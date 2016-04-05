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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 05 чер, 2023 22:56
Hotab написав:ЛАД
, ЛАД, ви порівнюєте всі ЗСУ і сили вторгнення кацапстану. Або порівнюйте сили на фронті (вони в разі менші ніж загальний склад ЗСУ і ви ж наче раніше розуміли чому) з силами вторгнення, або всі ЗСУ зі всіма силами армії мордора (включаючи їх військкомати , ВВНЗ, склади, бази арсенали, шпиталі, флот і тд)
"в рази менші" - нет, такого не понимаю. Меньше - да, но не в разы.
Зачем сравнивать "зі всіма силами армії мордора"? Какое отношение к нашей войне имеет, например, Тихоокеанский флот или части, стоящие на Дальнем Востоке?
И, насколько помню, да августа 2022 в армии РФ было чуть больше 1 млн, в августе по указу Путина численность военнослужащих увеличили до 1 150 000 человек. И это по штатному расписанию. Реально, видимо, меньше.
В декабре 2022 Шойгу хотел увеличить до 1,5 млн. и Путин, вроде, поддержал идею. Не знаю, принято ли уже такое решение.
Но это всё позже, а мы говорили о начале июля 2022.
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Додано: Пон 05 чер, 2023 23:02
ЛАД
,
Зачем сравнивать "зі всіма силами армії мордора
Якщо не хочете зі всіма, то я там ще один варіант для порівняння вам запропонував.
Так, ЗСУ є і вздовж Придністровʼя, і Білорусі, і у всіх містах Укоаїни. І вони не протистояли в липні силам вторгнення, бо були не там.
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Додано: Пон 05 чер, 2023 23:07
Starikan написав: ЛАД написав:
P.s. Кстати, о мародёрстве.
На днях прочитал, что в Харькове в условиях войны украли 40 км контактных сетей электротранспорта (не помню, за 2022 или до сегодняшнего дня).
По-моему, вполне заслуживает расстрела.
Люки, провода, кабели...
Меня 30 лет интересовало, кто крышует пункты приема металлолома?
Боюсь, что украденные контактные сети пошли не в пункты приема металлолома, а просто перепроданы кому-то. Возможно, в другой город.
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Додано: Пон 05 чер, 2023 23:16
detroytred написав:
І я все ж чекаю про чому з тебе на фронті, як з козла молока?
На відміну від тебе, воєнкомат що в 2015 , що в 2022 мене викликав..в 2015 - просто відправив, в 2022 прогнав по всіх лікарнях...і в мене на руках Повістка з відкритою датою
Згідно з якою я по першому звінку зобовязаний зявитись..
При чому наявність цієї повістки досить класно впливає на різних там шукачів призивників, комусь просто достатньо почути що в мене така є
Комусь достатньо побачити її фото
Один захотів побачити оригінал...
Але при цьому в мене тепер повний карт бланш по пересуванню містом в комендантську годину..
А от тебе чомусь навіть у воєнкомат не викликали...
Я собі уявляю як ти переживаєш і рвеш волосся на пятій точці бо так хочеш реалізувати( віддячити Державі) за всі 25 років протирання штанців з мілкими лампасами.
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Додано: Пон 05 чер, 2023 23:18
Shaman написав:
....
Shaman написав: ЛАД написав:
P.s. Кстати, о мародёрстве.
На днях прочитал, что в Харькове в условиях войны украли 40 км контактных сетей электротранспорта (не помню, за 2022 или до сегодняшнего дня).
По-моему, вполне заслуживает расстрела.
а хто це робить???
наша стара дискусія - а хто з підприємства краде цвітний брухт? - чорний нікому не потрібен
........
наші шановні працівники. які вже 40 років на заводі. але так, при СРСР брухт не тягали, були інші пріоритети. а цвітний брухт - це вже українське ноу-хау. але сама ідея - вкрасти - зовсім не змінилася...
Вот просто интересно, как идеологический мусор за...пудривает мозги.
Ещё через 50 лет в воровстве тоже будете обвинять "наследие совка"?
Между прочим, тогда контактные сети не воровали. А если бы такое случилось, сидело бы уже всё руководство горэлектротранспорта.
Shaman писал:
...........
Shaman писал:
щось всі занадто спрощують. коли багато молоді, й були елементи ейджизму. але на заводах зажди середній вік в цехах був 60 років.
...........
десь останні 15 років, ну може трохи вік й піднявся. багато й по 70 років. маємо що маємо
15 лет это далеко не "завжди". В советские времена такого не было.
Это к вопросу о разрушении промышленности.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 05 чер, 2023 23:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 05 чер, 2023 23:18
Letusrock написав: andrijk777 написав:
"молодому пенсіонеру" бажано буде підпрацьовувати щоб більш-менш нормально жити.
тільки проблемка :
а) більшість "молодих" 65 річних потянуть хіба що сторожом у школі
б) пересічному(!) пенсіонеру нормальна робота не світить через дикий ейджизм - таке відчуття що в у Україні 99% найманих працівників після 45 можуть відразу рухатись в напрямку кладовища (крім вакансій в ЗСУ звісно - але сподіваюсь цей ажіотаж тимчасовий)
Да нужно наукой в академи наук заниматся, средний возраст- лет: "докторів наук — 64,9; кандидатів наук — 51,1" на 2020 г.
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Додано: Пон 05 чер, 2023 23:22
budivelnik написав: detroytred написав:
І я все ж чекаю про чому з тебе на фронті, як з козла молока?
На відміну від тебе, воєнкомат що в 2015 , що в 2022 мене викликав..в 2015 - просто відправив, в 2022 прогнав по всіх лікарнях...і в мене на руках Повістка з відкритою датою
Згідно з якою я по першому звінку зобовязаний зявитись..
При чому наявність цієї повістки досить класно впливає на різних там шукачів призивників, комусь просто достатньо почути що в мене така є
Комусь достатньо побачити її фото
Один захотів побачити оригінал...
Але при цьому в мене тепер повний карт бланш по пересуванню містом в комендантську годину..
А от тебе чомусь навіть у воєнкомат не викликали...
Я собі уявляю як ти переживаєш і рвеш волосся на пятій точці бо так хочеш реалізувати( віддячити Державі) за всі 25 років протирання штанців з мілкими лампасами.
До чого про виклики тебе.
І викликали чи не викликали мене.
А також твої уяви зі стелі про мене.
Щось нема нічого про те, чому з тебе на фронті, як з козла молока.
Ні слова.
Коли старшина-розвідник екстра класу, як ти постійно тут розповідав, там вкрай потрібен.
Ти предмет не підміняй.
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 05 чер, 2023 23:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 05 чер, 2023 23:23
detroytred написав: budivelnik написав:
Я не знаю я це розуміють совки...але навіть у совку призивали на 2 роки....щоб людина навчилась підмітати плац і підмальовувати траву..
А як же твої співи про те, як ти в ГСВГ швидко і якісно навчав в своїй роті призовників?
От потіха...
А при чому тут мокре до зеленого?
В мене в роту відбір був як в Києво-Могилянку сьогодні
Всі спортсмени розрядники..їх вчити одне задоволення, але й це займало мінімум пів-року..., всіх кого відправив з роти як ти хто не тягнуть ( було десь пять таких) -то відправлені мною в піхотних підрозділах відразу сержантами ставали
А от призвати 500 000 і зробити з цієї маси військових - явно треба більше ніж пів-року..
От тому наші їх і призивали від початку бойових дій...
В мене племінник в Англії місяць проходив стажування, а перед Англією на полігонах України ще три..і після Англії місяць бойового злагоджування..станом на сьогодні в другій лінії ( як я розумію, бо я зайвого не питаю , він зайвого не говорить)
ПС
то поясни
так навіщо ти й тут як пилип з конопель вирішив лада підтримати?
бачиш рідного совка ?
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Додано: Пон 05 чер, 2023 23:28
detroytred написав:
Коли старшина-розвідник екстра класу, як ти постійно тут розповідав,
Тільки екстракласу в 1985-1991 році...
Сьогодні на календар дивився?
але навіть в цьому віці - трійці таких як ти пенсію виплачую, а ти її отримуєш..у нас же солідарна система, тому те що ти когось навчив - сьогодні не катить
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Додано: Пон 05 чер, 2023 23:30
budivelnik написав:
то поясни
так навіщо ти й тут як пилип з конопель вирішив лада підтримати?
бачиш рідного совка ?
Як тобі пояснити, що я підтримую не форумчанина взагалі (це ти прихильник узагальнень), а конкретну ту чи іншу думку форумчанина.
Дружину попрохай, вона пояснить. Для тебе складне навіть очевидне.
Виключення - це підтримка Успіха. І то по моменту нападок на нього та інших конкретних його бачень.
Тобто в чомусь підтримую, в чомусь ні.
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