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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4292429342944295>
Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 08:31

  demichh написав:
  Letusrock написав:
  andrijk777 написав:"молодому пенсіонеру" бажано буде підпрацьовувати щоб більш-менш нормально жити.


тільки проблемка :
а) більшість "молодих" 65 річних потянуть хіба що сторожом у школі
б) пересічному(!) пенсіонеру нормальна робота не світить через дикий ейджизм - таке відчуття що в у Україні 99% найманих працівників після 45 можуть відразу рухатись в напрямку кладовища (крім вакансій в ЗСУ звісно - але сподіваюсь цей ажіотаж тимчасовий)

Да нужно наукой в академи наук заниматся, средний возраст- лет: "докторів наук — 64,9; кандидатів наук — 51,1" на 2020 г.

Академію періодично обскубують, навіть тих хто там вже працює. Сторожів у школах в моєму райцентрі звільняють під чисту:
84 сторожа закладів освіти в *** громаді з мінімальною зарплатнею залишилися геть без роботи в часі війни. Їм на зміну прийшла система охорони AJAX. Таким чином міська влада вирішила зекономити.

ШІ пише і малює, а людям залишається воювати ну і всяка низькооплачувана робота чи натуральне господарство.
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 08:49

  vitaliian написав:взорвана каховская ГЭС

Щось незрозуміло хто краще зможе цим скористатися.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 08:52

  detroytred написав:
  vitaliian написав:взорвана каховская ГЭС

Щось незрозуміло хто краще зможе цим скористатися.

В короткосроці орки, в довгосроці обидві сторони в програші.
Вони таким чином на час наступу прикривають фланг і можуть мати додаткові резерви для інших напрямів.
За тиждень можна буде закрити шлюзи на верхіх дамбах дніпровського какскаду і "висушити" Каховське море і Дніпро, тоді може бути на користь і нам для наступу через Дніпро.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 06 чер, 2023 08:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 08:53

  flyman написав:
  detroytred написав:
  vitaliian написав:взорвана каховская ГЭС

Щось незрозуміло хто краще зможе цим скористатися.

В короткосроці орки, в довгосроці обидві сторони в програші.
Вони таким чином на час наступу прикривають фланг і можуть мати додаткові резерви для інших напрямів.

А коли вода схлине, просохне, то це буде зручно нашим.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 08:54

  detroytred написав:
  vitaliian написав:взорвана каховская ГЭС

Щось незрозуміло хто краще зможе цим скористатися.

прикалываетесь?
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 08:57

  detroytred написав:А коли вода схлине, просохне, то це буде зручно нашим.
когда это болота были кому-то удобными, для партизан разве только.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 09:00

  vitaliian написав:
  detroytred написав:А коли вода схлине, просохне, то це буде зручно нашим.
когда это болота были кому-то удобными, для партизан разве только.

Літо. Швидко повинно висохнути.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 09:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Підірвали греблю Каховскої ГЕС. Можем повторіть - це про сталінські злочини проти людей і природи.


Набридло читати дурний срач і флуд. Модератори не можуть за всім слідкувати і чистити, тому пропоную обмежети кількість постів користувача до 5 на добу.
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 09:48

Щодо бенефіціантів

Нажаль наші сили на лівому березі (острови) зараз мають швидко залишати територію, кидаючи всі накопичені припаси їжі і бк. Але має затопити і передню лінію орків.
Підозрюю, що наші готували прорив через Дніпро і орки цей момент врахували , зарані заклавши вибухівку під дамбу.
На мою думку вода повернеться до норми за кілька днів.


Щодо дамби, цікава думка Фріза, якщо нас читаєш. І якщо можна казати.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 06 чер, 2023 10:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 09:52

Очікування vs реальність?

  detroytred написав:
  vitaliian написав:взорвана каховская ГЭС

Щось незрозуміло хто краще зможе цим скористатися.

Щось мені підказує, що такий варіант подій вже роглядався та на цей випадок існує відповідний план дій. Думаю, що зараз цей план вже реалізується (як мінімум в частині евакуації населення і т.п.), + сьогодні на РНБО внесуть якісь корективи по ситуації.
fler
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