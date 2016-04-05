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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4292429342944295
Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 09:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

По личным наблюдениям подъём сейчас 1 см в минуту (замерили)
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 10:01

Перед Каховской расположена ЗАЭС и там тоже нужна вода. И если уровень понизится, то могут быть проблемы
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 10:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Щось мені підказує, що такий варіант подій вже роглядався та на цей випадок існує відповідний план дій.
Україна вже достатньо побачила на що можуть піти росіяни, тому враховувати всі сценарії розвитку подій просто необхідно.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 10:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  freeze написав:По личным наблюдениям подъём сейчас 1 см в минуту (замерили)

60 см в годину?? сподіваюсь техніку і особовий склад встигають перемістити
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 10:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Всі мовчать, тож трохи зкопіпастив з груп

Хронологія теракту від російських терористів. Або як обісратись і розмазати гівно собі по обличчу.

О другій годині ночі, росіяни підривають Каховську ГЕС, але не бачать наскільки сильно. Не дуже видно, а світити і прилетіти може.

1. Росіяни ще думають, що вони акуратно підірвали невелику частину ГЄС і підтоплюють наших військових на островах. Гауляйтер Нової Каховки Леонтьев о 6:06 ранку каже що підрив ГЄС це бред. Ну типу ми не знаємо чого там піднялась вода. Ось посилання  Ріа новості https://archive.is/aTyK8

2. Російське OSINT розвідувальна спільнота Рибарь, підхоплює тезу і каже, підрив невеликого участка о 6:51 Посилання https://archive.ph/flapa

3. О 6: 51 в новій Каховці бачать що дамбі повна срака, до мамкіних стратєгов починає доходити, що вони влипли. Гауляйтер Нової Каховки різко змінює риторику і каже, підрива не було, то вже був обстріл з боку ЗСУ. Посилання https://archive.ph/LFFKF

4. Але пропагандони які ще не знають що скоїлась срака продовжують працювати по методичках і продовжують закидувати в інформпростір, про дамбу, які раніше обстрілювали, а потім вона сама трохи втомилась і трохи поламалась. Ось пост пропагандиста Подолякі https://archive.ph/DgQIV. І пропагандистського каналу війна з фейками https://archive.ph/GRN55

5. Інші телеграм канали що співпрацюють з військовими радісно скачуть на одній ножці, ура, через підрив каховської дамби позиції ЗСУ на островах підтоплює, ЗСУ намагаються евакуюватись і спаситись, далі  публікують радісні відоси, як вони наносять ураження позицій наших хлопців на островах. 08:25 Посилання https://archive.ph/c0iHL

6. Тут потроху до русні доходить що вони створили масштабну техногенну екологічну катастрофу, за обсягом майже як Чорнобиль. І вони починають включати задню. Російський вплив на інформпростір різко змінює тональність. Вони миттєво переобуваються і починають звинувачувати українську сторону в провокаціях. Типу це операція Банкової Посилання на ту ж саму "войну з фейками", яка казала що дамба якось сама розрушилась....  https://archive.ph/x8uwT
Але навіть у своїх відмазках рашисти все одно налажали. То дамбу підірвали, то обстріляли з РЗСО Ольха.... https://archive.ph/uF0Xm Хоча будь який спеціаліст саперної справи дасть сто відсоткову гарантію, що зовні неможливо зробити такі руйнування, тут пошкодження методом закладки вибухівки

Ну і далі вони вже починають дотримуватись цієї тези, бо те що вони накоїли, це величезна міжнародна трагедія, особливо у екологічному сенсі.
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 11:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BeneFuckTor написав:Всі мовчать, тож трохи зкопіпастив з груп


Всі мовчать бо отримали бан 1 тиждень після нічних баталій.

Дуже сподіваюсь що цей підрив не застав наші сили зненацька
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 11:29

  Letusrock написав:
  BeneFuckTor написав:Всі мовчать, тож трохи зкопіпастив з груп


Всі мовчать бо отримали бан 1 тиждень після нічних баталій.

Дуже сподіваюсь що цей підрив не застав наші сили зненацька
Как и начало войны не застал внезапно((. Только тогда надо было нам подрывать мосты, что бы сейчас не потерять дамбу.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 11:33

  Игорь Алексеевич написав:Перед Каховской расположена ЗАЭС и там тоже нужна вода. И если уровень понизится, то могут быть проблемы

а ще є Кривий Ріг. й там проблеми вже почались...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 11:49

  Игорь Алексеевич написав:Как и начало войны не застал внезапно((. Только тогда надо было нам подрывать мосты, что бы сейчас не потерять дамбу.


Прочитав чийсь коментар подій.

На Каховській ГЕС детонують російські міни. Під загрозою підтоплення майже вся Херсонська область, а також припинення охолодження ЗАЕС. :(.
Це ціна,яку ми платимо за розмінування Чонгара. За здачу півдня за три дня, за заглядання в очі хуйлу, за Оман, за шашлики, за дороги, замість ППО, за зупинку ракетних програм, за друзяку Зеленського Баканова на чолі в СБУ,.
Ми відхаркуємо кровью вибір 2019р
І що так буде знали і кричали про це 25%. На превеликий жаль, 73%хотіли поржать.
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