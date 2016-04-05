вот и используй свой словарный запас по назначению, уважая чужое мнение, даже если оно тебе не нравится. хорошего вечера.
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Додано: Пон 05 чер, 2023 23:50
Додано: Пон 05 чер, 2023 23:50
Будівельник
Ну дійсно. Давай отам в реалі борись зі щелепами. Сповіщуй тут нас про результат.
А тут роби, як нормальна людина -- заохочуй колег форумчан переходити на мову.
Поки заохочування в тебе якісь дебільні.
Додано: Пон 05 чер, 2023 23:53
Re: Напад росії і білорусі на Україну
1 Не тобі визначати нормальність
2 В мене хороші методи , зверни увагу у останньому своєму повідомленні віталіан не використав жодного діалекту з золотоординської..
Він звичайно вважає так само як і ти що це його рішення..
А насправді? Може його все таки його змусили виправитись?
Додано: Пон 05 чер, 2023 23:57
Цим ординським боєць послав руцький корабель. І що?
Як використовується цей ординський тими ж бійцями між собою, гадаю, ти знаєш.
Коротше -- не ліпи чергового єралашика.
В тому числі і про свій вплив.
І мова була про перехід на українську. А не матюки.
Додано: Вів 06 чер, 2023 00:01
Re: Напад росії і білорусі на Україну
1 Я не російський корабель
2 Ти ж любитель повноцінного виконання вказівок вищестоящих..
Тут Засіб Масової Інформації - а не приватний чат..
Тому тут діалекти золотоординської - поза Законом про Мови
3 Я спокійно вислухаю на російській заклики до повалення мордору чи варіанти видирання глоток агресору...
Але не збираюсь підтримувати кацапські наративи тут та ще й кацапською.
Я відповів?
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