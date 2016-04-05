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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4299430043014302
Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 00:36

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Йди в реал.
Я в реалі заробляю
а тут у віртуалі
Пробую зменшити твій вплив на долярчиків
витіснити з ладів російську...
з віталіанів золотоординську і популізм
от тоді й заживем

До заробляння, волонтерства і т.д. тобою в реалі ніяких питань.

Мова про реалізацію твоїх інших хотєлок -- боротьби (місії) з впливом інших думок, з щелепами і т.д.; просування дзеркала свого.
Реалізуй їх в реалі. Тоді й заживеш))
А тут можеш оповіщувати про результат.
Зрозумів нарешті-то, з третього разу?

Буде результат, я сам визнаю, що помилявся.
Поки ж бачу результат в реалі від бальцеровичей і Ко.
Від твого дзеркала - ні)). Саме тому ти й скочуєшся до єралашиків, вигадок, перекручень, брехні, образ тощо.
Ти навіть з дзеркалом своїм зливаєшся вкотре. Робиш вигляд, що не чуєш прохання надати його в студію і пояснити реалізацію в країні.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 00:43

Вот просто интересно.
в тебе одна звилина й та від фуражки..

ладів бомблять - будівельників ні

Дурнику, я як казав коломойський - викладав там де ти навіть не вчився, а просто в аудиторію підглядав

така шмаркля в стрибку як ти

російськомовна щелепа заважає

.........
Сколько ещё надо привести цитат?
На 2 поста я написал жалобы . Один пост Faceless отредактировал, убрал одну фразу.
Первая моя цитата так и осталась. "Жалоба удалена".
За вторую я бы вообще не в бан, а под суд отправлял бы.
Если бы я написал хоть одно из процитированного, месяц бана уже был бы обеспечен.
А социал-фашистствующему (а теперь уже порой и просто фашиствующему) прапорщику с совершенно немереным ЧСВ всё позволено?
Или "социально близкий"?
С появлением Будивельника и Василя форум превращается в выгребную яму.
Но второй хоть мало пишет. А первому неймётся.

На всякий случай всем до свидания.
Пошёл в бан за "обсуждение модерации". :twisted:
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 00:56

Украинские войска атакуют вдоль фронта, явно предваряя контрнаступление - https://www.theguardian.com/world/2023/jun/05/ukrainian-troops-launch-attacks-along-donetsk-frontline
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 01:19

«Зафиксированы попадания в Слободском и Шевченковском районах Харькова. Предварительно – ракеты С-300. На данный момент информации о пострадавших не поступало», — доложил Синегубов.

https://www.objectiv.tv/objectively/2023/06/06/vrag-udaril-po-slobodskomu-i-shevchenkovskomu-rajonam-harkova-sinegubov/
Особо одарённые могут аплодировать.
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  #<1 ... 4299430043014302
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