Investor_33 написав:
Я би сказав - в країні техногенна катастрофа за вірогідними наслідками порівняна з Чорнобилем в знаходяться унікуми які переживають що їхні зелені бумажки не виросли відносно гривні...!!! Жесть якась!
З.І. Слідкуйте за почадном наступу ... судячі з ворожих втрат за вчора то щось вже почалося!
Ну ви ж прочитали і час знайшли відповісти...
Після подій сьогоднішньої ночі в мене великі сумніви що контрнаступ взагалі може щось змінити на жаль. Якщо воно настільки хворе що віддало наказ знищити ГЕС то легко віддасть наказ знищити і АЕС а там і до тактичної ядерної зброї недалеко.