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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4299430043014302>
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 23:50

  budivelnik написав:а я подивлюсь , чи дотягує твій словарний хоча б до 10% мого.
вот и используй свой словарный запас по назначению, уважая чужое мнение, даже если оно тебе не нравится. хорошего вечера.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 23:50

Будівельник
Ну дійсно. Давай отам в реалі борись зі щелепами. Сповіщуй тут нас про результат.

А тут роби, як нормальна людина -- заохочуй колег форумчан переходити на мову.
Поки заохочування в тебе якісь дебільні.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 23:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:А тут роби, як нормальна людина
1 Не тобі визначати нормальність
2 В мене хороші методи , зверни увагу у останньому своєму повідомленні віталіан не використав жодного діалекту з золотоординської..

Він звичайно вважає так само як і ти що це його рішення..
А насправді? Може його все таки його змусили виправитись?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 23:57

  budivelnik написав:
  detroytred написав:А тут роби, як нормальна людина
1 Не тобі визначати нормальність
2 В мене хороші методи , зверни увагу у останньому своєму повідомленні віталіан не використав жодного діалекту з золотоординської..

Він звичайно вважає так само як і ти що це його рішення..
А насправді? Може його все таки його змусили виправитись?

Цим ординським боєць послав руцький корабель. І що?

Як використовується цей ординський тими ж бійцями між собою, гадаю, ти знаєш.
Коротше -- не ліпи чергового єралашика.
В тому числі і про свій вплив.

І мова була про перехід на українську. А не матюки.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 00:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Цим ординським боєць послав руцький корабель
1 Я не російський корабель
2 Ти ж любитель повноцінного виконання вказівок вищестоящих..
Тут Засіб Масової Інформації - а не приватний чат..
Тому тут діалекти золотоординської - поза Законом про Мови
3 Я спокійно вислухаю на російській заклики до повалення мордору чи варіанти видирання глоток агресору...
Але не збираюсь підтримувати кацапські наративи тут та ще й кацапською.
  detroytred написав:І мова була про перехід на українську. А не матюки.

Зверни увагу
Я не зміг перевести віталіана з російської на українську
Але змусив його виключити з свого лексикону діалект золотоординської( матюки)

Я відповів?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 00:04

Не відповів.
А зробив вигляд, що на рівному місці матюкнули. Не у відповідь на твоє грубе порушення правил.

Коротше - бувай. Відпочивай вже. Від боротьби)) і Місії))
В реалі йди борись та місіонуй.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 00:07

:D
Місія виконана
на сьогодні вороги признали поразку
А волонтерив я вчора, сьогодні відпочиваю
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 00:12

Я ж кажу -- типовий сталінчик: сам собі приписуєш перемоги, сам іншим приписуєш зраду тощо.
Як тобі схотілося.

Тільки влади тобі не вистачає для реалізації ЦИХ своїх хотелок. Сталінських.
От і реалізуєш їх у віртуалі.
Йди в реал. З ними. Саме з цими.
Бо тут майданчик не для цього.

Твоє волонтерство - це з іншої опери.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 00:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Йди в реал.
Я в реалі заробляю
а тут у віртуалі
Пробую зменшити твій вплив на долярчиків
витіснити з ладів російську...
з віталіанів золотоординську і популізм
от тоді й заживем
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 00:22

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:--------------
ЛАД
на Диком Западе. :)
-----------------
а саме з Дикого Заходу починався мекка сьогоднішньої еміграції - США ;)

це тільки у нас мріють - хоп, й вже США. насправді треба попрацювати

Дикий Захід це далеко не тільки про працю.
И когда его вспоминают, то совсем не в связи с этим.
Хотите в Украине порядки Дикого Запада? Хотя бы временно?
Такой путь Вы предлагаете Украине? :shock:

не обов'язково винаходити велосипед - це називається розум та досвід.

треба всіх привчити, що саме ти відповідаєш за своє майбутнє. голова є, руки є - працюєш. довго й якісно. тоді й зп буде, й пенсія. чогось чекаєш, не бажаєш перевчатися, якщо бачиш, що твої навички нікому не потрібні, - вибач, багато грошей в тебе не буде.

й вплив держави треба зменшувати, крім базових речей. тоді буде набагато менше підстав для корупції

а культуру володіння зброєю доведеться формувати швидко - це вже реальність. але треба подумати над правилами володіння. за 30 років українську не опанував - навіщо тобі зброя, ти її не все одно не опануєш та таке інше (напівжарт, але лише напів). після нападу Раші прибалтійські правила надання громадянства кажуться дуже розумними. не хочеш опанувати мову та історію - не маєш права обирати владу.

тому анархію я не пропоную, але більший рівень відповідальності за себе - це на Дикому Заході теж було. коли у 100 фермерів є зброя, то ні 1, ні 2, ні 10 бандюків вже не зможуть встановлювати свої порядки.

Наконец Вы прорезались во всей своей экономической красе!
Прямо каминг-аут. :)
ЛАД
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