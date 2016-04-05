Тут Долярчик трохи раніше «рукою воду мацав в меншій і більшій річці»:
Само село на горбочку відносно річки.
А це Олешкі (Цюрупінськ) , лівий окупований берег:
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Додано: Вів 06 чер, 2023 13:46
yanyura , ви з Чаплинки?
Тут Долярчик трохи раніше «рукою воду мацав в меншій і більшій річці»:
Само село на горбочку відносно річки.
А це Олешкі (Цюрупінськ) , лівий окупований берег:
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 06 чер, 2023 14:14, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 06 чер, 2023 14:02
На всякий случай (тьфу-тьфу-тьфу) - наличие радиоактивных веществ в воздухе легко определяется без приборов - во рту появляется стойкий неприятный кислый металлический привкус, который ничем не убирается, из личного опыта, такой ощущал у себя дома в начале мая 86-го, потом в в/ч в зоне ЧАЭС в том же году, там ребята медики объяснили, что это радиоактивный изотоп йода, который первым выделяется при распаде радиоактивных веществ.
Востаннє редагувалось yanyura в Вів 06 чер, 2023 14:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 06 чер, 2023 14:39
Добре, що вас не зачепила ця катастрофа. Будемо сподіватися, що окупанти скоріше тікатимуть з вашого села і взагалі з нашого Півдня.
У мене теж є думка, що наступним жахливим злочином кацапів може стати ЗАЕС. З нетерпінням чекаю дій (а не слів) від міжнародної спільноти, адже ця проблема вже загрожує багатьом країнам світу. Тут і екологія, і продовольство, і всяке-різне супутнє-дотичне.. Найбільше цікавить реакція/дії США та Китаю.
Додано: Вів 06 чер, 2023 15:03
Греблю можна підірвати лише раз.
Греблю можна підірвати лише раз. Наступного разу (що його не буде, так вони надіються) їх вона не врятує.
Додано: Вів 06 чер, 2023 15:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Як мінімум, міжнародна спільнота проведе розслідування, наскільки це вдасться зробити віддалено чи наживо невідомо.
Можливо, правильніше було б передати охорону станцій міжнародній спільноті для утворення демілітаризованої зони навколо неї. Ну просто скільки можна піднімати напруження щодо ризиків на цьому об'єкту?
Додано: Вів 06 чер, 2023 15:47
Re: Валютний ринок в контексті ДС
В країні техногенна катастрофа за вірогідними наслідками порівняна з Чорнобилем а гривні хоть би що. Це ще один доказ що валютного ринку в нас немає а курс прибитий цвяхами.
Додано: Вів 06 чер, 2023 15:59
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ну не знаю які ще вам потрібні джерела.
Мені більше смішно оте ваше порівняння чисельності контингенту кацапів на нашій територій і всієї нашої армії і висновок, що "чиго ж ми тоді не розгромили". У в цю кількість входить і тилове забезпечення, і що ще більш важливо для наступу - рівень забезпечення технікою і боєприпасами, що був нижчий (а особливо на той момент) ніж у кацапів. Це вам не в іграшці, типу зенерувати більше юнітів, обвести мишкою і послати в атаку.
Яка чиселність зараз - в мене даних немає, але думаю десь 900к, а може й близько 1 млн. Але це, ще раз повторю, брутто, з тиловим забезпеченням, логістикою і т п.
Додано: Вів 06 чер, 2023 16:08
Faceless , мене теж дивує, що ЛАД наче і не дурний абсолютно, але інколи вміє щось увімкнути «не розумію!»
Нічого, що в число кацапського контингенту вторгнення не входить авіація, але ж вона бере участь. Не входить флот, який бʼє калібрами. Ракетні сили. Шпиталі. Логістика і забезпечення. Полігони і штаби в Ростові Але всі вони беруть участь. Зате у нас ЛАД вважає що всі 700к мали б бути в окопах, створюючи чисельну перевагу.
І ще ж одне: Коли країна велика і не знає, куди будуть прориватись, вона вимушена тримати всюди сили. Вздовж всіх кордонів, а також охороняти аеродроми від можливого десанту. Тобто розпорошувати сили.
Знов таки, в ті наші 700к входять і ті, хто на полігонах і за кордоном навчаються. Вони не можуть бути і в окопах в цей час.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 06 чер, 2023 16:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 06 чер, 2023 16:10
Я би сказав - в країні техногенна катастрофа за вірогідними наслідками порівняна з Чорнобилем в знаходяться унікуми які переживають що їхні зелені бумажки не виросли відносно гривні...!!! Жесть якась!
З.І. Слідкуйте за почадном наступу ... судячі з ворожих втрат за вчора то щось вже почалося!
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