світить через дикий ейджизм - таке відчуття що в у Україні 99% найманих працівників після 45 можуть відразу рухатись в напрямку кладовища (крім вакансій в ЗСУ звісно - але сподіваюсь цей ажіотаж тимчасовий)
щось всі занадто спрощують. коли багато молоді, й були елементи ейджизму. але на заводах зажди середній вік в цехах був 60 років
.
тобто ці ваші відчуття хибні.
Завжди це коли?
десь останні 15 років, ну може трохи вік й піднявся. багато й по 70 років. маємо що маємо
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Додано: Пон 05 чер, 2023 22:31
Shaman написав: ЛАД написав:
P.s. Кстати, о мародёрстве.
На днях прочитал, что в Харькове в условиях войны украли 40 км контактных сетей электротранспорта (не помню, за 2022 или до сегодняшнего дня).
По-моему, вполне заслуживает расстрела.
а хто це робить???
наша стара дискусія - а хто з підприємства краде цвітний брухт? - чорний нікому не потрібен
Кто?
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Додано: Пон 05 чер, 2023 22:34
ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав:
P.s. Кстати, о мародёрстве.
На днях прочитал, что в Харькове в условиях войны украли 40 км контактных сетей электротранспорта (не помню, за 2022 или до сегодняшнего дня).
По-моему, вполне заслуживает расстрела.
а хто це робить???
наша стара дискусія - а хто з підприємства краде цвітний брухт? - чорний нікому не потрібен
Кто?
наші шановні працівники. які вже 40 років на заводі. але так, при СРСР брухт не тягали, були інші пріоритети. а цвітний брухт - це вже українське ноу-хау. але сама ідея - вкрасти - зовсім не змінилася...
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Додано: Пон 05 чер, 2023 22:37
Shaman написав:
а цвітний брухт - це вже українське ноу-хау. але сама ідея - вкрасти - зовсім не змінилася...
От нарід якийсь-то не такий.
Інша справа в США, Німеччині всі свідомі й податки платять, прибирають коло двору, ПДД менш порушують.
І секрет цій свідомості -- покарання за несплату податків, чималі штрафи за сміття та камери на дорогах.
Посадовці чомусь якісно в них свої посадові обов'язки виконують. Ввели це все. Та вимагають виконання з себе і пересічними. Диваки якісь.
І не відміняють чомусь досі це. Побоюються падіння свідомості.
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Додано: Пон 05 чер, 2023 22:42
ЛАД написав:
Только для чего год назад призвали в 2-3 раза больше людей, чем было росс. войск, держали их вдалеке от дома в окопах или, в лучшем случае, в казармах и платили приличные деньги при весьма ограниченных финансах государства?
Я не знаю я це розуміють совки...але навіть у совку призивали на 2 роки....щоб людина навчилась підмітати плац і підмальовувати траву..
А ми збирались воювати з армією яка кваліфікувала себе як 2-га в світі...
Як на мене - наші просто красавчики
На відміну від москалів, які поки перших 200 000 не поклали - доти обмежену мобілізацію не обявляли..а після того як обявили - перші мобілізовані на лінії фронту стали на третій день зявлятись в тапках на босу ногу і з трьохлінійками.
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Додано: Пон 05 чер, 2023 22:45
detroytred написав:
Посадовці чомусь якісно в них свої посадові обов'язки виконують. Ввели це все. Та вимагають виконання з себе і пересічними. Диваки якісь.
А може з голови на ноги?
Там посадовців обирають серед найсвідоміших з свідомого і так населення...І цим свідомим населення ставало на протязі 200 років спочатку з допомогою кольта, потім з допомогою кольта і Закону...тепер достатньо Закону.
А ви хочете з тих кого совок 70 років вчив що вони ні за що не відповідають - набрати свідомих можновладців..-фантазер та й годі
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Додано: Пон 05 чер, 2023 22:46
budivelnik написав:
А можуть модератори влаштувати голосувалку по цьому питанню.
Просто цікаво - скільки тих хто мріє про халяву,
і скільки тих хто згоден пахати..але розуміючи що результат цього вартий
.
не менше 73% перших
і менше 1% других
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Додано: Пон 05 чер, 2023 22:47
budivelnik написав:
Я не знаю я це розуміють совки...але навіть у совку призивали на 2 роки....щоб людина навчилась підмітати плац і підмальовувати траву..
А як же твої співи про те, як ти в ГСВГ швидко і якісно навчав в своїй роті призовників?
От потіха...
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Додано: Пон 05 чер, 2023 22:53
budivelnik написав: detroytred написав:
Посадовці чомусь якісно в них свої посадові обов'язки виконують. Ввели це все. Та вимагають виконання з себе і пересічними. Диваки якісь.
А може з голови на ноги?
Там посадовців обирають серед найсвідоміших з свідомого і так населення...І цим свідомим населення ставало на протязі 200 років спочатку з допомогою кольта, потім з допомогою кольта і Закону...тепер достатньо Закону.
А ви хочете з тих кого совок 70 років вчив що вони ні за що не відповідають - набрати свідомих можновладців..-фантазер та й годі
В тебе проблеми з розумінням іронії.
Про яких свідомих ти говориш?!
А як вертять можновладці в Штатах можна подивитися на прикладі Кейнса.
До Великої Депресії майже будь-яке втручання держави в ринок вважалось комуняцкими проісками. Копія твоїх співів.
А потім - раз і Кейнс з кейнсіанством.
І свідомі вільнолюбні ринкові носії Кольтів проковтнули усе це...
І я все ж чекаю про чому з тебе на фронті, як з козла молока?
Про давлєніє і т.д.
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