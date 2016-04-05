detroytred написав:Коли старшина-розвідник екстра класу, як ти постійно тут розповідав,
Тільки екстракласу в 1985-1991 році... Сьогодні на календар дивився? але навіть в цьому віці - трійці таких як ти пенсію виплачую, а ти її отримуєш..у нас же солідарна система, тому те що ти когось навчив - сьогодні не катить
О як заспівав. Про те, що треба на щось дивитись. На календар. На ще якісь критерії. Он воно як.
Уяви, в мене так само. На щось треба дивитись, а потім визначати коли призивати.
Як це не катить-то? Колись я наповнював бюджет, тепер солідарно мені. Щось ти заплутався.
Якщо не хочете зі всіма, то я там ще один варіант для порівняння вам запропонував. Так, ЗСУ є і вздовж Придністровʼя, і Білорусі, і у всіх містах України. І вони не протистояли в липні силам вторгнення, бо були не там.
Простите, сколько человек в "армии" Приднестровья?
Оперативная группа довольно немногочисленна: два мотострелковых батальона плюс подразделение управления. В целом это – от 1500 до 1700 военнослужащих РФ. .... Значительно многочисленнее российского контингента являются незаконные военные формирования так называемой "Приднестровской Молдавской республики".
Численность незаконных военных формирований Приднестровья оценивается в 7-8 тысяч человек. Их основа – четыре мотострелковых бригады. Две на юге (в Тирасполе и Бендерах), одна в центре, в Дубоссарах, одна на севере, в Рыбнице. Однако эти бригады – неполного состава. В некоторых из них численность не превышает 500 человек. Для развертывания в полноценные боевые единицы они будут нуждаться в докомплектовании.
budivelnik написав:так навіщо ти й тут як пилип з конопель вирішив лада підтримати? бачиш рідного совка ?
будик, давай договоримся, без этих зоновских ярлыков, совок и т.д. Если не доходит что это низость, которая указывает на твоё колхозное воспитание, я найду такие слова, чтобы тебе дошло.
Дурнику, я як казав коломойський - викладав там де ти навіть не вчився, а просто в аудиторію підглядав Це перше І тепер друге навіть до дейтройта дійшло що якщо влада прийняла рішення перейти з мови агресора на Державну - то треба переходити А така шмаркля в стрибку як ти і прихильник совковії лад -навіть цього зробити/зрозуміти не в стані.. російськомовна щелепа заважає, чи в голові вавка на всю прустоту черепушки?
Украина создала в России сеть агентов и сочувствующих, которые участвуют в диверсиях, и Киев предоставляет им для этого беспилотники, сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с данными американской разведки.
Американские официальные лица считают, что эти проукраинские агенты внутри России осуществили атаку беспилотников на Кремль в начале мая, запустив дроны из России. .... Сотрудник европейской разведки отметил, что российско-украинская граница обширна, и ее трудно контролировать, что делает ее подходящей для контрабанды.
"Это периферийный район России. Выживание - проблема каждого, поэтому наличные деньги творят чудеса", - говорит источник.
Кто именно контролирует эту работу - неясно, но источники CNN говорят, что за этим может стоять "украинское разведывательное сообщество". По словам двух источников CNN, президент Украины Владимир Зеленский установил общие параметры того, что разрешено делать разведке и службам безопасности, но не каждая операция требует его согласования. .... Публично высокопоставленные чиновники США осуждают удары Украины по территории России. Но в частных беседах с CNN американские и западные чиновники заявили, что считают такие удары "умной военной стратегией", которая может отвлечь российские ресурсы на защиту собственной территории.
Якраз все 100% навпаки. Це РФ створює(створювала) сітку агентів в Україні(на Заході) але горланить що таке робить Україна. На такі операції потрібні мільярди, яких в України немає, а в РФ є. Між іншим повна аналогія з СРСР, який також створював агентуру в країнах Заходу, а тут знаходив фейкових "шпіонів Заходу" і масово судив їх і засилав в табори.
Между прочим, источник не российский. Вы не обратили внимание?
budivelnik написав:російськомовна щелепа заважає, чи в голові вавка на всю прустоту черепушки?
ты ваще оxуел старая свинья? общайся нормально или иди накуй. так понятно?
Я ж казав - куди тобі сопляку до мене.. Може ще парочку слів з рідної золотоординської згадаєш?-давай , не стримуй себе, покажи як совки матюкатись вміють а я подивлюсь , чи дотягує твій словарний хоча б до 10% мого.