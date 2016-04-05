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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4291429242934294>
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 22:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Только для чего год назад призвали в 2-3 раза больше людей, чем было росс. войск, держали их вдалеке от дома в окопах или, в лучшем случае, в казармах и платили приличные деньги при весьма ограниченных финансах государства?
Я не знаю я це розуміють совки...але навіть у совку призивали на 2 роки....щоб людина навчилась підмітати плац і підмальовувати траву..
А ми збирались воювати з армією яка кваліфікувала себе як 2-га в світі...

Як на мене - наші просто красавчики
На відміну від москалів, які поки перших 200 000 не поклали - доти обмежену мобілізацію не обявляли..а після того як обявили - перші мобілізовані на лінії фронту стали на третій день зявлятись в тапках на босу ногу і з трьохлінійками.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 22:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Посадовці чомусь якісно в них свої посадові обов'язки виконують. Ввели це все. Та вимагають виконання з себе і пересічними. Диваки якісь.
А може з голови на ноги?
Там посадовців обирають серед найсвідоміших з свідомого і так населення...І цим свідомим населення ставало на протязі 200 років спочатку з допомогою кольта, потім з допомогою кольта і Закону...тепер достатньо Закону.

А ви хочете з тих кого совок 70 років вчив що вони ні за що не відповідають - набрати свідомих можновладців..-фантазер та й годі
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 22:56

  Hotab написав:ЛАД , ЛАД, ви порівнюєте всі ЗСУ і сили вторгнення кацапстану. Або порівнюйте сили на фронті (вони в разі менші ніж загальний склад ЗСУ і ви ж наче раніше розуміли чому) з силами вторгнення, або всі ЗСУ зі всіма силами армії мордора (включаючи їх військкомати , ВВНЗ, склади, бази арсенали, шпиталі, флот і тд)

"в рази менші" - нет, такого не понимаю. Меньше - да, но не в разы.
Зачем сравнивать "зі всіма силами армії мордора"? Какое отношение к нашей войне имеет, например, Тихоокеанский флот или части, стоящие на Дальнем Востоке?
И, насколько помню, да августа 2022 в армии РФ было чуть больше 1 млн, в августе по указу Путина численность военнослужащих увеличили до 1 150 000 человек. И это по штатному расписанию. Реально, видимо, меньше.
В декабре 2022 Шойгу хотел увеличить до 1,5 млн. и Путин, вроде, поддержал идею. Не знаю, принято ли уже такое решение.
Но это всё позже, а мы говорили о начале июля 2022.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 23:02

ЛАД ,

Зачем сравнивать "зі всіма силами армії мордора


Якщо не хочете зі всіма, то я там ще один варіант для порівняння вам запропонував.
Так, ЗСУ є і вздовж Придністровʼя, і Білорусі, і у всіх містах Укоаїни. І вони не протистояли в липні силам вторгнення, бо були не там.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 23:18

  Letusrock написав:
  andrijk777 написав:"молодому пенсіонеру" бажано буде підпрацьовувати щоб більш-менш нормально жити.


тільки проблемка :
а) більшість "молодих" 65 річних потянуть хіба що сторожом у школі
б) пересічному(!) пенсіонеру нормальна робота не світить через дикий ейджизм - таке відчуття що в у Україні 99% найманих працівників після 45 можуть відразу рухатись в напрямку кладовища (крім вакансій в ЗСУ звісно - але сподіваюсь цей ажіотаж тимчасовий)

Да нужно наукой в академи наук заниматся, средний возраст- лет: "докторів наук — 64,9; кандидатів наук — 51,1" на 2020 г.
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 23:38

  Hotab написав:ЛАД ,

Зачем сравнивать "зі всіма силами армії мордора


Якщо не хочете зі всіма, то я там ще один варіант для порівняння вам запропонував.
Так, ЗСУ є і вздовж Придністровʼя, і Білорусі, і у всіх містах України. І вони не протистояли в липні силам вторгнення, бо були не там.

Простите, сколько человек в "армии" Приднестровья?
Оперативная группа довольно немногочисленна: два мотострелковых батальона плюс подразделение управления. В целом это – от 1500 до 1700 военнослужащих РФ.
....
Значительно многочисленнее российского контингента являются незаконные военные формирования так называемой "Приднестровской Молдавской республики".

Численность незаконных военных формирований Приднестровья оценивается в 7-8 тысяч человек. Их основа – четыре мотострелковых бригады. Две на юге (в Тирасполе и Бендерах), одна в центре, в Дубоссарах, одна на севере, в Рыбнице. Однако эти бригады – неполного состава. В некоторых из них численность не превышает 500 человек. Для развертывания в полноценные боевые единицы они будут нуждаться в докомплектовании.

https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/02/15/7134056/
Но не буду спорить.
Вы согласны, что у нас в начале июля 2022 было 700 тыс. в армии?

Пока писал были прилёты. Два громко. Не знаю, где. Сработала сигнализация в авто на улице.
Будивельник может позлорадствовать. Ума хватит.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 23:44

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
Украина создала в России сеть агентов и сочувствующих, которые участвуют в диверсиях, и Киев предоставляет им для этого беспилотники, сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с данными американской разведки.

Американские официальные лица считают, что эти проукраинские агенты внутри России осуществили атаку беспилотников на Кремль в начале мая, запустив дроны из России.
....
Сотрудник европейской разведки отметил, что российско-украинская граница обширна, и ее трудно контролировать, что делает ее подходящей для контрабанды.

"Это периферийный район России. Выживание - проблема каждого, поэтому наличные деньги творят чудеса", - говорит источник.

Кто именно контролирует эту работу - неясно, но источники CNN говорят, что за этим может стоять "украинское разведывательное сообщество". По словам двух источников CNN, президент Украины Владимир Зеленский установил общие параметры того, что разрешено делать разведке и службам безопасности, но не каждая операция требует его согласования.
....
Публично высокопоставленные чиновники США осуждают удары Украины по территории России. Но в частных беседах с CNN американские и западные чиновники заявили, что считают такие удары "умной военной стратегией", которая может отвлечь российские ресурсы на защиту собственной территории.

http://surl.li/hrbkm

Якраз все 100% навпаки. Це РФ створює(створювала) сітку агентів в Україні(на Заході) але горланить що таке робить Україна.
На такі операції потрібні мільярди, яких в України немає, а в РФ є.
Між іншим повна аналогія з СРСР, який також створював агентуру в країнах Заходу, а тут знаходив фейкових "шпіонів Заходу" і масово судив їх і засилав в табори.

Между прочим, источник не российский.
Вы не обратили внимание?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 00:56

Украинские войска атакуют вдоль фронта, явно предваряя контрнаступление - https://www.theguardian.com/world/2023/jun/05/ukrainian-troops-launch-attacks-along-donetsk-frontline
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 07:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС, начался неконтролируемый спуск воды (видео)
Судя по тем кадрам, что уже появились в сети, дамба получила критические повреждения и больше не способна сдерживать поток воды. Как хорошо видно на видео, начался неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища, что чревато серьезными подтоплениями ниже по течению Днепра.
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 08:15

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Посадовці чомусь якісно в них свої посадові обов'язки виконують. Ввели це все. Та вимагають виконання з себе і пересічними. Диваки якісь.
А може з голови на ноги?
Там посадовців обирають серед найсвідоміших з свідомого і так населення...І цим свідомим населення ставало на протязі 200 років спочатку з допомогою кольта, потім з допомогою кольта і Закону...тепер достатньо Закону.

А ви хочете з тих кого совок 70 років вчив що вони ні за що не відповідають - набрати свідомих можновладців..-фантазер та й годі

Ні. Я хочу, щоб ти побачив факти.
Як ті вільнолюбні ринкові носителі Кольтів, які перед ВДепресією вважали втручання держави в ринок або інші сфери суспільства проявом комуняцтва, враз проковтнули кейнсіанство. Враз. І проковтнули.
Від можновладців.
Тих самих можновладців.
Ті ж самі вільнориночники.

Про свідомих і свідомість це в мене була іронія. Не я, а ти очікуєш росту свідомості. Розраховуєш на неї.
В мене її роль другорядна.
Не зросте, то і з тим, що є, досягають результату --- реформ, розвитку.
Ті ж самі несвідомі можновладці і обивателі.

Де досягають результату завдяки підходу до дзеркала, я поки не знаю. А ти ще й саме це дзеркало від публіки ховаєш.
detroytred
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