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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4292429342944295
Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 09:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

По личным наблюдениям подъём сейчас 1 см в минуту (замерили)
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 10:01

Перед Каховской расположена ЗАЭС и там тоже нужна вода. И если уровень понизится, то могут быть проблемы
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 10:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Щось мені підказує, що такий варіант подій вже роглядався та на цей випадок існує відповідний план дій.
Україна вже достатньо побачила на що можуть піти росіяни, тому враховувати всі сценарії розвитку подій просто необхідно.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 10:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  freeze написав:По личным наблюдениям подъём сейчас 1 см в минуту (замерили)

60 см в годину?? сподіваюсь техніку і особовий склад встигають перемістити
Letusrock
 
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