RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4296429742984299
Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 16:21

  Investor_33 написав:
  amtrans написав:В країні техногенна катастрофа за вірогідними наслідками порівняна з Чорнобилем а гривні хоть би що. Це ще один доказ що валютного ринку в нас немає а курс прибитий цвяхами.

Я би сказав - в країні техногенна катастрофа за вірогідними наслідками порівняна з Чорнобилем в знаходяться унікуми які переживають що їхні зелені бумажки не виросли відносно гривні...!!! Жесть якась!
З.І. Слідкуйте за почадном наступу ... судячі з ворожих втрат за вчора то щось вже почалося!


Ну ви ж прочитали і час знайшли відповісти...
Після подій сьогоднішньої ночі в мене великі сумніви що контрнаступ взагалі може щось змінити на жаль. Якщо воно настільки хворе що віддало наказ знищити ГЕС то легко віддасть наказ знищити і АЕС а там і до тактичної ядерної зброї недалеко.
amtrans
 
Повідомлень: 756
З нами з: 20.10.08
Подякував: 335 раз.
Подякували: 267 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 16:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  amtrans написав:Після подій сьогоднішньої ночі в мене великі сумніви що контрнаступ взагалі може щось змінити на жаль. Якщо воно настільки хворе що віддало наказ знищити ГЕС то легко віддасть наказ знищити і АЕС а там і до тактичної ядерної зброї недалеко.


щоб не вийшло так що звільнена територія буде у вигляді радіоактивної пустелі.
P.S. Я не про те що не потрібно звільняти
P.S.2 Чекаємо коментар песікота про рашистські наративи і т.д.)
Letusrock
 
Повідомлень: 546
З нами з: 03.05.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 16:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Посмотрел сегодня рашковапнское видео касательно отражения нашей атаки.(за подлинность не ручаюсь), но немного не понял один момент, почему в видео присутствуют только ббм типа макпспро, как бы вроде не техника для наступательных действий
hume
 
Повідомлень: 8926
З нами з: 27.12.12
Подякував: 929 раз.
Подякували: 1827 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4296429742984299
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Letusrock і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 117429
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 491499
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5669
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (2532)
06.06.2023 16:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.