Тут Долярчик трохи раніше «рукою воду мацав в меншій і більшій річці»:
Само село на горбочку відносно річки.
А це Олешкі (Цюрупінськ) , лівий окупований берег:
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Додано: Вів 06 чер, 2023 13:46
yanyura , ви з Чаплинки?
Тут Долярчик трохи раніше «рукою воду мацав в меншій і більшій річці»:
Само село на горбочку відносно річки.
А це Олешкі (Цюрупінськ) , лівий окупований берег:
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 06 чер, 2023 14:14, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 06 чер, 2023 14:02
На всякий случай (тьфу-тьфу-тьфу) - наличие радиоактивных веществ в воздухе легко определяется без приборов - во рту появляется стойкий неприятный кислый металлический привкус, который ничем не убирается, из личного опыта, такой ощущал у себя дома в начале мая 86-го, потом в в/ч в зоне ЧАЭС в том же году, там ребята медики объяснили, что это радиоактивный изотоп йода, который первым выделяется при распаде радиоактивных веществ.
Востаннє редагувалось yanyura в Вів 06 чер, 2023 14:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 06 чер, 2023 14:39
Добре, що вас не зачепила ця катастрофа. Будемо сподіватися, що окупанти скоріше тікатимуть з вашого села і взагалі з нашого Півдня.
У мене теж є думка, що наступним жахливим злочином кацапів може стати ЗАЕС. З нетерпінням чекаю дій (а не слів) від міжнародної спільноти, адже ця проблема вже загрожує багатьом країнам світу. Тут і екологія, і продовольство, і всяке-різне супутнє-дотичне.. Найбільше цікавить реакція/дії США та Китаю.
Додано: Вів 06 чер, 2023 15:03
Греблю можна підірвати лише раз.
Греблю можна підірвати лише раз. Наступного разу (що його не буде, так вони надіються) їх вона не врятує.
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