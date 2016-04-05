Shaman написав:

ЛАД написав: Shaman написав: --------------

ЛАД

на Диком Западе.

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а саме з Дикого Заходу починався мекка сьогоднішньої еміграції - США



це тільки у нас мріють - хоп, й вже США. насправді треба попрацювати --------------ЛАДна Диком Западе.-----------------а саме з Дикого Заходу починався мекка сьогоднішньої еміграції - СШАце тільки у нас мріють - хоп, й вже США. насправді треба попрацювати

Дикий Захід це далеко не тільки про працю.

И когда его вспоминают, то совсем не в связи с этим.

Хотите в Украине порядки Дикого Запада? Хотя бы временно?

Такой путь Вы предлагаете Украине? Дикий Захід це далеко не тільки про працю.И когда его вспоминают, то совсем не в связи с этим.Хотите в Украине порядки Дикого Запада? Хотя бы временно?Такой путь Вы предлагаете Украине?

не обов'язково винаходити велосипед - це називається розум та досвід.треба всіх привчити, що саме ти відповідаєш за своє майбутнє. голова є, руки є - працюєш. довго й якісно. тоді й зп буде, й пенсія. чогось чекаєш, не бажаєш перевчатися, якщо бачиш, що твої навички нікому не потрібні, - вибач, багато грошей в тебе не буде.й вплив держави треба зменшувати, крім базових речей. тоді буде набагато менше підстав для корупціїа культуру володіння зброєю доведеться формувати швидко - це вже реальність. але треба подумати над правилами володіння. за 30 років українську не опанував - навіщо тобі зброя, ти її не все одно не опануєш та таке інше (напівжарт, але лише напів). після нападу Раші прибалтійські правила надання громадянства кажуться дуже розумними. не хочеш опанувати мову та історію - не маєш права обирати владу.тому анархію я не пропоную, але більший рівень відповідальності за себе - це на Дикому Заході теж було. коли у 100 фермерів є зброя, то ні 1, ні 2, ні 10 бандюків вже не зможуть встановлювати свої порядки.