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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4295429642974298>
Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 12:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Howl написав:Разрушение Каховской ГЕС не могло быть одним из пунктов плана "жеста доброй воли", чтобы выйти из Херсонской области?


теж про це подумав. але звучить занадто оптимістично
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 12:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В Крыму была большая проблема эти 8 лет, водохранилища находились на критических отметках, иногда спасали осадки. Фактически 8 лет назад с/х в Крыму умерло, набурили кучу скважин, в которых начала появляться соленая вода. Короче, это не критично для них на небольшом отрезке, но даст о себе знать спустя н-лет.

Проблема есть в виде ЗАЭС, промышленных предприятий выше по течению и в целом экологических последствий.

Может кто знает как каховское водохранилище влияло на сельское хозяйство правобережья Днепра?
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 12:59

  Howl написав:Разрушение Каховской ГЕС не могло быть одним из пунктов плана "жеста доброй воли", чтобы выйти из Херсонской области?

"Жест доброй воли" для Приазовья предполагает ещё и аварию на ЗАЭС.
Зачем им эта безводная пустыня заражённая радиацией?
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 13:02

  UA написав:
  Howl написав:Разрушение Каховской ГЕС не могло быть одним из пунктов плана "жеста доброй воли", чтобы выйти из Херсонской области?

"Жест доброй воли" для Приазовья предполагает ещё и аварию на ЗАЭС.
Зачем им эта безводная пустыня заражённая радиацией?

Буферна зона розмежування.
Цікаво, що там партнери?
Чергове вираження стурбованості, і 12 пакет сосанкцій?
Востаннє редагувалось flyman в Вів 06 чер, 2023 13:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 13:03

  hume написав:Может кто знает как каховское водохранилище влияло на сельское хозяйство правобережья Днепра?

Правобережья никак.
На Левом берегу аж за Мелитополь к лету 2024 сформируется малопригодная для жизни пустыня.
Верблюдов можно разводить.
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 13:04

  UA написав:
  hume написав:Может кто знает как каховское водохранилище влияло на сельское хозяйство правобережья Днепра?

Правобережья никак.
На Левом берегу аж за Мелитополь к лету 2024 сформируется малопригодная для жизни пустыня.
Верблюдов можно разводить.

Давно вас не было
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 13:10

  hume написав:Может кто знает как каховское водохранилище влияло на сельское хозяйство правобережья Днепра?

Це москалі цікавляться?

UPD: На Яворівському полігоні викрили двох військових та медика, які працювали на російські спецслужби.
https://bomok.com.ua/novyny/na-yavorivs ... tssluzhby/
Water
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 13:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:"Жест доброй воли" для Приазовья предполагает ещё и аварию на ЗАЭС.
Её россияне и дальше пытаются использовать в качестве в/ч, что повышает риски с различными проблема. Другими словами их это мало волнует.
И здесь же, на Каховской ГЭС, на какой-то цепочке исполнителя или отдачи приказа мог сработать человеческий фактор и разрушения сделали больше планируемого. Если там вообще чем-то думают, окромя своих прихотей.

Если россии не удалось захватить Украину, то уходя из захваченных территорий остаётся истощить Украину. Масштабные катастрофы в самый раз.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 13:34

  Howl написав:
  UA написав:"Жест доброй воли" для Приазовья предполагает ещё и аварию на ЗАЭС.
Её россияне и дальше пытаются использовать в качестве в/ч, что повышает риски с различными проблема. Другими словами их это мало волнует.
И здесь же, на Каховской ГЭС, на какой-то цепочке исполнителя или отдачи приказа мог сработать человеческий фактор и разрушения сделали больше планируемого. Если там вообще чем-то думают, окромя своих прихотей.

Если россии не удалось захватить Украину, то уходя из захваченных территорий остаётся истощить Украину. Масштабные катастрофы в самый раз.

Там все ще є думка, що партнери припинять допомогу.
Тільки Європа "умиротворення агресора" вже проходила, а після 2ї СВ об"єднана (крім певних уламків бувшого соцтабору).
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 13:39

  Игорь Алексеевич написав:Перед Каховской расположена ЗАЭС и там тоже нужна вода. И если уровень понизится, то могут быть проблемы

Зображення

https://news.liga.net/politics/news/183 ... inekologii

Рівень у 13,2 м є мінімальним для забору води в охолоджувальний резервуар. У разі зупинки подачі води почнуться проблеми з охолодженням реакторів, а це призведе до катастрофи, - зазначив Геннадій Тімченко.

https://t.me/zoda_gov_ua/16501


fler

ПС. yanyura, відпишіться, б-ласка, по можливості, що там у вас відбувається.

Если вопрос о затоплении, то никак не скажется. Мой поселок слишком далеко от Днепра, до нас вода не дойдет. Поселок всегда снабжался водой насосами из подземных скважин. Эл/эн с начала войны подается из Крыма.

Сегодня всю ночь было слышно, как по объездной дороге двигалась техника, практически постоянно, с небольшими перерывами. Дорога соединяет 2 направления из/на Крыма - из Армянска и Чонгара.
yanyura
 
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