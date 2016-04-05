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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4291429242934294
Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 08:27

взорвана каховская ГЭС
https://t.me/c/1458790505/45625
Там по ссылке видео
Возможно канал закрытый (мне это не видно)
Дублирую если так
Зображення
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 06 чер, 2023 08:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 08:31

  demichh написав:
  Letusrock написав:
  andrijk777 написав:"молодому пенсіонеру" бажано буде підпрацьовувати щоб більш-менш нормально жити.


тільки проблемка :
а) більшість "молодих" 65 річних потянуть хіба що сторожом у школі
б) пересічному(!) пенсіонеру нормальна робота не світить через дикий ейджизм - таке відчуття що в у Україні 99% найманих працівників після 45 можуть відразу рухатись в напрямку кладовища (крім вакансій в ЗСУ звісно - але сподіваюсь цей ажіотаж тимчасовий)

Да нужно наукой в академи наук заниматся, средний возраст- лет: "докторів наук — 64,9; кандидатів наук — 51,1" на 2020 г.

Академію періодично обскубують, навіть тих хто там вже працює. Сторожів у школах в моєму райцентрі звільняють під чисту:
84 сторожа закладів освіти в *** громаді з мінімальною зарплатнею залишилися геть без роботи в часі війни. Їм на зміну прийшла система охорони AJAX. Таким чином міська влада вирішила зекономити.

ШІ пише і малює, а людям залишається воювати ну і всяка низькооплачувана робота чи натуральне господарство.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 08:41

  Ой+ написав:ШІ пише і малює, а людям залишається воювати ну і всяка низькооплачувана робота чи натуральне господарство.

На цьому фоні сумнівно виглядають розповіді про необхідність підвищення пенсвіку та значення ролі перевищення працюючих над пенсами.

Кейнс писав про 4-х годинний робочий тиждень...
Тобто що ріст виробничості труда (а заміна людей машинами -- це практично те ж саме) дозволить менше (меншій кількості) працювати.

А людям локшину на вуха вішають.
До речі, Обамич хотів направити своїх пересічних в сферу охорони здоров'я (а не воювати і натургосподарювати). Але не встояв. Тому тішаться зараз БЛМ-мі тощо.
detroytred
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