Там по ссылке видео
Возможно канал закрытый (мне это не видно)
Дублирую если так
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Додано: Вів 06 чер, 2023 08:27
взорвана каховская ГЭС
Там по ссылке видео
Возможно канал закрытый (мне это не видно)
Дублирую если так
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 06 чер, 2023 08:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 06 чер, 2023 08:31
Академію періодично обскубують, навіть тих хто там вже працює. Сторожів у школах в моєму райцентрі звільняють під чисту:
ШІ пише і малює, а людям залишається воювати ну і всяка низькооплачувана робота чи натуральне господарство.
Додано: Вів 06 чер, 2023 08:41
На цьому фоні сумнівно виглядають розповіді про необхідність підвищення пенсвіку та значення ролі перевищення працюючих над пенсами.
Кейнс писав про 4-х годинний робочий тиждень...
Тобто що ріст виробничості труда (а заміна людей машинами -- це практично те ж саме) дозволить менше (меншій кількості) працювати.
А людям локшину на вуха вішають.
До речі, Обамич хотів направити своїх пересічних в сферу охорони здоров'я (а не воювати і натургосподарювати). Але не встояв. Тому тішаться зараз БЛМ-мі тощо.
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