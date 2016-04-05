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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4295429642974298
Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 13:46

yanyura , ви з Чаплинки?
Тут Долярчик трохи раніше «рукою воду мацав в меншій і більшій річці»:

https://t.me/kherson_non_fake/7927
Само село на горбочку відносно річки.

А це Олешкі (Цюрупінськ) , лівий окупований берег:
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Востаннє редагувалось Hotab в Вів 06 чер, 2023 14:14, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 14:02

На всякий случай (тьфу-тьфу-тьфу) - наличие радиоактивных веществ в воздухе легко определяется без приборов - во рту появляется стойкий неприятный кислый металлический привкус, который ничем не убирается, из личного опыта, такой ощущал у себя дома в начале мая 86-го, потом в в/ч в зоне ЧАЭС в том же году, там ребята медики объяснили, что это радиоактивный изотоп йода, который первым выделяется при распаде радиоактивных веществ.
Востаннє редагувалось yanyura в Вів 06 чер, 2023 14:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 14:18

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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 14:39

  yanyura написав:На всякий случай (тьфу-тьфу-тьфу) - наличие радиоактивных веществ в воздухе легко определяется без приборов - во рту появляется стойкий неприятный кислый металлический привкус, который ничем не убирается, из личного опыта, такой ощущал у себя дома в начале мая 86-го, потом в в/ч в зоне ЧАЭС, там ребята медики объяснили, что это изотоп радиоактивного йода, который первым выделяется при распаде радиоактивных веществ.

Добре, що вас не зачепила ця катастрофа. Будемо сподіватися, що окупанти скоріше тікатимуть з вашого села і взагалі з нашого Півдня.
У мене теж є думка, що наступним жахливим злочином кацапів може стати ЗАЕС. З нетерпінням чекаю дій (а не слів) від міжнародної спільноти, адже ця проблема вже загрожує багатьом країнам світу. Тут і екологія, і продовольство, і всяке-різне супутнє-дотичне.. Найбільше цікавить реакція/дії США та Китаю.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 15:03

Греблю можна підірвати лише раз.

Греблю можна підірвати лише раз. Наступного разу (що його не буде, так вони надіються) їх вона не врятує.
flyman
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