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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 06 чер, 2023 09:56
По личным наблюдениям подъём сейчас 1 см в минуту (замерили)
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freeze
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Додано: Вів 06 чер, 2023 10:01
Перед Каховской расположена ЗАЭС и там тоже нужна вода. И если уровень понизится, то могут быть проблемы
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 06 чер, 2023 10:14
fler написав:
Щось мені підказує, що такий варіант подій вже роглядався та на цей випадок існує відповідний план дій.
Україна вже достатньо побачила на що можуть піти росіяни, тому враховувати всі сценарії розвитку подій просто необхідно.
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Howl
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Додано: Вів 06 чер, 2023 10:14
freeze написав:
По личным наблюдениям подъём сейчас 1 см в минуту (замерили)
60 см в годину?? сподіваюсь техніку і особовий склад встигають перемістити
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Letusrock
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