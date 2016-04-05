ЛАД написав:Только для чего год назад призвали в 2-3 раза больше людей, чем было росс. войск, держали их вдалеке от дома в окопах или, в лучшем случае, в казармах и платили приличные деньги при весьма ограниченных финансах государства?
Я не знаю я це розуміють совки...але навіть у совку призивали на 2 роки....щоб людина навчилась підмітати плац і підмальовувати траву.. А ми збирались воювати з армією яка кваліфікувала себе як 2-га в світі...
Як на мене - наші просто красавчики На відміну від москалів, які поки перших 200 000 не поклали - доти обмежену мобілізацію не обявляли..а після того як обявили - перші мобілізовані на лінії фронту стали на третій день зявлятись в тапках на босу ногу і з трьохлінійками.
detroytred написав:Посадовці чомусь якісно в них свої посадові обов'язки виконують. Ввели це все. Та вимагають виконання з себе і пересічними. Диваки якісь.
А може з голови на ноги? Там посадовців обирають серед найсвідоміших з свідомого і так населення...І цим свідомим населення ставало на протязі 200 років спочатку з допомогою кольта, потім з допомогою кольта і Закону...тепер достатньо Закону.
А ви хочете з тих кого совок 70 років вчив що вони ні за що не відповідають - набрати свідомих можновладців..-фантазер та й годі
Hotab написав:ЛАД , ЛАД, ви порівнюєте всі ЗСУ і сили вторгнення кацапстану. Або порівнюйте сили на фронті (вони в разі менші ніж загальний склад ЗСУ і ви ж наче раніше розуміли чому) з силами вторгнення, або всі ЗСУ зі всіма силами армії мордора (включаючи їх військкомати , ВВНЗ, склади, бази арсенали, шпиталі, флот і тд)
"в рази менші" - нет, такого не понимаю. Меньше - да, но не в разы. Зачем сравнивать "зі всіма силами армії мордора"? Какое отношение к нашей войне имеет, например, Тихоокеанский флот или части, стоящие на Дальнем Востоке? И, насколько помню, да августа 2022 в армии РФ было чуть больше 1 млн, в августе по указу Путина численность военнослужащих увеличили до 1 150 000 человек. И это по штатному расписанию. Реально, видимо, меньше. В декабре 2022 Шойгу хотел увеличить до 1,5 млн. и Путин, вроде, поддержал идею. Не знаю, принято ли уже такое решение. Но это всё позже, а мы говорили о начале июля 2022.
Якщо не хочете зі всіма, то я там ще один варіант для порівняння вам запропонував. Так, ЗСУ є і вздовж Придністровʼя, і Білорусі, і у всіх містах Укоаїни. І вони не протистояли в липні силам вторгнення, бо були не там.
andrijk777 написав:"молодому пенсіонеру" бажано буде підпрацьовувати щоб більш-менш нормально жити.
тільки проблемка : а) більшість "молодих" 65 річних потянуть хіба що сторожом у школі б) пересічному(!) пенсіонеру нормальна робота не світить через дикий ейджизм - таке відчуття що в у Україні 99% найманих працівників після 45 можуть відразу рухатись в напрямку кладовища (крім вакансій в ЗСУ звісно - але сподіваюсь цей ажіотаж тимчасовий)
Да нужно наукой в академи наук заниматся, средний возраст- лет: "докторів наук — 64,9; кандидатів наук — 51,1" на 2020 г.
Якщо не хочете зі всіма, то я там ще один варіант для порівняння вам запропонував. Так, ЗСУ є і вздовж Придністровʼя, і Білорусі, і у всіх містах України. І вони не протистояли в липні силам вторгнення, бо були не там.
Простите, сколько человек в "армии" Приднестровья?
Оперативная группа довольно немногочисленна: два мотострелковых батальона плюс подразделение управления. В целом это – от 1500 до 1700 военнослужащих РФ. .... Значительно многочисленнее российского контингента являются незаконные военные формирования так называемой "Приднестровской Молдавской республики".
Численность незаконных военных формирований Приднестровья оценивается в 7-8 тысяч человек. Их основа – четыре мотострелковых бригады. Две на юге (в Тирасполе и Бендерах), одна в центре, в Дубоссарах, одна на севере, в Рыбнице. Однако эти бригады – неполного состава. В некоторых из них численность не превышает 500 человек. Для развертывания в полноценные боевые единицы они будут нуждаться в докомплектовании.
Украина создала в России сеть агентов и сочувствующих, которые участвуют в диверсиях, и Киев предоставляет им для этого беспилотники, сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с данными американской разведки.
Американские официальные лица считают, что эти проукраинские агенты внутри России осуществили атаку беспилотников на Кремль в начале мая, запустив дроны из России. .... Сотрудник европейской разведки отметил, что российско-украинская граница обширна, и ее трудно контролировать, что делает ее подходящей для контрабанды.
"Это периферийный район России. Выживание - проблема каждого, поэтому наличные деньги творят чудеса", - говорит источник.
Кто именно контролирует эту работу - неясно, но источники CNN говорят, что за этим может стоять "украинское разведывательное сообщество". По словам двух источников CNN, президент Украины Владимир Зеленский установил общие параметры того, что разрешено делать разведке и службам безопасности, но не каждая операция требует его согласования. .... Публично высокопоставленные чиновники США осуждают удары Украины по территории России. Но в частных беседах с CNN американские и западные чиновники заявили, что считают такие удары "умной военной стратегией", которая может отвлечь российские ресурсы на защиту собственной территории.
Якраз все 100% навпаки. Це РФ створює(створювала) сітку агентів в Україні(на Заході) але горланить що таке робить Україна. На такі операції потрібні мільярди, яких в України немає, а в РФ є. Між іншим повна аналогія з СРСР, який також створював агентуру в країнах Заходу, а тут знаходив фейкових "шпіонів Заходу" і масово судив їх і засилав в табори.
Между прочим, источник не российский. Вы не обратили внимание?
Судя по тем кадрам, что уже появились в сети, дамба получила критические повреждения и больше не способна сдерживать поток воды. Как хорошо видно на видео, начался неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища, что чревато серьезными подтоплениями ниже по течению Днепра.
detroytred написав:Посадовці чомусь якісно в них свої посадові обов'язки виконують. Ввели це все. Та вимагають виконання з себе і пересічними. Диваки якісь.
А може з голови на ноги? Там посадовців обирають серед найсвідоміших з свідомого і так населення...І цим свідомим населення ставало на протязі 200 років спочатку з допомогою кольта, потім з допомогою кольта і Закону...тепер достатньо Закону.
А ви хочете з тих кого совок 70 років вчив що вони ні за що не відповідають - набрати свідомих можновладців..-фантазер та й годі
Ні. Я хочу, щоб ти побачив факти. Як ті вільнолюбні ринкові носителі Кольтів, які перед ВДепресією вважали втручання держави в ринок або інші сфери суспільства проявом комуняцтва, враз проковтнули кейнсіанство. Враз. І проковтнули. Від можновладців. Тих самих можновладців. Ті ж самі вільнориночники.
Про свідомих і свідомість це в мене була іронія. Не я, а ти очікуєш росту свідомості. Розраховуєш на неї. В мене її роль другорядна. Не зросте, то і з тим, що є, досягають результату --- реформ, розвитку. Ті ж самі несвідомі можновладці і обивателі.
Де досягають результату завдяки підходу до дзеркала, я поки не знаю. А ти ще й саме це дзеркало від публіки ховаєш.