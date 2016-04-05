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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4298429943004301>
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 23:34

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Коли старшина-розвідник екстра класу, як ти постійно тут розповідав,
Тільки екстракласу в 1985-1991 році...
Сьогодні на календар дивився?
але навіть в цьому віці - трійці таких як ти пенсію виплачую, а ти її отримуєш..у нас же солідарна система, тому те що ти когось навчив - сьогодні не катить

О як заспівав. Про те, що треба на щось дивитись. На календар. На ще якісь критерії. Он воно як.

Уяви, в мене так само. На щось треба дивитись, а потім визначати коли призивати.

Як це не катить-то? Колись я наповнював бюджет, тепер солідарно мені.
Щось ти заплутався.
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 23:37

  budivelnik написав:так навіщо ти й тут як пилип з конопель вирішив лада підтримати?
бачиш рідного совка ?

будик, давай договоримся, без этих зоновских ярлыков, совок и т.д. Если не доходит что это низость, которая указывает на твоё колхозное воспитание, я найду такие слова, чтобы тебе дошло.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 05 чер, 2023 23:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 23:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:це ти прихильник узагальнень
Для мене
Дурень - це дурень , навіть якщо одна з сотні його думок - розумна
Зрадник- це зрадник, навіть якщо він зраджує через раз...

А ти й далі вибірково підтримуй
то совка
то популіста
Так до кроликів і дот..єшся...
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 23:38

  Hotab написав:ЛАД ,

Зачем сравнивать "зі всіма силами армії мордора


Якщо не хочете зі всіма, то я там ще один варіант для порівняння вам запропонував.
Так, ЗСУ є і вздовж Придністровʼя, і Білорусі, і у всіх містах України. І вони не протистояли в липні силам вторгнення, бо були не там.

Простите, сколько человек в "армии" Приднестровья?
Оперативная группа довольно немногочисленна: два мотострелковых батальона плюс подразделение управления. В целом это – от 1500 до 1700 военнослужащих РФ.
....
Значительно многочисленнее российского контингента являются незаконные военные формирования так называемой "Приднестровской Молдавской республики".

Численность незаконных военных формирований Приднестровья оценивается в 7-8 тысяч человек. Их основа – четыре мотострелковых бригады. Две на юге (в Тирасполе и Бендерах), одна в центре, в Дубоссарах, одна на севере, в Рыбнице. Однако эти бригады – неполного состава. В некоторых из них численность не превышает 500 человек. Для развертывания в полноценные боевые единицы они будут нуждаться в докомплектовании.

https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/02/15/7134056/
Но не буду спорить.
Вы согласны, что у нас в начале июля 2022 было 700 тыс. в армии?

Пока писал были прилёты. Два громко. Не знаю, где. Сработала сигнализация в авто на улице.
Будивельник может позлорадствовать. Ума хватит.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 23:41

  vitaliian написав:
  budivelnik написав:так навіщо ти й тут як пилип з конопель вирішив лада підтримати?
бачиш рідного совка ?

будик, давай договоримся, без этих зоновских ярлыков, совок и т.д. Если не доходит что это низость, которая указывает на твоё колхозное воспитание, я найду такие слова, чтобы тебе дошло.
Дурнику, я як казав коломойський - викладав там де ти навіть не вчився, а просто в аудиторію підглядав
Це перше
І тепер друге
навіть до дейтройта дійшло що якщо влада прийняла рішення перейти з мови агресора на Державну - то треба переходити
А така шмаркля в стрибку як ти і прихильник совковії лад -навіть цього зробити/зрозуміти не в стані..
російськомовна щелепа заважає, чи в голові вавка на всю прустоту черепушки?
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 23:41

  budivelnik написав:
  detroytred написав:це ти прихильник узагальнень
Для мене
Дурень - це дурень , навіть якщо одна з сотні його думок - розумна
Зрадник- це зрадник, навіть якщо він зраджує через раз...

А ти й далі вибірково підтримуй
то совка
то популіста
Так до кроликів і дот..єшся...

Чистий сталінчик.
Сам визначив і вказав хто зрадник, хто совок і т.д.

Ти за цим і ховаєшся. Бо аргументи зі стелі. А хочеться-то когось кудись записати, ярличка навісити.
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 23:42

:arrow:
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 05 чер, 2023 23:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 23:44

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
Украина создала в России сеть агентов и сочувствующих, которые участвуют в диверсиях, и Киев предоставляет им для этого беспилотники, сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с данными американской разведки.

Американские официальные лица считают, что эти проукраинские агенты внутри России осуществили атаку беспилотников на Кремль в начале мая, запустив дроны из России.
....
Сотрудник европейской разведки отметил, что российско-украинская граница обширна, и ее трудно контролировать, что делает ее подходящей для контрабанды.

"Это периферийный район России. Выживание - проблема каждого, поэтому наличные деньги творят чудеса", - говорит источник.

Кто именно контролирует эту работу - неясно, но источники CNN говорят, что за этим может стоять "украинское разведывательное сообщество". По словам двух источников CNN, президент Украины Владимир Зеленский установил общие параметры того, что разрешено делать разведке и службам безопасности, но не каждая операция требует его согласования.
....
Публично высокопоставленные чиновники США осуждают удары Украины по территории России. Но в частных беседах с CNN американские и западные чиновники заявили, что считают такие удары "умной военной стратегией", которая может отвлечь российские ресурсы на защиту собственной территории.

http://surl.li/hrbkm

Якраз все 100% навпаки. Це РФ створює(створювала) сітку агентів в Україні(на Заході) але горланить що таке робить Україна.
На такі операції потрібні мільярди, яких в України немає, а в РФ є.
Між іншим повна аналогія з СРСР, який також створював агентуру в країнах Заходу, а тут знаходив фейкових "шпіонів Заходу" і масово судив їх і засилав в табори.

Между прочим, источник не российский.
Вы не обратили внимание?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 23:45

  budivelnik написав:навіть до дейтройта дійшло що якщо влада прийняла рішення перейти з мови агресора на Державну - то треба переходити

Не перекручуй-то!
Не якщо, а коли. влада (змінила умови).
І не з мови агресора, а на українську.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 23:45

  vitaliian написав:
  budivelnik написав:російськомовна щелепа заважає, чи в голові вавка на всю прустоту черепушки?
ты ваще оxуел старая свинья? общайся нормально или иди накуй. так понятно?
Я ж казав - куди тобі сопляку до мене..
Може ще парочку слів з рідної золотоординської згадаєш?-давай , не стримуй себе, покажи як совки матюкатись вміють
а я подивлюсь , чи дотягує твій словарний хоча б до 10% мого.
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