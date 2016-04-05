В Крыму была большая проблема эти 8 лет, водохранилища находились на критических отметках, иногда спасали осадки. Фактически 8 лет назад с/х в Крыму умерло, набурили кучу скважин, в которых начала появляться соленая вода. Короче, это не критично для них на небольшом отрезке, но даст о себе знать спустя н-лет.
Проблема есть в виде ЗАЭС, промышленных предприятий выше по течению и в целом экологических последствий.
Может кто знает как каховское водохранилище влияло на сельское хозяйство правобережья Днепра?
UA написав:"Жест доброй воли" для Приазовья предполагает ещё и аварию на ЗАЭС.
Её россияне и дальше пытаются использовать в качестве в/ч, что повышает риски с различными проблема. Другими словами их это мало волнует. И здесь же, на Каховской ГЭС, на какой-то цепочке исполнителя или отдачи приказа мог сработать человеческий фактор и разрушения сделали больше планируемого. Если там вообще чем-то думают, окромя своих прихотей.
Если россии не удалось захватить Украину, то уходя из захваченных территорий остаётся истощить Украину. Масштабные катастрофы в самый раз.