Додано: Вів 06 чер, 2023 10:50

Всі мовчать, тож трохи зкопіпастив з групХронологія теракту від російських терористів. Або як обісратись і розмазати гівно собі по обличчу.О другій годині ночі, росіяни підривають Каховську ГЕС, але не бачать наскільки сильно. Не дуже видно, а світити і прилетіти може.1. Росіяни ще думають, що вони акуратно підірвали невелику частину ГЄС і підтоплюють наших військових на островах. Гауляйтер Нової Каховки Леонтьев о 6:06 ранку каже що підрив ГЄС це бред. Ну типу ми не знаємо чого там піднялась вода. Ось посилання Ріа новості2. Російське OSINT розвідувальна спільнота Рибарь, підхоплює тезу і каже, підрив невеликого участка о 6:51 Посилання3. О 6: 51 в новій Каховці бачать що дамбі повна срака, до мамкіних стратєгов починає доходити, що вони влипли. Гауляйтер Нової Каховки різко змінює риторику і каже, підрива не було, то вже був обстріл з боку ЗСУ. Посилання4. Але пропагандони які ще не знають що скоїлась срака продовжують працювати по методичках і продовжують закидувати в інформпростір, про дамбу, які раніше обстрілювали, а потім вона сама трохи втомилась і трохи поламалась. Ось пост пропагандиста Подолякі. І пропагандистського каналу війна з фейками5. Інші телеграм канали що співпрацюють з військовими радісно скачуть на одній ножці, ура, через підрив каховської дамби позиції ЗСУ на островах підтоплює, ЗСУ намагаються евакуюватись і спаситись, далі публікують радісні відоси, як вони наносять ураження позицій наших хлопців на островах. 08:25 Посилання6. Тут потроху до русні доходить що вони створили масштабну техногенну екологічну катастрофу, за обсягом майже як Чорнобиль. І вони починають включати задню. Російський вплив на інформпростір різко змінює тональність. Вони миттєво переобуваються і починають звинувачувати українську сторону в провокаціях. Типу це операція Банкової Посилання на ту ж саму "войну з фейками", яка казала що дамба якось сама розрушилась....Але навіть у своїх відмазках рашисти все одно налажали. То дамбу підірвали, то обстріляли з РЗСО Ольха....Хоча будь який спеціаліст саперної справи дасть сто відсоткову гарантію, що зовні неможливо зробити такі руйнування, тут пошкодження методом закладки вибухівкиНу і далі вони вже починають дотримуватись цієї тези, бо те що вони накоїли, це величезна міжнародна трагедія, особливо у екологічному сенсі.