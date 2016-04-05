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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 06 чер, 2023 11:59
Для того, что бы было достаточно воды для охлаждения реакторов на ЗАЭС, придётся делать сброс воды на Днепрогэсе и др. дамбах. Где то возможно берега омелеют вплоть до Киева.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 06 чер, 2023 12:02
Letusrock написав: V2 написав: Игорь Алексеевич написав:
Как и начало войны не застал внезапно((. Только тогда надо было нам подрывать мосты, что бы сейчас не потерять дамбу.
На Каховській ГЕС детонують російські міни. Під загрозою підтоплення майже вся Херсонська область, а також припинення охолодження ЗАЕС.
.
Це ціна,яку ми платимо за розмінування Чонгара. За здачу півдня за три дня, за заглядання в очі хуйлу, за Оман, за шашлики, за дороги, замість ППО, за зупинку ракетних програм, за друзяку Зеленського Баканова на чолі в СБУ,.
Ми відхаркуємо кровью вибір 2019р
І що так буде знали і кричали про це 25%. На превеликий жаль, 73%хотіли поржать.
Лише заради справедливості варто сказати що з 25% конкретно у можливість великої війни вірили максимум 0,5-2,5 %.
тому не варто прямо з усіх 25% робити мучеників та пророків
велика проблема, що 73% так і не усвідомила помилки і не зробила висновки, вибори покажуть
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flyman
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Додано: Вів 06 чер, 2023 12:04
flyman написав:
вибори покажуть
Із зачищеним інформаційним простором та абсолютною владою - не думаю, що щось зміниться.
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V2
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Додано: Вів 06 чер, 2023 12:04
Игорь Алексеевич написав:
Для того, что бы было достаточно воды для охлаждения реакторов на ЗАЭС, придётся делать сброс воды на Днепрогэсе и др. дамбах. Где то возможно берега омелеют вплоть до Киева.
поки орки не підуть геть, то їх проблема
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flyman
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Додано: Вів 06 чер, 2023 12:12
Пишуть, що запасів води в Криму вистачить на 4 місяці. Керч наче вже без води. Цікаво, як д̶е̶б̶і̶л̶и̶ будуть вирішувати питання подачі прісної води? Це ж не село забезпечити.
На днях тітці мого чоловіка подзвонили родичі з Криму, у них паніка, питають "що робити?". Вона відповіла коротко: "Вчіть українську мову".
ПС. yanyura, відпишіться, б-ласка, по можливості, що там у вас відбувається.
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fler
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Додано: Вів 06 чер, 2023 12:25
fler написав:
Пишуть, що запасів води в Криму вистачить на 4 місяці. Керч наче вже без води. Цікаво, як д̶е̶б̶і̶л̶и̶ будуть вирішувати питання подачі прісної води? Це ж не село забезпечити.
На днях тітці мого чоловіка подзвонили родичі з Криму, у них паніка, питають "що робити?". Вона відповіла коротко: "Вчіть українську мову".
ПС. yanyura, відпишіться, б-ласка, по можливості, що там у вас відбувається.
жили ж вони якось 2014-2022 роки. ну то знову так поживуть.
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mephala
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Додано: Вів 06 чер, 2023 12:27
mephala написав: fler написав:
Пишуть, що запасів води в Криму вистачить на 4 місяці. Керч наче вже без води. Цікаво, як д̶е̶б̶і̶л̶и̶ будуть вирішувати питання подачі прісної води? Це ж не село забезпечити.
На днях тітці мого чоловіка подзвонили родичі з Криму, у них паніка, питають "що робити?". Вона відповіла коротко: "Вчіть українську мову".
ПС. yanyura, відпишіться, б-ласка, по можливості, що там у вас відбувається.
жили ж вони якось 2014-2022 роки. ну то знову так поживуть.
тоді вони жили з надією, що буде, тепер надії гаплик.
як то кажуть у них: "нєдолго тєшилась старушка"
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flyman
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Додано: Вів 06 чер, 2023 12:44
flyman написав: mephala написав: fler написав:
Пишуть, що запасів води в Криму вистачить на 4 місяці. Керч наче вже без води. Цікаво, як д̶е̶б̶і̶л̶и̶ будуть вирішувати питання подачі прісної води? Це ж не село забезпечити.
На днях тітці мого чоловіка подзвонили родичі з Криму, у них паніка, питають "що робити?". Вона відповіла коротко: "Вчіть українську мову".
ПС. yanyura, відпишіться, б-ласка, по можливості, що там у вас відбувається.
жили ж вони якось 2014-2022 роки. ну то знову так поживуть.
тоді вони жили з надією, що буде, тепер надії гаплик.
як то кажуть у них: "нєдолго тєшилась старушка"
На одной надежде 8 лет не прожили бы совсем без воды и полуостров не вымер и не опустел , к сожалению.
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Додано: Вів 06 чер, 2023 12:51
Разрушение Каховской ГЕС не могло быть одним из пунктов плана "жеста доброй воли", чтобы выйти из Херсонской области?
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Додано: Вів 06 чер, 2023 12:54
flyman написав:
велика проблема, що 73% так і не усвідомила помилки і не зробила висновки, вибори покажуть
це вже інша сторона медалі... Усвідомлення поки не проглядається "Зеленський новий Черчіль, Порошенко би взагалі втік /сдав все, питати про Чонгар у рятівника нації не на часі, Баканов то взагалі дрібниці і т.д."
P.S. Не відношу себе ні до зелених ні до порошенківців
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Letusrock
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