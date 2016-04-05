В Крыму была большая проблема эти 8 лет, водохранилища находились на критических отметках, иногда спасали осадки. Фактически 8 лет назад с/х в Крыму умерло, набурили кучу скважин, в которых начала появляться соленая вода. Короче, это не критично для них на небольшом отрезке, но даст о себе знать спустя н-лет.
Проблема есть в виде ЗАЭС, промышленных предприятий выше по течению и в целом экологических последствий.
Может кто знает как каховское водохранилище влияло на сельское хозяйство правобережья Днепра?
UA написав:"Жест доброй воли" для Приазовья предполагает ещё и аварию на ЗАЭС.
Её россияне и дальше пытаются использовать в качестве в/ч, что повышает риски с различными проблема. Другими словами их это мало волнует. И здесь же, на Каховской ГЭС, на какой-то цепочке исполнителя или отдачи приказа мог сработать человеческий фактор и разрушения сделали больше планируемого. Если там вообще чем-то думают, окромя своих прихотей.
Если россии не удалось захватить Украину, то уходя из захваченных территорий остаётся истощить Украину. Масштабные катастрофы в самый раз.
UA написав:"Жест доброй воли" для Приазовья предполагает ещё и аварию на ЗАЭС.
Её россияне и дальше пытаются использовать в качестве в/ч, что повышает риски с различными проблема. Другими словами их это мало волнует. И здесь же, на Каховской ГЭС, на какой-то цепочке исполнителя или отдачи приказа мог сработать человеческий фактор и разрушения сделали больше планируемого. Если там вообще чем-то думают, окромя своих прихотей.
Если россии не удалось захватить Украину, то уходя из захваченных территорий остаётся истощить Украину. Масштабные катастрофы в самый раз.
Там все ще є думка, що партнери припинять допомогу. Тільки Європа "умиротворення агресора" вже проходила, а після 2ї СВ об"єднана (крім певних уламків бувшого соцтабору).
Рівень у 13,2 м є мінімальним для забору води в охолоджувальний резервуар. У разі зупинки подачі води почнуться проблеми з охолодженням реакторів, а це призведе до катастрофи, - зазначив Геннадій Тімченко.
ПС. yanyura, відпишіться, б-ласка, по можливості, що там у вас відбувається.
Если вопрос о затоплении, то никак не скажется. Мой поселок слишком далеко от Днепра, до нас вода не дойдет. Поселок всегда снабжался водой насосами из подземных скважин. Эл/эн с начала войны подается из Крыма.
Сегодня всю ночь было слышно, как по объездной дороге двигалась техника, практически постоянно, с небольшими перерывами. Дорога соединяет 2 направления из/на Крыма - из Армянска и Чонгара.