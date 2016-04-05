До заробляння, волонтерства і т.д. тобою в реалі ніяких питань.
Мова про реалізацію твоїх інших хотєлок -- боротьби (місії) з впливом інших думок, з щелепами і т.д.; просування дзеркала свого.
Реалізуй їх в реалі. Тоді й заживеш))
А тут можеш оповіщувати про результат.
Зрозумів нарешті-то, з третього разу?
Буде результат, я сам визнаю, що помилявся.
Поки ж бачу результат в реалі від бальцеровичей і Ко.
Від твого дзеркала - ні)). Саме тому ти й скочуєшся до єралашиків, вигадок, перекручень, брехні, образ тощо.
Ти навіть з дзеркалом своїм зливаєшся вкотре. Робиш вигляд, що не чуєш прохання надати його в студію і пояснити реалізацію в країні.