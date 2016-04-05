RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 42974298429943004301>
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 22:56

  Hotab написав:ЛАД , ЛАД, ви порівнюєте всі ЗСУ і сили вторгнення кацапстану. Або порівнюйте сили на фронті (вони в разі менші ніж загальний склад ЗСУ і ви ж наче раніше розуміли чому) з силами вторгнення, або всі ЗСУ зі всіма силами армії мордора (включаючи їх військкомати , ВВНЗ, склади, бази арсенали, шпиталі, флот і тд)

"в рази менші" - нет, такого не понимаю. Меньше - да, но не в разы.
Зачем сравнивать "зі всіма силами армії мордора"? Какое отношение к нашей войне имеет, например, Тихоокеанский флот или части, стоящие на Дальнем Востоке?
И, насколько помню, да августа 2022 в армии РФ было чуть больше 1 млн, в августе по указу Путина численность военнослужащих увеличили до 1 150 000 человек. И это по штатному расписанию. Реально, видимо, меньше.
В декабре 2022 Шойгу хотел увеличить до 1,5 млн. и Путин, вроде, поддержал идею. Не знаю, принято ли уже такое решение.
Но это всё позже, а мы говорили о начале июля 2022.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 24690
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5061 раз.
Подякували: 4708 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 23:02

ЛАД ,

Зачем сравнивать "зі всіма силами армії мордора


Якщо не хочете зі всіма, то я там ще один варіант для порівняння вам запропонував.
Так, ЗСУ є і вздовж Придністровʼя, і Білорусі, і у всіх містах Укоаїни. І вони не протистояли в липні силам вторгнення, бо були не там.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9188
З нами з: 15.02.09
Подякував: 582 раз.
Подякували: 1987 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 23:07

  Starikan написав:
  ЛАД написав: P.s. Кстати, о мародёрстве.
На днях прочитал, что в Харькове в условиях войны украли 40 км контактных сетей электротранспорта (не помню, за 2022 или до сегодняшнего дня).
По-моему, вполне заслуживает расстрела.

Люки, провода, кабели...
Меня 30 лет интересовало, кто крышует пункты приема металлолома?

Боюсь, что украденные контактные сети пошли не в пункты приема металлолома, а просто перепроданы кому-то. Возможно, в другой город.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 24690
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5061 раз.
Подякували: 4708 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 23:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:І я все ж чекаю про чому з тебе на фронті, як з козла молока?
На відміну від тебе, воєнкомат що в 2015 , що в 2022 мене викликав..в 2015 - просто відправив, в 2022 прогнав по всіх лікарнях...і в мене на руках Повістка з відкритою датою
Згідно з якою я по першому звінку зобовязаний зявитись..
При чому наявність цієї повістки досить класно впливає на різних там шукачів призивників, комусь просто достатньо почути що в мене така є
Комусь достатньо побачити її фото
Один захотів побачити оригінал...
Але при цьому в мене тепер повний карт бланш по пересуванню містом в комендантську годину..

А от тебе чомусь навіть у воєнкомат не викликали...
Я собі уявляю як ти переживаєш і рвеш волосся на пятій точці бо так хочеш реалізувати( віддячити Державі) за всі 25 років протирання штанців з мілкими лампасами.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26277
З нами з: 15.01.09
Подякував: 273 раз.
Подякували: 2923 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 23:18

  Shaman написав:....
  Shaman написав:
  ЛАД написав:P.s. Кстати, о мародёрстве.
На днях прочитал, что в Харькове в условиях войны украли 40 км контактных сетей электротранспорта (не помню, за 2022 или до сегодняшнего дня).
По-моему, вполне заслуживает расстрела.

а хто це робить???

наша стара дискусія - а хто з підприємства краде цвітний брухт? - чорний нікому не потрібен

........
наші шановні працівники. які вже 40 років на заводі. але так, при СРСР брухт не тягали, були інші пріоритети. а цвітний брухт - це вже українське ноу-хау. але сама ідея - вкрасти - зовсім не змінилася...

Вот просто интересно, как идеологический мусор за...пудривает мозги.
Ещё через 50 лет в воровстве тоже будете обвинять "наследие совка"? :)
Между прочим, тогда контактные сети не воровали. А если бы такое случилось, сидело бы уже всё руководство горэлектротранспорта.

Shaman писал:
...........
Shaman писал:
щось всі занадто спрощують. коли багато молоді, й були елементи ейджизму. але на заводах зажди середній вік в цехах був 60 років.

...........
десь останні 15 років, ну може трохи вік й піднявся. багато й по 70 років. маємо що маємо

15 лет это далеко не "завжди". В советские времена такого не было.
Это к вопросу о разрушении промышленности.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 05 чер, 2023 23:19, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 24690
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5061 раз.
Подякували: 4708 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 23:18

  Letusrock написав:
  andrijk777 написав:"молодому пенсіонеру" бажано буде підпрацьовувати щоб більш-менш нормально жити.


тільки проблемка :
а) більшість "молодих" 65 річних потянуть хіба що сторожом у школі
б) пересічному(!) пенсіонеру нормальна робота не світить через дикий ейджизм - таке відчуття що в у Україні 99% найманих працівників після 45 можуть відразу рухатись в напрямку кладовища (крім вакансій в ЗСУ звісно - але сподіваюсь цей ажіотаж тимчасовий)

Да нужно наукой в академи наук заниматся, средний возраст- лет: "докторів наук — 64,9; кандидатів наук — 51,1" на 2020 г.
demichh
 
Повідомлень: 2945
З нами з: 09.12.10
Подякував: 150 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 23:22

  budivelnik написав:
  detroytred написав:І я все ж чекаю про чому з тебе на фронті, як з козла молока?
На відміну від тебе, воєнкомат що в 2015 , що в 2022 мене викликав..в 2015 - просто відправив, в 2022 прогнав по всіх лікарнях...і в мене на руках Повістка з відкритою датою
Згідно з якою я по першому звінку зобовязаний зявитись..
При чому наявність цієї повістки досить класно впливає на різних там шукачів призивників, комусь просто достатньо почути що в мене така є
Комусь достатньо побачити її фото
Один захотів побачити оригінал...
Але при цьому в мене тепер повний карт бланш по пересуванню містом в комендантську годину..

А от тебе чомусь навіть у воєнкомат не викликали...
Я собі уявляю як ти переживаєш і рвеш волосся на пятій точці бо так хочеш реалізувати( віддячити Державі) за всі 25 років протирання штанців з мілкими лампасами.

До чого про виклики тебе.
І викликали чи не викликали мене.
А також твої уяви зі стелі про мене.

Щось нема нічого про те, чому з тебе на фронті, як з козла молока.
Ні слова.
Коли старшина-розвідник екстра класу, як ти постійно тут розповідав, там вкрай потрібен.
Ти предмет не підміняй.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 05 чер, 2023 23:23, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26675
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 23:23

  detroytred написав:
  budivelnik написав:Я не знаю я це розуміють совки...але навіть у совку призивали на 2 роки....щоб людина навчилась підмітати плац і підмальовувати траву..
А як же твої співи про те, як ти в ГСВГ швидко і якісно навчав в своїй роті призовників?
От потіха...
А при чому тут мокре до зеленого?
В мене в роту відбір був як в Києво-Могилянку сьогодні
Всі спортсмени розрядники..їх вчити одне задоволення, але й це займало мінімум пів-року..., всіх кого відправив з роти як ти хто не тягнуть ( було десь пять таких) -то відправлені мною в піхотних підрозділах відразу сержантами ставали
А от призвати 500 000 і зробити з цієї маси військових - явно треба більше ніж пів-року..
От тому наші їх і призивали від початку бойових дій...
В мене племінник в Англії місяць проходив стажування, а перед Англією на полігонах України ще три..і після Англії місяць бойового злагоджування..станом на сьогодні в другій лінії ( як я розумію, бо я зайвого не питаю , він зайвого не говорить)

ПС
то поясни
так навіщо ти й тут як пилип з конопель вирішив лада підтримати?
бачиш рідного совка ?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26277
З нами з: 15.01.09
Подякував: 273 раз.
Подякували: 2923 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 23:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Коли старшина-розвідник екстра класу, як ти постійно тут розповідав,
Тільки екстракласу в 1985-1991 році...
Сьогодні на календар дивився?
але навіть в цьому віці - трійці таких як ти пенсію виплачую, а ти її отримуєш..у нас же солідарна система, тому те що ти когось навчив - сьогодні не катить
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26277
З нами з: 15.01.09
Подякував: 273 раз.
Подякували: 2923 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 23:30

  budivelnik написав:то поясни
так навіщо ти й тут як пилип з конопель вирішив лада підтримати?
бачиш рідного совка ?

Як тобі пояснити, що я підтримую не форумчанина взагалі (це ти прихильник узагальнень), а конкретну ту чи іншу думку форумчанина.
Дружину попрохай, вона пояснить. Для тебе складне навіть очевидне.

Виключення - це підтримка Успіха. І то по моменту нападок на нього та інших конкретних його бачень.

Тобто в чомусь підтримую, в чомусь ні.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26675
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 42974298429943004301>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 117413
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 491407
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5662
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.